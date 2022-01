Van de supermaan tot de zonsverduistering: twaalf sterrenhemels om naar uit te kijken in 2022

Beeld Anna Boulogne

Januari: Hemelse tweeling

Leer de sterren kennen met behulp van de maan. Op 17 januari zie je de bijna vol verlichte maan aan het begin van de avond hoog in het oosten. Pal boven de maan zijn twee heldere sterren te zien. Dat zijn Castor (de bovenste) en Pollux, in het Dierenriemsterrenbeeld Tweelingen. Een dag later is de maan een stuk naar links opgeschoven, maar de hemelse tweeling herken je voortaan probleemloos.

Februari: Orion

De Grote Beer kennen de meeste mensen wel. De zeven sterren in de vorm van een grote steelpan zijn het hele jaar door zichtbaar. Een ander beroemd sterrenbeeld is Orion. Dat is vooral in de winter goed te zien. Deze maand staat Orion rond 21.00 uur hoog in het zuiden. Het sterrenbeeld heeft de vorm van een zandloper, met in het midden drie sterren op een rijtje. De oranje ster in de linkerbovenhoek is Betelgeuze; die is bijna tweeduizend keer zo groot als de zon.

Maart: Planetentrio

In de tweede helft van maart zie je de planeten Venus en Mars laag aan de zuidoostelijke ochtendhemel. Eind maart krijgen ze gezelschap van Saturnus en op 28 maart staat ook de smalle maansikkel in de buurt. Venus is verreweg de helderste van de drie planeten; om Mars en Saturnus te zien heb je tijdens de ochtendschemering (tussen 06.00 en 07.00 uur) misschien een verrekijker nodig.

April: Mercurius

De beroemde astronoom Nicolaus Copernicus schijnt de kleine planeet Mercurius nooit gezien te hebben. U lukt dat eind deze maand misschien wel. Probeer het vanaf 22.00 uur, laag in het westnoordwesten. Op 2 mei staat de planeet op kleine afstand rechts van de smalle maansikkel; dan moet je hem zeker kunnen vinden.

Beeld Anna Boulogne

Mei: Maansverduistering

Niet vergeten de wekker te zetten: in de zeer vroege ochtend van 16 mei, vanaf 04.30 uur, schuift de volle maan langzaam maar zeker in de schaduw van de aarde. Laag in het zuidwesten zie je hoe er een steeds grotere, donkere ‘hap’ uit de maan wordt genomen. Rond 05.30 uur is de maan volledig verduisterd, maar dan is het al volop aan het schemeren, en verdwijnt de maan bovendien bijna onder de horizon.

Juni: Lichtende nachtwolken

Aan het begin van de zomer (21 juni) zijn er rond middernacht aan de noordelijke hemel vaak lichtende nachtwolken te zien. De zilverblauwe, golvende wolken bestaan uit bevroren stofjes op vele tientallen kilometers hoogte. Ze zijn moeilijk te voorspellen; je moet gewoon elke avond even goed kijken voordat je gaat slapen. Zorg voor een vrij zicht op de noordelijke horizon.

Beeld Anna Boulogne

Juli: Supermaan

De volle maan van 13 juli is groter en vooral helderder dan normaal, doordat de maan die dag dichter bij de aarde staat dan gemiddeld. Het verschijnsel wordt in de volksmond een ‘supermaan’ genoemd. Overigens staat de volle maan in de zomer nooit erg hoog aan de hemel en een laagstaande maan lijkt sowieso al groter dan normaal.

Augustus: Saturnus

Halverwege de maand bereikt Saturnus zijn kleinste afstand tot de aarde en is de planeet dus extra helder. Hij is de hele nacht zichtbaar als een opvallende ‘ster’, in het sterrenbeeld Steenbok. Bekijk Saturnus eens met een verrekijker (liefst op statief), dan zie je dat hij een beetje langgerekt is. Dat komt door het beroemde ringenstelsel, dat alleen met een telescoop echt goed te zien is.

September: Jupiter

De reuzenplaneet Jupiter is deze maand met afstand de helderste ‘ster’ aan de hemel. Rond middernacht staat hij hoog in het zuidzuidoosten; op 11 september heeft hij gezelschap van de maan. Jupiter is ruim tien keer zo groot als de aarde. Met een verrekijker kun je links en rechts van de planeet ook enkele van zijn manen zien.

Oktober: Zonsverduistering

Het sterrenkundig hoogtepunt van 2022 is de gedeeltelijke zonsverduistering van dinsdag 25 oktober. De maan schuift die dag half voor de zon langs, tussen 11.07 en 13.02 uur. Rond het middaguur is eenderde van de middellijn van de zon afgedekt door de maan. Om het verschijnsel veilig te bekijken, heb je een zogeheten eclipsbril nodig, of je kunt het beeld van de gedeeltelijk verduisterde zon projecteren via een klein gaatje in een stuk karton. Publiekssterrenwachten overal in Nederland zullen die ochtend geopend zijn, en de verduistering is ook online te volgen, onder andere op slooh.com.

November: Samenstand

Altijd een mooi gezicht: een nauwe samenstand van de maan en een heldere planeet. Op 4 november is Jupiter aan de beurt. Je ziet de reuzenplaneet ’s avonds vlak boven de maan staan. De samenstand is natuurlijk schijnbaar: in werkelijkheid staat Jupiter zestienhonderd keer zo ver weg als de maan. Aan het eind van de maand, op 29 november, is er een wijdere samenstand zichtbaar van de maan en de planeet Saturnus.

December: Marsbedekking

In de vroege ochtend van 8 december schuift de volle maan voor Mars langs. Tussen 06.00 en 06.58 uur is de rode planeet niet zichtbaar vanaf de aarde. Om Mars vlak voor en vlak na deze unieke planeetbedekking te zien, heb je een verrekijker nodig, omdat hij wordt overstraald door het vele maanlicht. ’s Avonds is de maan alweer een stuk opgeschoven, en zie je Mars op geruime afstand rechtsboven de maan.