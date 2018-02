Valse aangiftes van verkrachting worden meestal gedaan om iets te verdoezelen: vreemdgaan, bijvoorbeeld

Ook wraak kan aanzetten tot valse beschuldigingen

Ook wraak (5 gevallen) kan aanzetten tot valse beschuldigingen. In de meeste gevallen ging het om vrouwen die zich bedrogen voelden omdat ze meer van een ontmoeting hadden verwacht dan een one night stand. De Zutter haalt het voorbeeld aan van ouders die hun dochter dwongen tot valse aangifte tegen haar ex-vriendje omdat ze niets moesten hebben van de jongen.



In een enkel geval komt een aanklacht voort uit een psychische aandoening. Een vrouw die wegens herhaalde valse aangifte was veroordeeld, bleek een persoonlijkheidsstoornis te hebben. Van 2 op de 5 gevallen konden de onderzoekers geen motief vaststellen, omdat degenen die aangifte hadden gedaan hun motief niet onder woorden kunnen brengen en/of omdat hun motief niet was opgenomen in het politiedossier.



De Zutter hoopt met zijn onderzoek het wantrouwen te verminderen dat echte slachtoffers volgens hem veelal ontmoeten. 'Als we de valse aangiften er in een vroeg stadium uit kunnen halen, wordt dat wantrouwen hopelijk wat minder. We moeten niet vergeten dat 80 procent van alle aangiften van verkrachting eindigt in de beslissing van het Openbaar Ministerie om niet te vervolgen. Ook als je daar de 5 procent bewezen valse aangiften van aftrekt, blijven er veel gevallen over die ten onrechte niet worden vervolgd.'