Vaccinatie tegen griep bij leraren voorkomt volgend jaar groot ziekteverzuim - Klopt dit wel?

Osterhaus: 'Om nou te gaan kibbelen over deze cijfers. Bij een goeie match werkt het in driekwart van de gevallen. Maar zelfs al is de effectiviteit 50 procent, dan nog moet je het doen.'



Marion Koopmans, hoofd van de virologie-afdeling van Erasmus MC, is het oneens met Osterhaus. Volgens haar hebben mensen met een verhoogd risico op complicaties door griep, onder wie ouderen en patiënten met long- en hartziekten, duidelijk baat bij vaccinatie, maar is het voor gezonde jongere mensen onduidelijk wat de meerwaarde is. 'Dat is nooit goed onderzocht. 70 à 80 procent is absoluut een overschatting en alle andere getallen zijn gebaseerd op giswerk.'

