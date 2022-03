Utrechtse Vecht was Romeinse toegangspoort naar het Noorden

De Vecht in Utrecht. Zo’n tweeduizend jaar geleden voeren hier schepen vol Romeinse troepen door het ruige moeras. Beeld Elisa Maenhout

Traag kronkelend zoekt de rivier de Vecht vanuit Utrecht via Breukelen zijn weg naar het IJsselmeer. Er zijn toeristen – ze fietsen, huren een bootje, maken een rondvaart of eten taart op het terras. ‘Heerlijk verpozen in een idyllisch landschap’, adverteert de plaatselijke VVV.

Dat was vroeger wel anders. Zo’n tweeduizend jaar geleden voeren hier schepen vol Romeinse troepen door het ruige moeras. Vanuit het stroomgebied van de Rijn trokken ze naar de noordelijke gebieden, met als doel deze toe te voegen aan het Romeinse Rijk.

Een deel van de Vecht is waarschijnlijk ontstaan uit de kanalen die de Romeinse opperbevelhebber Drusus Claudius Nero speciaal voor deze veroveringstocht aanlegde. Dat is althans het sterke vermoeden van de 72-jarige promovendus Jan Verhagen en twee geoarcheologen van de Vrije Universiteit Amsterdam, die hier deze week een artikel over publiceerden in het vakblad Netherlands Journal of Geosciences.

Geschriften

Dát de zogeheten kanalen van Drusus hebben bestaan, is bekend uit Romeinse geschriften. Toen de Romeinen de Noord-Germaanse gebieden zoals Groningen, Friesland en Noord-Duitsland wilden veroveren, hadden ze een goede infrastructuur nodig voor hun troepentransport. Dat ging – bij gebrek aan snelwegen door het moerasgebied – het makkelijkst over water. Om de woelige Noordzee te omzeilen groeven ze in de periode tussen 12 en 9 jaar voor Christus dus enkele kanalen die de Rijnstreek met het noorden verbonden.

Waar deze ‘fossae Drusianae’ zich bevonden is nooit opgehelderd. Het rivierengebied in Nederland is zo dynamisch dat graafsporen vaak niet lang bewaard blijven: rivieren verplaatsen de grond waar ze doorheen stromen en verleggen voortdurend hun routes. Zo vernieuwt het landschap zich continu en worden veel oude sporen gewist.

Wel waren er aanknopingspunten in de oude geschriften, zegt Verhagen. Zo meldt de Romeinse schrijver Suetonius dat Drusus grachten liet graven ‘aan de overkant van de Rijn’, en schrijft Tacitus dat de veldheer Germanicus de gracht van zijn vader Drusus in het jaar 16 invoer ‘met schepen waarin legioenen en bondgenoten’. Na een voorspoedige tocht over meren en ‘de oceaan’ (vermoedelijk de Waddenzee), bereikte hij de rivier de Eems.

Buste van de Romeinse opperbevelhebber Drusus Claudius Nero. Beeld Getty

Boren

Verhagen combineerde deze historische bronnen met bodemonderzoek naar de rivierlopen door de tijd heen, die hij uit de literatuur haalde en aanvulde met eigen grondboringen. ‘We wisten van het bestaan van veenmeren van voor de Romeinse tijd, in het gebied tussen Breukelen en Muiden’, zegt Verhagen. ‘Ons vermoeden was dat de Romeinen kanalen door het veen hebben gegraven om deze meren met elkaar te verbinden, en zo de Vecht is ontstaan.’

De onderzoekers deden 450 grondboringen in het gebied tussen Overmeer en Nigtevecht, dateerden de opgeboorde sedimenten en stelden vast dat dit deel van de Vecht ruim tweeduizend jaar geleden onnatuurlijk recht was. Dat versterkte het vermoeden dat het destijds een kanaal betrof.

Tot ruim tien jaar geleden dachten de meeste wetenschappers nog dat het stuk Gelderse IJssel tussen Westervoort en Doesburg uit de kanalen van Drusus is ontstaan. Die optie verviel toen aardwetenschappers in 2008 vaststelden dat dit deel van de IJssel al voor de Romeinse tijd een natuurlijke rivier was.

Romeinse Rijk

Oudheidkundige Jona Lendering, zelf niet betrokken bij dit onderzoek, vindt het een interessante analyse. ‘Het is hoognodig dat wetenschappers vakgebieden combineren om de geschiedenis te achterhalen’, zegt hij. Zelf vraagt Lendering zich vooral af of de teksten van Suetonius en Tacitus wel betrekking hebben op dezelfde waterwegen.

De Romeinse verovering van Friesland en omstreken lukte overigens, al was de heerschappij niet van lange duur. Omstreeks het jaar 40 trokken de Romeinen zich weer terug achter de Rijn, en werd de Limes de grens van hun gebied. Sinds augustus geldt deze noordgrens van het Romeinse Rijk als Unesco-werelderfgoed.