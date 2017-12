Universiteiten vrezen overleg met uitgevers over gratis toegankelijkheid van wetenschappelijke artikelen

Te soft

Openheid moet de norm zijn in wetenschappelijk onderzoek Minister Van Engelshoven van Wetenschap

Onlangs zei de eerste hoofdonderhandelaar van de VSNU, voormalig Radboud-collegevoorzitter Gerard Meijer, dat hij bij nader inzien de eerste open-accesscontracten nog veel te soft vindt. Daarin werden nog wel prijsverhogingen overeengekomen, in ruil voor meer open access. 'We hadden er toen harder in moeten gaan', zei Meijer in Nature.



De fysicus Meijer werkt tegenwoordig in Duitsland, waar de academische wereld aankoerst op een frontale aanvaring met Elsevier over open access. Veel Max Planck-instituten overwegen alle abonnementen op de Elseviertitels op te zeggen; veel Duitse wetenschappers willen niet meer voor Elsevier redigeren of er publiceren. Becking sluit niet uit dat zoiets ook in Nederland gaat gebeuren. 'Duitsland nam eerder een voorbeeld aan ons, maar dat kan ook omkeren', zegt hij. Hij wijst erop dat nieuwkomers in de uitgeefwereld hun bussinessmodellen wel op open toegankelijkheid weten af te stemmen.



Minister Van Engelshoven van Wetenschap zegt een warm voorstander van open science en open access te zijn: 'Het regeerakkoord laat er geen onduidelijkheid over bestaan: openheid moet de norm zijn in wetenschappelijk onderzoek. Het is van groot belang dat kennis vrij toegankelijk is. Ik steun daarom de universiteiten in hun gesprekken met de uitgeverijen over nieuwe open-accesscontracten', aldus de minister.