Universiteiten gaan katten met corona en hun besmettelijkheid in kaart brengen

Dreigt voor corona het Q-koortsscenario?

De ziekte zit op de boerderij: maakt u zich maar geen zorgen. Dat verhaal hoorde men in Noord-Brabant eerder – totdat in 2008 de Q-koorts zich verspreidde en meer dan duizend mensen infecteerde. Kan zoiets ook gebeuren met het coronavirus, nu waargenomen op vier nertsenboerderijen in Noord-Brabant?

Die indruk dringt zich wel op bij bestudering van de genetische verwantschap van het virus dat werd aangetroffen op de nertsboerderijen. Op twee boerderijen, die anderhalve kilometer van elkaar liggen, werd hetzelfde virus aangetroffen: een sterke aanwijzing dat het virus van de ene naar de andere boerderij is gesprongen.

Maar dat zal eerder zijn gegaan via boerderijkatten, mensen of voorwerpen dan door de lucht, zegt hoogleraar diergeneeskunde Arjan Stegeman. Onderzoekers bemonsterden de lucht rondom de stallen driemaal langdurig, zonder ook maar iets van het virus aan te treffen. In de stallen zelf werd het virus, met precies dezelfde methode, wel aangetoond.

Er is nog een reden waarom het met corona helemaal anders zit dan met Q-koorts, zegt Stegeman: het coronavirus is een broos bolletje dat in zonlicht en buitenlucht snel vergaat; Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie die in de buitenlucht juist in de overlevingsstand schiet, in een korreltje genaamd een ‘spore’.

Een theoretische mogelijkheid die overigens nog openstaat, is dat de getroffen medewerker het virus niet van de nertsen heeft gehad, maar dat er een nog onbekende derde patiënt in het spel is, die zowel de nertsen als de medewerker heeft besmet. Om dat uit te sluiten, worden momenteel de virussen onderzocht van 45 geregistreerde covid-19-patiënten uit de omgeving van de nertsboerderij.