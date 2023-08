Universal Music wil artiesten beschermen tegen fans die met AI nummers in elkaar knutselen

Met kunstmatige intelligentie kan de stem van bijvoorbeeld Johnny Cash worden gebruikt om andere nummers te maken, ook al is hij overleden. Beeld Rob Verhorst / Redferns

Google en Universal Music bespreken de mogelijkheid om de melodieën en stemmen van artiesten te li­cen­tiëren, schrijft Financial Times. Zo kunnen platenlabels geld eisen als mensen met behulp van kunstmatige intelligentie zelf liedjes maken met de stemmen of hits van bekende artiesten – iets wat nu al gebeurt, en waar de muziekindustrie zich zorgen over maakt.

Met AI kunnen mensen vrij gemakkelijk deepfakeliedjes maken: de computer bootst dan geloofwaardig de stem, tekst of melodieën van een artiest na. Het YouTubeaccount There I Ruined It heeft al tientallen van dit soort video’s gemaakt; Johnny Cash die post mortem de Aquahit Barbie Girl zingt op de melodie van Folsom Prison Blues, bijvoorbeeld. Met de stem van Drake, onder contract bij Universal Music, werd zonder zijn toestemming het rapnummer Heart On My Sleeve gemaakt. Het werd online tientallen miljoenen keren beluisterd, voordat het wegens auteursrechtschending offline werd gehaald (inmiddels staat het wel op verschillende andere sociale media). Niet alleen het nummer, maar vooral de betekenis ervan werd wereldnieuws: kijk, als we niets doen, gaan mensen zomaar met de stem van artiesten aan de haal.

Simoon Hermus is techredacteur voor de Volkskrant. Ze schrijft onder meer over big tech, AI, sociale media en games.

‘We bevinden ons nu in een overgangsfase, waarin nog niet helemaal duidelijk is hoe dit soort technologie past binnen wat er in de contracten met artiesten is vastgelegd’, zegt Lucky Belder, universitair docent economisch publiekrecht aan de Universiteit Utrecht. ‘Maar dat je nu zomaar de stem van Drake kunt gebruiken voor een eigen liedje, is onzin. Die maakt deel uit van zijn auteursrecht, dat is al vastgelegd.’ Wel kan binnen het brede domein van auteursrecht met dit soort afspraken duidelijker worden afgebakend hoe er moet worden omgegaan met nieuwe technologie.

Daarbij voeren grote bedrijven vaak bewust pr-beleid om invloed uit te oefenen op maatschappelijke discussies. ‘Ze hebben ook een heel belangrijke stem in het formuleren van toekomstige regelgeving’, zegt Belder. Dit hoeft niet negatief te zijn: zelfregulering, waarbij bedrijven zelf regels ontwikkelen om het maatschappelijk belang te beschermen, kan voorkomen dat regelgeving te complex wordt en het draagvlak vergroten. ‘Maar als je bedrijven die ruimte geeft, nemen ze die ook.’

Koffiedik kijken

Wie er achter het anonieme TikTokaccount Ghostwriter 977 zit, dat het AI-liedje van Drake online zette, is nog steeds niet bekend. Youtubers zijn zelf een digitale klopjacht begonnen en vermoeden dat het iemand is met connecties in de muziekwereld; het liedje stond direct op alle streamingplatformen, wat voor een leek nog niet zo makkelijk is. Volgens The Verge is het niet geheel ondenkbaar dat het Universal zelf is: hoewel Drake zich op sociale media enorm kwaad maakte over het nummer, leverde het veel publiciteit op.

Ook gaat de publieke discussie nu grotendeels over het beschermen van de artiesten en platenlabels tegen hobbyisten. Het is koffiedik kijken, maar door de stem van artiesten in contracten los te weken van de artiest, is Universal Music zelf mogelijk óók in staat om daar AI op los te laten. ‘Wat een enorme winstmachine zou dat zijn’, zegt Belder. ‘Dat je met de stem van een artiest een oneindige hoeveelheid nummers kunt produceren. Op dit moment worden veel hits al op een bijna wetenschappelijke manier gemaakt: deze beat, hier een bruggetje – ze weten precies wat werkt.’

Het is wel de vraag wat dit soort ontwikkelingen doen met creativiteit en originaliteit bij muzieklabels. Belder: ‘Als je een oneindige hoeveelheid nummers kunt genereren met de stemmen die je al onder contract hebt en waarvan je weet dat mensen er graag naar luisteren, hoe interessant is het dan nog om op zoek te gaan naar nieuwe artiesten?’