Uniek: zoogdier versteende terwijl hij in dinosaurus hapte

Als een tableau vivant toont het fossiel een zoogdier, een ‘repenomamus’, die net de tanden zet in een veel grotere, plantenetende jonge dinosauriër. Het bewijst dat zoogdieren 125 miljoen jaar geleden al jacht maakten op de dinosaurussen van die tijd, schrijven Chinese en Canadese onderzoekers in vakblad Scientific Reports. De dinosauriërs zelf worden doorgaans tot de reptielen gerekend.

Ook andere experts reageren verrukt. ‘Een smoking gun. Het is alsof je in Pompeï bent’, vindt hoogleraar gewerveldenpaleontologie Jelle Reumer (Universiteit Utrecht). ‘Dit toont aan dat de zoogdieren niet alleen maar kleine spitsmuisachtige beestjes waren die zich als de dood voor dino’s de hele tijd moesten verstoppen, maar dat ze deel uitmaakten van een trofisch netwerk, een voedselketen.’

Het fossiel werd al in 2012 opgegraven in de Zuid-Chinese kustprovincie Liaoning. Daarna kwam het, vermoedelijk via de zwarte markt, in handen van paleontoloog Gang Han van de universiteit van Haikou. Die moest eerst uitsluiten of het fossiel niet gewoon nep was: een zoogdier gevangen op het precieze moment dat hij een dino aanvalt, het is te mooi om waar te zijn.

Maar echt is het fossiel wel degelijk. Diep in het tijdperk het Mesozoïcum (252-66 miljoen jaar geleden) moet het ratachtige zoogdier de tanden hebben gezet in de zij van een ruim 1 meter hoge, nog jonge psittacosaurus, een grazende dino met een soort papegaaienbek. Daarna werd het tweetal prompt vereeuwigd door de vuurgloed van een nabije vulkaan, een beetje zoals de inwoners van Pompeï veel later overkwam.

Al eerder vonden wetenschappers in de maag van een repenomamus overblijfselen van een dino. ‘Dat dit dinolustende etterbakjes waren, was dus al wel bekend’, constateert Reumer. ‘De charme van dit nieuwe artikel zit hem niet in het feit dat deze opvallende predator-prooirelatie is gevonden, maar dat beide dieren in actie werden verrast.’

De details zijn buitengewoon: zo heeft het zoogdier met één pootje de onderkaak van de dino vast en bijten zijn tandjes in de ribben van de psittacosaurus. En dat terwijl hij drie keer zo klein was. ‘Vertaald naar nu: een forse steenmarter die een grote haan te grazen neemt’, vergelijkt Reumer. ‘Heel leuk allemaal.’