Ultrafijnstof rond Schiphol veroorzaakt mogelijk hartproblemen en vroeggeboorten, aldus RIVM

Rozenburg, onder de rook van Schiphol. Beeld Freek Van Den Bergh / de Volkskrant

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). René van der Ent (51), hoofd van het centrum voor duurzaamheid, milieu en gezondheid bij het RIVM, noemt de bevindingen ‘serieus’.

Wat is ultrafijnstof precies en waar komt het vandaan?

‘Het zijn heel kleine deeltjes in de lucht: kleiner dan 0,1 micrometer. Ze komen vrij bij verbrandingsprocessen in de industrie, het wegverkeer en de luchtvaart. Maar ook bij het koken in de keuken of in de open haard.

‘Het ultrafijnstof is zo klein dat het diep in de longen terecht kan komen. Dat is een verschil met fijnstof: dat komt ook in de longen terecht, maar niet zo diep. Ultrafijnstof kan daardoor ook doordringen tot de bloedbaan en in de rest van het lichaam. Dat is de reden dat het gezondheidseffecten kan hebben.’

Hoe hebben jullie de gezondheidseffecten van ultrafijnstof rond Schiphol onderzocht?

‘We hebben in een gebied van 50 bij 50 kilometer rond Schiphol de concentratie ultrafijnstof in de lucht gemeten, over langere tijd. Vervolgens hebben we gebruikgemaakt van bestaande gegevens over de gezondheid van de mensen die daar wonen. We keken naar zes typen aandoeningen: aan het hart- en vaatstelsel, bij ongeboren kinderen, de longen, het zenuwstelsel (ziekten als Parkinson en dementie), de stofwisseling (diabetes) en de algemene sterfte.’

René van der Ent, onderzoeker RIVM

Het ultrafijnstof komt als eerste terecht in de longen. Is het schadelijk voor de luchtwegen?

‘Nee, er zijn geen aanwijzingen gevonden dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof nieuwe luchtwegaandoeningen veroorzaakt. Het kan bestaande aandoeningen wel verergeren: iemand die bijvoorbeeld last heeft van astma, kan last krijgen van meer kortademigheid of een piepende ademhaling. Dat wisten we al uit eerder onderzoek onder kinderen op scholen in de buurt van Schiphol. We vroegen hen een dagboekje bij te houden en tests te doen, en daaruit bleek dat hun klachten erger waren op dagen met meer ultrafijnstof in de lucht.’

Wat doet ultrafijnstof in de rest van het lichaam?

‘Het lijkt met name schadelijk te zijn voor het hart- en vaatstelsel en voor ongeboren kinderen. In de gebieden met veel ultrafijnstof zagen we dat er meer medicijnen tegen hart- en vaatziekten worden gebruikt. Het risico op sterfte aan hartritmestoornissen is er licht verhoogd: denk aan vijf tot tien extra patiënten per jaar. Wat betreft de ongeboren kinderen, daar zien we een mogelijk effect op vroeggeboorten en op afwijkingen, bijvoorbeeld aan de urinewegen.

‘Overigens zagen we geen effect op de totale sterfte. Voor schade aan het zenuwstelsel en de stofwisseling hebben we onvoldoende bewijs. We sluiten niets uit, maar hier is verder onderzoek nodig.’

Volgens het onderzoek zijn er ‘mogelijk’ gezondheidseffecten. Waarom die voorzichtigheid?

‘Wereldwijd is het voor het eerst dat er zo’n grootschalig onderzoek is gedaan rond een luchthaven. In de wetenschap is iets pas bewezen als het op meerdere plekken, in meerdere studies wordt gevonden.’

Schiphol zegt het ultrafijnstof te verminderen door elektrische bussen in te zetten en de vliegtuigmotoren uit te laten bij het taxiën. Maakt dat een substantieel verschil?

‘Het ultrafijnstof is altijd afkomstig uit een mengeling van bronnen, ook op een luchthaven. In sommige gemeenten die we onderzochten, zagen we dat er meer ultrafijnstof afkomstig was van het wegverkeer dan van de luchtvaart. Het is dus zeker een goede stap dat Schiphol deze maatregelen treft. Maar daarmee ben je er niet, want ook het opstijgen en vliegen veroorzaakt veel uitstoot.’

Uit een studie van de Universiteit Utrecht bleek dat hoogste concentratie ultrafijnstof in Nederland niet per se gemeten wordt rond Schiphol. In grote delen van Utrecht en Noord-Brabant lijkt de concentratie minstens zo hoog. Moet ultrafijnstof niet door het hele land worden gemonitord?

‘Daarover wordt inderdaad gesproken in de Tweede Kamer en op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ik denk dat het niet verkeerd zou zijn om dit uitgebreider te gaan meten. We lopen nu een beetje achter met het onderzoeken van dit fenomeen.’