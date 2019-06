Gadgets Uitschuifcamera

Uitschuifcamera's als die van OnePlus en Oppo zijn een geinige noviteit - voor zo lang het duurt

Ze willen ze echt héél graag, de telefoonfabrikanten: smartphones waarvan de voorkant volledig bestaat uit beeldscherm, dus zonder ook maar het kleinste inkepinkje of gaatje voor de selfiecamera. Tegelijk is die selfiecamera onmisbaar. De oplossing is een tamelijk drastische innovatie: de uitschuifcamera.