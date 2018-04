Uitgaven ggz gestegen, crisisdiensten komen minder vaak in actie dan voorheen

De vraag is of er bij die meldingen van verwarde personen wel altijd sprake is van een psychiatrische crisis

In 2012 spraken het ministerie van Volksgezondheid en de ggz af het aantal bedden in ggz-instellingen drastisch te verminderen. Daardoor is de verdeling van het geld veranderd. Er gaat minder naar opnamebedden en meer naar ggz voor thuiswonende psychiatrische patiënten. Ook het budget voor de praktijkondersteuner bij de huisarts voor deze doelgroep is aanzienlijk gestegen.



Sinds die veranderingen is het aantal meldingen bij de politie van personen met verward gedrag toegenomen van 50 duizend in 2013 tot meer dan 80 duizend vorig jaar. Korpschef Frank Paauw van de Rotterdamse politie uitte daarover in december zijn zorgen en noemde de krimpende geestelijke gezondheidszorg als mogelijke oorzaak.



'Maar uit de declaratiecijfers blijkt dat dat niet klopt', zegt Van der Rijst. 'De vraag is of er bij die meldingen van verwarde personen wel altijd sprake is van een psychiatrische crisis. Het kan ook om ander afwijkend gedrag gaan.'