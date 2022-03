Uiteindelijk zouden deze crises ons – in weerwil van alle ellende – ook een hoop kunnen brengen

Je eerste reactie bij benzine tanken voor bijna 2,5 euro per liter is: die prijzen moeten omlaag. Maar misschien zijn de stijgende prijzen van fossiele brandstoffen wel precies wat we nodig hebben. Tenminste, als het gaat om de transitie naar een duurzamere en onafhankelijkere energievoorziening.

Want bij hogere brandstofprijzen wordt elektrisch rijden financieel aantrekkelijker. Net als je huis beter isoleren en verwarmen op elektriciteit uit zonnepanelen. En door de wens om minder afhankelijk te zijn van Russische fossiele brandstoffen neemt het draagvlak voor windmolens toe. Het is niet onwaarschijnlijk dat door de huidige schaarste en stijgende prijzen nieuwe technologieën, producten en diensten de markt op kunnen. Omdat ze nu wél uit kunnen en minder concurrentie hebben.

Juist crises kunnen katalysatoren zijn voor innovatie omdat plotseling dingen onmogelijk of juist mogelijk worden, wat ruimte biedt aan nieuwkomers.

Corona dwong ons tot meer thuiswerken en diensten van bedrijven die dit mogelijk maakten, werden plotseling razend populair en schopten het zelfs tot werkwoorden. We zoomden voortaan in plaats van dat we vergaderden. In de ontwerpsector veroverden het geavanceerde onlinewhiteboard Miro en het online-programma Figma voor interfaceontwerp razendsnel een vaste plek in de gereedschapskist. Figma en Miro waren – ook voor corona al – in tegenstelling tot veel concurrenten, volledig gefocust op onlinesamenwerken.

Als het systeem uit evenwicht raakt, liggen er dus kansen. Ook als je op dat moment niet toevallig al, zoals Miro en Zoom, eigenschappen hebt die goed passen bij de nieuwe omstandigheden. Maar dat vergt een mentaliteit die transitieveranderingkantelaargoeroes zouden beschrijven met ‘verandering omarmen’.

In zijn boek Antifragile maakt Nassim Taleb onderscheid tussen robuustheid, veerkracht en antifragiliteit. Robuustheid is de weerstand tegen falen of disrupties, veerkracht het vermogen om ervan te herstellen, maar antifragiliteit betekent dat je béter wordt van disrupties. Denk aan de ondernemer die tijdens de coronacrisis zijn rondvaartboten en horecazaken stil zag liggen en dacht: oké, dan begin ik wel een coronatestbedrijf. Of aan Ferrari, dat dit jaar in de Formule 1 eindelijk weer mee lijkt te kunnen doen om de prijzen na een radicale aanpassing van de regels, waar zij voorlopig als beste op lijken te hebben ingespeeld.

Crises, schokken, disrupties. Als je kijkt als een ondernemer, of op z’n Talebs antifragiel denkt, zie je ook kansen. De stijgende prijzen van fossiele brandstoffen, dat Europese landen hun defensie maar matig op orde hebben, de te grote afhankelijkheid van productie in China tijdens corona. Uiteindelijk zouden deze crises ons – in weerwil van alle ellende – ook een hoop kunnen brengen. Maar dat vergt dat we inspelen op crises, in plaats van ze alleen te beteugelen en dempen. Niet gelijk denken: hoe keren we zo snel mogelijk terug naar hoe het was, maar juist: waar willen we heen en hoe kan deze crisis daarbij helpen? En dan dus bijvoorbeeld níet de accijns op benzine verlagen.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk