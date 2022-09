‘Uiteindelijk bleek dat de training sommige MS-patiënten tóch hielp’

Beeld Ricardo Tómas

‘Mijn moeder had multiple sclerose (MS), een chronische zenuwziekte, die in haar geval ook leidde tot geheugenproblemen. Als ik haar ’s middags had verteld dat ik die avond uit zou gaan, kon ik ’s nachts tientallen belletjes van haar hebben gemist. Ze was dan vergeten dat ik niet thuis zou komen, en dacht dat er iets mis was. Ik vond het heftig om te zien hoe ze cognitief achteruitging. Het zette me ertoe aan om onderzoek te gaan doen naar mogelijkheden voor cognitieve revalidatie voor MS-patiënten. Volledig genezen is nog geen mogelijkheid, maar elk jaar met een goed werkend brein is waardevol.

‘Mensen met MS kunnen naast trager denken en geheugenverlies soms ook een slecht aandachtsvermogen hebben. Ik onderzocht tussen 2016 en 2020 een training om de aandacht te verbeteren, zodat MS-patiënten hopelijk langer kunnen meedoen in de samenleving. Daarvoor gebruikten we een computerspel waarin proefpersonen over de weg rijden in een auto en opdrachten maken die op wegwijzerborden langskomen, rekensommen bijvoorbeeld. Het wordt steeds moeilijker de aandacht erbij te houden: de radio gaat aan en de tank raakt langzaam leeg.

‘De training duurde zeven weken, waarbij tachtig MS-patiënten voor en na de training cognitieve taken moesten uitvoeren, zoals het onthouden van boodschappenlijstjes. Dit ging gepaard met MRI-scans, om naar de hersenen van de proefpersonen te kunnen kijken terwijl ze deze taken uitvoerden. Het uitvoeren ervan is gestandaardiseerd: we weten hoe gezonde mensen scoren, wat de prestatie van onze deelnemers in perspectief plaatst.

‘Tijdens die zeven weken hoorde ik positieve reacties van sommige deelnemers: een van hen, een kok, vertelde me bijvoorbeeld dat hij nu beter kon onthouden welke gerechten hij moest bereiden tijdens zijn werk. Hij zei dat dat door de training kwam, wat mij optimistisch stemde over de mogelijke resultaten van het onderzoek.

‘Naderhand bleek dat de aandachtsfunctie van onze deelnemers statistisch gezien maar minimaal vooruit was gegaan door de training. Dat was teleurstellend, maar het vinden van een nieuwe therapie is vrij zeldzaam in dit vakgebied. Ik kon het niettemin toch niet loslaten, ik zat steeds met die kok in mijn hoofd: hij zei echt baat te hebben gehad bij de training.

Hanneke Hulst Beeld Aernout Steegstra

‘Daarom doken we nog eens in de data, nu met de vraag van welke patiënten de testscores waren verbeterd, en van welke niet. Toen zagen we dat ongeveer 30 procent van de groep echt betere testscores had na afloop van de training. Waar kon dat aan liggen?

‘Op de MRI-scans zagen we dat patiënten die baat hadden bij de training een hersennetwerk hadden dat leek op dat van gezonde deelnemers. De mensen die er niet op vooruit waren gegaan, hadden allerlei extra verbindingen aangemaakt in hun brein. Onze speculatieve verklaring: door MS ontstaan littekens in de hersenen en het brein maakt extra verbindingen aan om te compenseren voor deze hersenschade.

‘Revalidatie lijkt dus alleen nuttig als het hersennetwerk nog geen afwijkingen vertoont en vergelijkbaar is met dat van gezonde mensen. Daarom moeten we revalidatie zo vroeg mogelijk aanbieden. Dat is echt een gamechanger, want patiënten krijgen nu pas therapie op het moment dat ze cognitieve stoornissen hebben en het hersennetwerk vaak al veranderd is door MS. Dat moet echt anders: 65 procent van de patiënten is binnen vijf jaar na de diagnose door cognitieve problemen geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, wat de zingeving van het leven sterk kan beïnvloeden. Uit deze bijvangst blijkt: we moeten de verergering van klachten uitstellen door vroeger therapie aan te bieden.’