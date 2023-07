Uitbraak vogelgriep bij Poolse katten verrast virologen

Een kat in de schaduw. Beeld Vittorio Zunino Celotto / Getty

Merkwaardig is ook dat de zieke katten verspreid door het hele land worden gevonden: van Gdańsk in het noorden, tot Poznań in het westen en Lublin in het oosten. ‘Het doet me nog het meest denken aan een gemeenschappelijke voedselbron’, zegt viroloog Thijs Kuiken (Erasmus MC). ‘Niet uit een blikje, denk eerder aan besmet vogelvlees dat ofwel rauw, ofwel slecht doorbakken wordt gegeten.’

Meerdere katten zijn inmiddels aan de gevolgen van de ziekte overleden. Een kat met vogelgriep kan koorts krijgen en de eetlust verliezen, maar ook de beruchte neurologische symptomen krijgen die vogels en zoogdieren vaak krijgen als ze besmet zijn met H5N1: desoriëntatie, rondjes draaien, verwardheid. De kans dat een zieke kat het baasje besmet, achten experts overigens zeer klein.

Over de auteur

Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, met als specialismen microleven, klimaat, archeologie en gentech. Voor zijn coronaverslaggeving werd hij uitgeroepen tot journalist van het jaar.

Belangrijk om de zaak tot op de bodem uit te zoeken, vindt Kuiken. ‘Mijn grote zorg is dat er, zo lang we niet weten wat de bron is, nog meer besmettingen kunnen ontstaan. Het is van belang dat we erachter komen waar dit vandaan komt, zodat we dit gat in de bioveiligheid kunnen dichten. Ik zit hier echt te wachten op de resultaten uit Polen.’ De mogelijkheid dat het vogelgriepvirus rondgaat onder muizen en zo de katten heeft bereikt, sluit Kuiken uit. ‘Er zijn geen aanwijzingen dat wilde muizen gevoelig zijn voor dit virus. Bovendien verklaart dit niet waarom de gevallen zo ver uit elkaar liggen.’

Verdachte overlijdens

De uitbraak kwam halverwege vorige week aan het licht, toen Poolse virologen het H5N1-virus aantroffen bij negen vrij plotseling verdacht overleden katten. Afgelopen weekeinde ontdekte men het virus bij nog eens zes katten. Inmiddels is het aantal besmette dieren gestegen tot twintig, volgens het Pools instituut voor diergeneeskunde in Puławy.

Katten en katachtigen zijn zeer gevoelig voor vogelgriep. In 2004 kwamen in Thailand enkele luipaarden en 147 tijgers om nadat H5N1 om zich heen greep in een dierentuin: de dieren werden gevoerd met rauwe kipresten. Twaalf jaar later sloeg een ander gevreesd vogelgriepvirus, H7N2, toe in een kattenopvang in New York. In totaal 45 katten en een dierenarts raakten besmet, een unicum. ‘Dat geeft wel aan dat dit toch wel iets is om je zorgen over te maken’, zegt Kuiken.

Eind vorig jaar blijkt het H5N1-virus ook een kat in Frankrijk te hebben besmet. De viervoeter woonde vlakbij een eendenboerderij waar de vogelgriep uitbrak. Op de dag voor Kerst liet men de kat inslapen, omdat het dier inmiddels heftige stuiptrekkingen had. In ons land zijn voor zover bekend nog geen katten met vogelgriep besmet geraakt.