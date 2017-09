Uit oude zeekaarten blijkt dat meer koraal verloren gegaan is dan gedacht

Als de waterkwaliteit achteruitgaat, gaat het koraal achteruit John Pandolfi, Australisch onderzoeker

Dat met name koraal bij de kust het heeft moeten afleggen, brengen de wetenschappers in verband met menselijke activiteit in de eerste decennia van de 20ste eeuw - landbouw, ontbossing, drainage van moerasgebieden, baggeren, aanleg van een spoorlijn die de eilandjes verbindt. Pandolfi: 'Die activiteiten droegen bij aan vermindering van de kwaliteit van het zeewater. Als de waterkwaliteit achteruitgaat, gaat het koraal achteruit.'



In het hele gebied van de Florida Keys is sinds de 18de eeuw 52 procent van het koraal verloren gegaan, schrijven de wetenschappers in Science Advances. Als op kleinere schaal wordt gekeken is het verlies soms groter. Zo is in Florida Bay - de baai tussen de zuidpunt van Florida en de Keys - 87 procent van het koraal weg. Volgens Pandolfi 'heeft het bijna volledig verdwijnen van koraalbedekking dicht bij de kust zich waarschijnlijk ook voorgedaan in andere tropische gebieden'.