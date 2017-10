U ziet zijn lettertypes overal: Gerard Unger is de lettertypekoning van Nederland

Gerard Unger?

Gerard Anthony Unger (75) is, zeggen vakgenoten, de bekendste en succesvolste typograaf en letterontwerper van Nederland. Het kan bijna niet anders of u heeft wel eens een lettertype van hem gezien.



Unger werd in 1942 geboren in Arnhem, midden in de oorlog. Na de Slag om Arnhem in 1944 was de goedgevulde boekenkast van zijn vader veranderd in een puinhoop: Engelse soldaten zouden zelfs een vuurtje hebben gestookt met het verzameld werk van de schrijver André Gide.