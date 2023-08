Twintig meter lange ‘superzeekoe’ was mogelijk het zwaarste zoogdier ooit

Een impressie hoe de 20 meter lange ‘superzeekoe’ er 40 miljoen jaar geleden mogelijk uitzag. Beeld Alberto Gennari

De 20 meter lange ‘superzeekoe’ woog maar liefst 180 ton (180 duizend kilo) en was daarmee zwaarder dan alle bekende zoogdieren, inclusief de blauwe vinvis, die een ton of 150 weegt. Het dier is dan ook tot Perucetus colossus gedoopt: ‘kolossale Peru-walvis’. In het midden van het Eoceen, zo’n 40 miljoen geleden, zwom deze oerwalvis rond.

Mensen met overgewicht wijten hun lichaamsgewicht wel eens gekscherend aan hun ‘zware botten’. Er bestaan zeezoogdieren die daadwerkelijk zware botten hebben.

Zeekoeien zijn kustzwemmers met een dikke speklaag. Tot op een diepte van een meter of 8 eten ze zeegras. Hun longen klappen daarbij niet in door de waterdruk. Toch bewegen ze geen spier om op deze diepten te blijven. Het drijfvermogen van hun speklaag en van de luchtzakken die hun longen zijn, wordt volledig gecompenseerd door hun superzware botten.

Over de auteur Sam Gerrits is aardwetenschapper en wetenschapsjournalist.

De evolutie paste dit trucje al eens eerder toe, blijkt uit de studie in vakblad Nature. Resultaat: de zwaarste versteende wervels ooit, zegt Eli Amson van het Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart, een van de auteurs van de studie.

Zijn collega, paleontoloog Mario Urbina van University of San Marcos’ Natural History Museum in Lima, zwoegde dertien jaar om de fossiele resten van ‘superzeekoe’ Perucetus colossus aan het gesteente van de Ica-woestijn te ontworstelen.

Flinterdunne plakjes

Het begon met het eerste fossiele bot dat Urbina uit de rots zag steken. Collega’s meenden dat het gewoon een steen was. Urbina zaagde een stukje af en liet flinterdunne plakjes snijden voor onder de microscoop. Die toonde sterk verdicht fossiel bot. Daarna volgde: alles uithakken, in beschermend gips wikkelen en met geïmproviseerde hijskranen takelen op zware trucks die net niet wegzakken in het woestijnzand – een klus van meer dan tien jaar.

Zeekoeien eten zeegras, vandaar hun naam. Wat de loodzware ‘superzeekoe’ 40 miljoen jaar geleden at, blijft onduidelijk. ‘Het frustrerende is dat we geen schedel of tanden hebben’, zegt Eli Amson. Maar hij denkt niet dat een beest van 20 meter – acht keer de lengte van een huidige zeekoe – het op zeegras alleen redde. ‘Een aaseter past beter bij zo’n grote kustzwemmer.’

Dood vlees is immers rijk voedsel en kost weinig inspanning. Zo’n aasdieet past goed binnen de zeer voedselrijke ecosystemen aan de Eocene kusten. Toen die verdwenen, door een koeler klimaat, verdwenen ook de hypergespecialiseerde Basilosaurussen, om plaats te maken voor walvisachtigen die we vandaag de dag kennen en die op open zee leven.

Bespottelijk dikke botten

Jelle Reumer, gepensioneerd hoogleraar paleontologie met als specialisme gewervelde dieren, spreekt van een ronduit bizar beest: ‘Echt bespottelijk dikke botten, werkelijk. Ik heb nog nooit zoiets gezien.’ Maar ook noemt hij het gemis van een schedel of tanden. En vanwege de vele ontbrekende botten moesten de wetenschappers een beetje gokken wat voor staart het dier had. Dat werd een zeekoestaart. Reumer: ‘Ik had hem toch gewoon een gevorkt walvisstaartje gegeven.’