Twee VU-hoogleraren hopen op doorbraak in de zoektocht naar een dieet dat helpt tegen depressie, adhd of autisme

Relatie tussen groente en fruit en depressie

Betere darmflora tegen autisme? Kinderen met autisme hebben een afwijkende darmhuishouding. Maar is er een causaal verband? Bij muizen is autisme omkeerbaar - door de darmflora te manipuleren. De Universiteit Utrecht vergelijkt de darmflora van vijfhonderd kinderen met en zonder autisme en wat het effect is op hun gedrag als hun darmflora verandert door een dieet. Volgens onderzoeksleider en immunofarmacoloog Aletta Kraneveld past haar studie in een trend om holistischer naar ziekten te kijken. 'Vroeger dachten we: bij astma gaat er iets fout in de longen, bij autisme scheelt er iets aan het brein. Zo simpel is het niet. Er gaat tegelijk iets fout in de rest van het lichaam: de stofwisseling, het immuunsysteem, het zenuwstelsel. Die worden deels aangestuurd door stofjes in de darmen. En indirect misschien door voedsel.'

Hetzelfde geldt voor de relatie tussen het eten van groente en fruit en depressie. Meer dan tien jaar volgden Finse onderzoekers tweeduizend mannen van middelbare leeftijd. De mannen die gezond aten (groente, fruit, bessen, volkorenbrood, gevogelte, vis, magere kaas) hadden 34 procent minder kans om depressief te worden. Er is dus een verband. Maar welk precies? Misschien doen gezonde eters ook vaker aan sport en zijn ze om die reden minder vatbaar voor depressie. Nieuwtjes als 'eet je depressie weg', 'mediterraan dieet werkt tegen depressie' of 'vleeseters minder depressief' moeten met een flinke schep zout opgediend worden.



Bewijs dat bepaalde supplementen een depressie kunnen genezen, is er evenmin. Er zijn honderden (veelal kleine) studies waarbij werd gekeken wat beter werkt tegen een depressie: de standaardbehandeling of voedingssupplementen als foliumzuur, omega-3 olie of calcium. Als er al een positief effect van voeding wordt gevonden, is het klein en is de kwaliteit van de bewijsvoering slecht. Dat schrijft het Cochrane Instituut, de gezaghebbende scheidsrechter die medische studies keurt. Ook aandoeningen als adhd, autisme, angststoornissen of dementie zijn - volgens de huidige inzichten - niet te voorkomen of te genezen met een dieet of supplementen.



Dat het de afgelopen vijftig jaar niet gelukt is om een causaal verband aan te tonen tussen voeding en psychische gezondheid wil niet zeggen dat het er niet is of dat we het nooit zullen vinden, beklemtoont de Wageningse emeritus hoogleraar Frans Kok. 'De voedingswetenschap is nog jong. Het is nog maar honderd jaar geleden dat het bestaan van vitamines werd ontdekt. Ik verwacht geen nieuwe vitamineachtige revolutie. Maar het is wel ontzettend opwindend. Er komen steeds betere hersenscantechnieken. Daarmee zien we of bepaalde neurale netwerken in het brein beter gaan functioneren als ze bijvoorbeeld extra B-vitamines krijgen. Of die neurofysiologische veranderingen in het dagelijks leven ook tot een betere stemming of betere prestaties leiden, is nog de vraag. En eventuele voedingseffecten zullen altijd bescheiden zijn.'