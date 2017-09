Twee brieven, zeven taalfouten, drie aanpassingen

En dan

Anton Overboom uit Prinsenbeek lucht zijn hart en meldt vier zaken die hem dwarszitten. Twee daarvan (stoplicht/verkeerslicht en wagon/rijtuig) laten we hier onbesproken; de andere twee zijn vermeldenswaard. Zo is er het onvolprezen weerbericht, in dit geval in de krant van 14/9. Daarin staat: 'Normaal hoort het 19 graden te zijn.' Overboom: 'Hier staat een pleonasme. Er dient te staan: 'Normaal is het in de middag...' of: 'Het hoort 19 graden te zijn.'