De eerste is een bekende instinker. Jaap Blaakmeer uit Heerenveen las bovenstaande zin en dacht: 'Als de tank waar de uitwerpselen in terechtkomen er zelf al geen vertrouwen in heeft is het geen wonder dat er rotzooi uit komt.' Zo grappig was het natuurlijk niet bedoeld door de auteur van het stuk. Het woord scepsis (waarvan sceptisch is afgeleid) is uit het Grieks (skeptikos) via het Duits in onze taal terechtgekomen, zo weet het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Het verwijst naar de filosofische stroming die aan alles twijfelt: scepticisme. Dat is hier natuurlijk niet bedoeld. De tank waar het om gaat is een septische tank. En dat woord, septisch, is uit het Latijn (septicus) via het Frans hier geland. Septicus betekent: wat bederft, verrot. Latijn en Grieks, twee bijna identieke woorden en totaal verschillende betekenissen; verwarring alom. Ander beroemd voorbeeld vormen katheder en katheter, waar ook de klassieke herkomst (Latijn respectievelijk Grieks) bepalend is voor de spelling én de betekenis.