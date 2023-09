TU Delft, begin een zelfonderzoek: hoe kon de arbeidsrelatie met planeetonderzoeker Daphne Stam zó ontsporen?

Vrouwelijke rolmodellen zijn al schaars op technische universiteiten. Dat maakt het extra pijnlijk dat een boegbeeld van het planeetonderzoek, Daphne Stam, vertrok wegens een ‘machocultuur’.

De dichtslaande deuren op de TU Delft waren deze week tot ver buiten de campus te horen. De prominente planeetonderzoeker Daphne Stam vertrok vanwege een hoogoplopende ruzie op de faculteit luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Ze zou door een old boys network zijn buitengesloten van een sollicitatieprocedure voor een hoogleraarspositie waar ze prima papieren voor heeft. Ook deelname aan de sollicitatiecommissie werd haar niet gegund, terwijl ze wel veelvuldig zou moeten samenwerken met de nieuwe kracht.

Stam is al jarenlang een van de boegbeelden van het Nederlandse ruimteonderzoek. Ze werkte mee aan missies van Nasa en Esa, schreef ruim 250 onderzoeksartikelen en verscheen geregeld in de media om kosmische ontdekkingen te duiden, zoals Marslandingen en de vondst van nieuwe verre planeten.

Planeetonderzoeker Daphne Stam. Beeld Lina Selg

Een arbeidsconflict precies reconstrueren is uiterst complex, maar in een intern rapport van de faculteit klagen medewerkers ook over het moeilijk doordringbare bastion van dat old boys network. Zelf liep ik een kwart eeuw geleden als student rond bij luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Inhoudelijk een prima studie, maar qua man-vrouwverhouding een bizarre omgeving. Ik zat in collegezalen met ruim honderd jongens en een stuk of vijf meisjes. De studievereniging vertoonde op filmavonden elk jaar jaar Top Gun, in een met bier en testosteron doordrenkt zaaltje waar de aanwezigen geacht werden ‘bravo!’ te roepen elke keer als er een straaljager voorbijvloog. (Op de website van de studievereniging lees ik dat ze onlangs zelfs een hele zaal in Pathé afhuurden voor de nieuwste Top Gun.)

Ook de hoogleraren die ik in vijf jaar Delft zag, waren nagenoeg allemaal man. Zou het nu anders zijn? Op de website van de faculteit luchtvaart- en ruimtevaarttechniek turf ik 23 mannelijke hoogleraren en 2 vrouwen.

Au.

In de Volkskrant noemden vakgenoten van Stam op andere universiteiten haar vertrek een aderlating. Dat ze een vrouw is in een door mannen gedomineerde sector, maakt het extra pijnlijk. In de woorden van Inge Loes ten Kate, planeetonderzoeker bij de Universiteit Utrecht: ‘Als wetenschapper vind ik het jammer, maar ook als vrouw. Het is prettig om een collega te hebben in wie je je herkent en die net iets verder is in haar carrière. Er is maar een handvol vrouwen in Nederland in dit vakgebied en nu gaat er één weg.’

Het lijkt mij allemaal aanleiding genoeg voor een grondige analyse van de TU Delft naar hoe deze arbeidsrelatie zo kon ontsporen. Toch zou het ook flauw zijn te zeggen dat de universiteit een potje maakt van het diversiteitsbeleid. De TU Delft doet van alles om meer meiden voor techniek te laten kiezen, van een jaarlijkse Girl’s Day voor vwo-scholieren tot een dashboard waarop voor iedereen de ontwikkeling van de man-vrouwverhouding te zien is, met de kanttekening erbij dat niet iedereen zich als man of vrouw identificeert.

Sommige grafieken bewegen gestaag de diverse kant op. Zo steeg bij de universitair docenten het aandeel vrouwen de afgelopen vijf jaar van 28 naar 37 procent. Bij de bachelorstudenten gaat het dan weer een stuk trager, van 27 naar 30 procent in diezelfde periode. En de zaak-Stam illustreert: het is duidelijk nog te vroeg voor een luidkeels ‘bravo!’.