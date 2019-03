Transgenders zijn ondervertegenwoordigd bij verkiezingen – Klopt dit wel?

Beeld AFP

Van wie komt die claim?

In alle overheidsorganen zouden transgenders en andere queers vertegenwoordigd moeten zijn, stelde lijsttrekker Jeanine Bouman van partij QUEER onlangs in de verkiezingsrubriek van de Volkskrant. ‘Met verbijstering keek ik naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daar zijn toen maar vier transgenders verkozen in het hele land.’ Geen voldoende afspiegeling, stelt Bouman.

Klopt het?

Eerst de vier gekozen transgender gemeenteraadsleden, die zijn inderdaad vorig jaar maart gekozen. Dat was een mijlpaal: het Transgender Netwerk Nederland (TNN) feliciteerde de vier nieuwe leden er speciaal voor. Het was toen voor het eerst dat er zoveel transgender personen zich kandidaat hebben gesteld en zijn gekozen, stelde het TNN destijds. Inmiddels gaat één transgender raadslid om medische redenen weer verder als man, nu zijn het er dus nog drie.

Het zullen er ongetwijfeld iets meer zijn in werkelijkheid, want niet alle transgenders delen met de buitenwereld dat ze zich niet helemaal thuis voelen bij het geslacht dat aan hen is toegekend bij hun geboorte. Doen ze dat wel, dan kunnen veel transgenders op pesterijen rekenen, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport. Het aantal transgenders in gemeenteraden en andere overheidsorganen is daardoor moeilijk in te schatten, zegt ook QUEER-lijsttrekker Bouman zelf. Daarom wil zij juist dat de transgenders zich verenigen en samen sterk maken.

Hoe dan ook: uitgaande van de drie à vier transgender gemeenteraadsleden die wél bekend zijn, is uit te rekenen hoe het met de zichtbare transgender volksvertegenwoordiging zit in gemeenteraden. Momenteel tellen alle Nederlandse gemeenten bij elkaar 8.139 raadsleden, bevestigt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Dat komt neer op grofweg één openlijk transgender raadslid per tweeduizend raadsleden.

Daarmee zijn transgenders inderdaad ondervertegenwoordigd, afgaande op cijfers uit het SCP-onderzoek van Lisette Kuyper en Ciel Wijsen. Op basis van een steekproef schatten zij dat voor elke honderd Nederlanders er minstens één zich met een ander geslacht identificeert dan dat geregistreerd is bij geboorte; dat cijfer komt overeen met internationale peilingen. Voor een representatieve vertegenwoordiging zouden er omgerekend minstens 80 gemeenteraadsleden zich als transgender moeten identificeren, twintig keer meer dan nu bekend is.

De kans lijkt trouwens klein dat ‘niet-zichtbare transgenders’ de vertegenwoordigingskloof in de gemeenteraden opvullen. Andere, duidelijkere kloven zijn er namelijk ook nog in de Nederlandse gemeentepolitiek. Zo blijven vrouwen nog altijd flink ondervertegenwoordigd; pas sinds dit jaar bekleden zij net iets meer dan 30 procent van de gemeenteraadslidposities. En dat zou logischerwijs 50 procent moeten zijn.

Eindoordeel

Inderdaad, zichtbare transgenders zijn flink ondervertegenwoordigd in gemeenteraden.