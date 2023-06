Trage ruimtetrillingen geven sterrenkundigen nieuwe manier van kijken naar het heelal

Artist impression van hoe versmeltende zwarte gaten de ruimte vervormen. Beeld Epta

Met het vandaag bekendgemaakte resultaat is een belangrijke mijlpaal bereikt in de bestudering van zogeheten zwaartekrachtgolven. Die bieden een nieuw venster op de kosmos en leveren in dit geval waardevolle informatie op over de levensloop van sterrenstelsels. De radiosterrenwacht in Westerbork (Drenthe) speelde een prominente rol bij het onderzoek.

Zwaartekrachtgolven – minieme trillingen in de ruimtetijd – zijn ruim honderd jaar geleden al voorspeld door Albert Einstein. Het duurde echter tot 2015 voordat ze daadwerkelijk werden gemeten, met gevoelige instrumenten zoals de Ligo-detector in de Verenigde Staten. Daarbij ging het om korte, hoogfrequente signalen van botsende zwarte gaten – mysterieuze objecten die zoveel zwaartekracht hebben dat er zelfs geen licht uit kan ontsnappen.

Over de auteur

Govert Schilling is wetenschapsjournalist, gespecialiseerd in sterrenkunde. Hij schreef tientallen boeken over het heelal en maakte onder meer de televisieserie Govert naar de grenzen van het heelal.

Maar behalve die relatief kleine zwarte gaten – hooguit enkele tientallen keren zo zwaar als de zon – bestaan er ook zwaargewichten van miljoenen of zelfs miljarden zonsmassa’s in de kernen van verre sterrenstelsels. Wanneer twee van die stelsels met elkaar botsen en versmelten, verwacht je dat hun centrale zwarte gaten in een trage dans om elkaar heen gaan wentelen. Daarbij produceren ze continu zwaartekrachtgolven, maar dan met een ultralage frequentie van slechts één minuscule ‘trilling’ in tientallen of honderden jaren.

Vuurtorens

Volgens Gemma Janssen van radiosterrenkundig instituut Astron biedt de ontdekking van deze ‘nanohertzgolven’ een compleet nieuwe manier om het heelal te bekijken. ‘Ligo opende als eerste het venster van de zwaartekrachtgolven’, zegt ze, ‘maar je zou kunnen zeggen dat Ligo alleen de hoge tonen van een dwarsfluit kan horen. Wij luisteren naar de lage tonen van de contrabas. Om het hele muziekstuk te doorgronden, heb je natuurlijk alles nodig.’

Janssen en haar collega’s maken al tientallen jaren jacht op laagfrequente zwaartekrachtgolven met verschillende radiotelescopen in Europa, waaronder die van Westerbork. Dat doen ze door jaar in, jaar uit naar snel rondtollende pulsars te kijken – kleine, compacte sterretjes in het Melkwegstelsel die met de regelmaat van een atoomklok korte pulsjes radiostraling te zien geven, als op hol geslagen kosmische vuurtorens. Als de lege ruimte volkomen ‘stabiel’ zou zijn, zouden de aankomsttijdstippen van die pulsjes tot op de nanoseconde nauwkeurig vastliggen.

In plaats daarvan zijn nu heel trage (en onvoorstelbaar kleine) variaties gemeten in die aankomsttijdstippen – niet alleen door de European Pulsar Timing Array (Epta, in samenwerking met astronomen in India en Japan), maar ook door NANOGrav, de Amerikaanse tegenhanger. Dit betekent dat de lege ruimte extreem langzame deiningen vertoont, als een kosmische drilpudding. Alle metingen en analyses, ook van onderzoeksgroepen in Australië en China, zijn vandaag gepubliceerd in een reeks van tien artikelen in verschillende vakbladen.

‘Verrijkend resultaat’

David Shoemaker van het Massachusetts Institute of Technology, zelf niet bij de nieuwe ontdekking betrokken, spreekt van een ‘verrijkend resultaat, dat een nieuw element toevoegt aan het onderzoek naar zwaartekrachtgolven’. Shoemaker is voormalig woordvoerder van het Ligo-project, dat in 2015 voor het eerst hoogfrequente zwaartekrachtgolven ontdekte, van honderden trillingen per seconde. Vanwege de lange tijdschalen is de pulsarmethode minder eenduidig, zegt hij, en daardoor ook altijd minder overtuigend geweest. ‘Het is een veel geleidelijker proces, waarbij het bewijsmateriaal langzaam maar zeker steeds sterker wordt.’

De radiosterrenwacht in Westerbork speelde een prominente rol bij de nieuwe ontdekking. Beeld Harry Cock

In de nieuwe vakpublicaties benadrukken de auteurs inderdaad dat er vooralsnog eerder sprake is van zeer sterke aanwijzingen dan van een onomstotelijke ontdekking. Janssens Amerikaanse collega Maura McLaughlin (West Virginia University) verwacht echter dat de conclusies binnen één of twee jaar veel harder zullen zijn, wanneer de metingen van de verschillende onderzoeksgroepen onderling gecombineerd worden. Bovendien blijven de pulsarwaarnemingen de komende jaren gewoon doorgaan, waardoor het gedetecteerde signaal alleen maar duidelijker zal worden, aldus McLaughlin.

Ook is het nog niet mogelijk om afzonderlijke bronnen van de laagfrequente zwaartekrachtgolven aan te wijzen. Het is een beetje alsof je voor het eerst constateert dat het wateroppervlak van een grote vijver niet helemaal spiegelglad is. Je weet dan wel dat er sprake moet zijn van allerlei verstoringen, maar je kunt nog niet aanwijzen waar die precies door veroorzaakt worden. Naarmate de metingen preciezer worden, moet dat in de toekomst steeds beter gaan lukken.

Nieuwe informatie

Toch leveren ook de huidige resultaten al veel nieuwe informatie op. ‘We hebben nu voor het eerst bewijs dat superzware zwarte gaten daadwerkelijk op kleine onderlinge afstand om elkaar heen draaien en dus met elkaar kunnen versmelten’, zegt astrofysicus Alberto Sesana van de universiteit van Milaan, die als theoreticus verbonden is aan het Epta-project. ‘Bovendien is het signaal dat we meten behoorlijk sterk. Dit doet vermoeden dat die zwarte gaten een stuk zwaarder zijn dan verwacht.’

Sesana hoopt dat het uiteindelijk mogelijk zal zijn om wél individuele bronnen van zwaartekrachtgolven op te sporen op basis van de pulsarmetingen. ‘Mogelijk wordt het signaal dat nu is ontdekt al gedomineerd door slechts een handjevol dubbele superzware zwarte gaten’, zegt hij. ‘Wie weet kunnen we die in de toekomst aan de sterrenhemel terugvinden.’