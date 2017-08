Toxicologen: Haags verweer omtrent fipronil is erg zwak

Onderzoeksrapporten

In de Kamerbrief staat een toxicologisch niet juiste constatering die gemakkelijker weerlegd kan worden

Van den Berg wijst op twee onderzoeksrapporten van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), die de Europese normen bepaalt voor giftige stoffen. In het oudste van die rapporten, uit 2006, staat al dat fipronil zich ophoopt in weefsel als dieren het binnenkrijgen. Ook staat er dat fipronil 'gemiddeld tot hoog persistent is', wat betekent dat het na een spuitsessie maanden in een stal blijft hangen.



In het rapport uit 2014 staat zelfs expliciet dat er rekening mee gehouden moet worden dat fipronil in producten als melk en eieren terecht kan komen. Een Britse studie uit 2008, gepubliceerd in vakblad British Poultry Science, laat zien hoe de gifstof zich inderdaad in kippeneieren ophoopt wanneer de stof aan kippenvoer is toegevoegd (0,103 milligram per kilogram voer). 'In de Kamerbrief staat een toxicologisch niet juiste constatering die gemakkelijker weerlegd kan worden', vat Van den Berg samen.