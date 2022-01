Totaal aantal zelfdodingen in Nederland blijft gelijk, wel zorgen over toename suïcides bij jongvolwassenen

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Jaarlijks maken ongeveer 1.850 Nederlanders een einde aan hun leven. Het aandeel zelfdodingen onder jongvolwassenen tot 30 jaar was het afgelopen jaar wel relatief groot. Dat waren er in 2021 ruim 300, wat voor die leeftijdsgroep overeenkomt met 15 procent meer dan eerdere jaren. Bij mannen tussen de 20 en 30 jaar is de stijging het sterkst.

De commissie spreekt van ‘een belangrijk signaal dat nadere duiding behoeft’. 113 Zelfmoordpreventie wil experts bijeenroepen om te kijken hoe zelfdodingen bij deze groep beter kunnen worden voorkomen.

Zorgminister Ernst Kuipers wijt het hoge aantal zelfdodingen onder jongvolwassenen mede aan het sluiten van scholen om het coronavirus af te remmen. ‘En daarmee het limiteren van contactmogelijkheden, in een fase van je leven dat dat bij uitstek belangrijk is.’ Hij noemt het toegenomen aantal suïcides bij deze jonge groep ‘vreselijk, echt vreselijk’.

Werkloosheid

Ook psycholoog en suïcideonderzoeker René Diekstra spreekt van een ‘drama voor alle nabestaanden’, maar waarschuwt voor het te snel leggen van oorzakelijke verbanden op basis van actuele cijfers. Diekstra: ‘Dit moet echt eerst goed worden uitgezocht. Internationaal is bijvoorbeeld jarenlang geconcludeerd dat stijgende werkloosheid leidt tot meer suïcides, maar bij latere analyses bleek dat dit vooral gebeurde in wijken waar een enkeling zijn baan verloor terwijl de rest van de buurt doorwerkte. Het lag dus niet zozeer aan de werkloosheid zelf, maar aan het vergelijken met de omgeving.’

Dat schoolsluitingen en andere beperkingen een grote impact hebben op jongvolwassenen is volgens Diekstra evident. ‘Maar of en hoe dat suïcides bij jongvolwassenen in de hand werkt, is echt nog een openstaande vraag. En hoe je daar preventief iets aan kunt doen al helemaal.’