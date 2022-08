Tot voor kort waren zogenaamd sociale visites door huisartsen heel gewoon. Ze zijn goed voor de patiënt én de dokter. Maar ze dreigen uit te sterven

‘Aan het eind van de smalle kant moet je een puinpad op. Dan vind je het vanzelf. Het is een hutje in het weiland tussen de paarden’, zegt de assistente. Ik heb in de zomer in deze plattelandspraktijk tijd genoeg voor medisch niet strikt noodzakelijke visites. Na een kwartiertje rijden parkeer ik mijn oude gebutste Volvo naast een nog oudere. Een 80-plusser loopt met een kruiwagen vol hooi en een hand in het verband uit een stal naar buiten. ‘Wie ben je?’ ‘De dokter.’ ‘Wil je koffie?’ ‘Doe maar een glaasje water.’

Meestal krijg ik, espressowatje, een dag maagpijn van de koffie van oude alleenwonende mannen. Hij blijft staan met de koffiepot in zijn hand en zet me op een stoel. Het volgende half uur hoor ik verhalen over paardenfokken, de veranderingen in de afgelopen tachtig jaar van het wonen in een boerendorp, en zijn levensgeschiedenis. ‘Ik ben in mijn leven een keer in de dierentuin geweest.’ ‘Amsterdam?’ ‘Wat moet ik daar nu doen?’

Hij stikt bijna van het lachen. Naar zijn hand hoef ik niet te kijken, dat heeft de wijkzorg al gedaan. Met de pillen gaat het ook goed, die zitten in aparte dagdoosjes. ‘Kom je nog eens terug? Ik heb nog meer verhalen.’

Een week later komt hij uit zichzelf op het spreekuur. ‘Kun je die wratten in mijn nek weghalen? De zuster zei dat je dat vast wel wilde; mijn eigen dokter vond het onzin.’ Dat vind ik eigenlijk ook, maar ik verlos hem fluks van een paar ouderdomswratten. ‘Kom je nog een keer voordat je weer weggaat?’

Tot voor kort waren zogenaamd sociale visites door huisartsen heel gewoon. Kwade tongen zeggen dat dokters dat doen om een nieuwe auto te kunnen kopen. Die zullen er vast zijn, maar de meesten houden zo een oogje in het zeil en kijken of er bij kwetsbare ouderen problemen ontstaan. En ze doen het om verhalen te horen. Want met die verhalen in je hoofd begrijp je als dokter niet alleen die ene patiënt beter, maar vaak ook zijn familie en zelfs het dorp.

Visites dreigen uit te sterven. Dokters zitten achter de telefoon of hun scherm. Ze beantwoorden mails, doen videoconsulten en bellen. Dat kost minder tijd, maar ik vind ze saai. De meeste huisartsen hebben geen tijd om naar levensgeschiedenissen te luisteren. Volgens onderzoek van kennisinstituut Nivel zijn huisartsen in coronatijd meer consulten en minder visites gaan doen, vooral bij chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Gelukkig neemt het aantal visites voor kwetsbaren de laatste maanden weer wat toe. Die visites zijn goed voor de patiënt én voor de dokter zelf is het een probaat middel tegen burn-out.

Tussen de polderwaarneming door deed ik spreekuur op de Amsterdamse Wallen. Daar kun je weer over de hoofden en op straat gevallen pizzapunten lopen. Mijn oude paardenfokker heeft gelijk. Wat moet je in die grote stad doen.

Ik ga hem vandaag de krant brengen. Vraagt-ie vast of ik nog een keer kom.