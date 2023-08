Toen kindermoord nog heel gewoon was

Beeld Elki Boerdam

Een afschuwelijke ontdekking in de haven van Medemblik. Daar lag, gewikkeld in een doek, het ontzielde lichaampje van een pasgeboren meisje, navelstreng en placenta er nog aan. Het kind had zelfstandig geademd, bleek na autopsie. Waarna de verdenking al snel viel op Dina Post, een inwoner van het dorp. Was de 33-jarige weduwe en naaister niet zwanger geweest?

Zo volgde, in het jaar 1820, een gerechtelijk onderzoek. Post ‘was eene niet lang geleden verloste kraamvrouw’, constateerde een chirurgijn genaamd Suffridus Hermanides na lichamelijke inspectie. ‘Gelyk zo wel uit de pudenda als ook uit de met zog opgevulde borsten bleek.’ De weduwe voerde aan dat ze haar 2-jarige dochter nog voedde en beweerde dat ze een miskraam had gehad. Maar eigenlijk wees alles erop dat het háár baby was, die men had gevonden. Niet nog een mond om te voeden erbij, moet de weduwe hebben gedacht.

Infanticide, zo heet het doden van in de regel nog jonge kinderen plechtig. En zoals sommige dieren de nakomelingen van een rivaliserend mannetje ombrengen als ze die hebben verjaagd, en traditionele volkeren soms pasgeborenen met een handicap in de natuur achterlaten, zo deed men dat ook in Europa. Nog tot ver in de moderne tijd doodde men veelvuldig pasgeboren kinderen, beweert een opmerkelijk nieuw onderzoek.

Twintig jaar lang spitte een team onder leiding van historicus Gregory Hanlon van de Dalhousie Universiteit in Canada oude doopregisters door uit Italië, Frankrijk en Engeland, van 1500 tot 1800. Gedreven door een creatief idee: als er zoiets was als kindermoord, zou je dat moeten zien in de statistieken van de kinderen bij de doop, dat officiële moment waarop een mensenleven begint.

Haast geen tweelingen

En daar had je het al. Op het platteland van het 17de-eeuwse Toscane: er werden haast geen tweelingen ten doop gehouden, ontdekte Hanlon. Vreemd, want ook tweelingen worden soms nu eenmaal geboren. Kennelijk maakten Italiaanse boeren de keuze: de een of de ander, maar niet twee tegelijk.

In onder meer het Zuid-Franse Mézin en Engeland turfden de Canadezen ongewoon veel jongens in de doopregisters, vooral in tijden van honger en crisis. Hier werden kennelijk pasgeboren meisjes weggemaakt: jongens konden tenminste meewerken op het land. Maar, zeer opvallend: niet alleen jongens genoten soms de voorkeur. In Parma en de Franse stad Villeneuve-sur-Lot vond men in de doopregisters juist verdacht veel meisjes. Het kon haast niet anders, of de lagere klassen hadden hier een voorkeur voor dochters. Wellicht omdat ze konden werken in de textielindustrie, of omdat men ze later hoopte te kunnen uithuwelijken aan een rijke man.

Zie kindermoord maar als onderdeel van het ‘eindeloze gedragsrepertoire van het menselijke dier’, schrijft Hanlon. ‘Er is geen reden dat dit beperkt bleef tot tijden van honger, of dat het alleen om meisjes ging. Alledaagse neonatale infanticide was een permanent kenmerk van de gezinsplanning. Het moderne equivalent is abortus.’

Want overal waar ze zochten, zagen de onderzoekers hem: de macabere, maar onmiskenbare vingerafdruk van kindermoord. In Engeland bleken de armen in tijden van crisis tot wel vijf keer minder tweelingen ten doop te houden dan de rijken. En in Toscane werd op het hoogtepunt van de praktijk tot wel een op de drie levend geboren baby’s gedood, blijkt uit de huiveringwekkende cijfers die de Canadezen presenteren in een boek met hun bevindingen. Eén op de drie!

Een overtuigend verhaal, al is het wel een beetje ouderwets, zo’n studie die alleen maar naar cijfers kijkt, vindt cultuurhistoricus Willemijn Ruberg (Universiteit Utrecht), na lezing van het boek. Ook vindt ze het onbevredigend dat Hanlon nergens de moeite neemt om zich te verdiepen in de beweegredenen van de mensen zelf. Dat ongehuwden soms een ongewenst kind doodden, kan ze nog volgen. ‘Maar hoe zat het met getrouwde vrouwen? De kerk zag kindermoord als doodzonde, er stonden zware straffen op. En zowel de kerk als de heersende cultuur schetste een sterk ideaalbeeld van het moederschap: vrouwen moeten kinderen krijgen en voor het gezin zorgen. Hoe kan het dan toch dat dit op deze schaal gebeurde?’, vraagt ze zich af.

‘Geen misdaad’

Maar Hanlon denkt dat men in stilte handelde. ‘Per ongeluk expres’, zoals hij schrijft. Met de baby in bed is een ongeluk snel gebeurd, geen haan die ernaar kraait, in een tijd dat de kindersterfte toch al enorm was. ‘Infanticide is natuurlijk moord, maar mensen beschouwden deze vorm van moord niet als een misdaad’, veronderstelt hij. ‘De meeste mensen konden hiermee leven, als iets vervelends wat er nu eenmaal bijhoort.’

Gaandeweg verschoof de culturele en juridische kijk op het onderwerp, vertelt Ruberg. ‘Er ontstond meer compassie, vooral rond de Verlichting. Men kreeg meer oog voor de omstandigheden van ongehuwde vrouwen, ging er meer van uit dat kindermoord ook een wanhoopsdaad was.’ Zo werd kindermoord, in plaats van een ‘gewone’ moord waar de doodstraf voor gold, een aparte categorie, waarop een lichtere celstraf van een paar jaar stond.

Met Dina Post, een geval dat Ruberg beschreef, liep het goed af. Ze werd vrijgesproken, waarbij zeker zal hebben meegespeeld dat de gemeente getuigde dat ze een ‘eerlyk en rustig mensch’ was en de schoolmeester ‘dat zij zich altijd vlijtig heeft betoond in het verzorgen van hare kinderen’.

Dat het toch echt Posts schouderdoek was, waarin de dode baby was gevonden, nam de rechter dan maar voor kennisgeving aan.