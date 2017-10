Toen ik klein was had mongooltje geen akelige bijklank, het gold juist als respectvol

Ik sprak een kennis die meldde dat haar zus een zoontje had gekregen.'Een mongooltje. Ze wisten het van tevoren hoor, en hij is gelukkig verder gezond.' Ik schrok. Niet van het feit op zich, maar van het woord mongooltje. Je hoort het bijna niet meer.



Toen ik klein was had mongooltje geen akelige bijklank, integendeel, het gold juist als respectvol, in tegenstelling tot 'die is niet helemaal goed', 'een ongelukkig kind' of 'een idioot'.