Toegankelijker dan haute couture: kleding die koeler blijft dan hete lucht

Een trui – of is het een jurk? – die eruitziet als een krioelende kluwen slangen, twee benen die uit je nek steken, of – nee, echt – een model gekleed in een huis. Modeshows met de nieuwste vondsten van de ‘haute couture’ werken geregeld op de lachspieren en zijn vrijwel altijd ontoegankelijker dan het gemiddelde vakartikel uit een wetenschappelijk tijdschrift. Maar meng beide – kleding en wetenschap – en het resultaat blijkt veel minder esoterisch.

Neem nu het onderzoek dat twee nanotechnologen onlangs in het vakblad Nature nanotechnology publiceerden. Daarin stelden ze geen vragen als ‘wat is dé kleur voor komend seizoen’ of ‘welk kledingstuk wordt de must-have voor deze winter’, maar keerden juist terug naar de kernfunctie van onze kleding: iets dat ons lichaam beschermt tegen de elementen. Of, in dit geval: de zon.

Hoewel we de zon in Nederland vooral kennen als welkome verschijning in een veel te vaak bewolkte lucht, is de verzengende hitte die onze moederster over de planeet uitstrooit op veel andere plekken juist een fikse uitdaging. Trek je hier bij het eerste zonnestraaltje je T-shirt, korte broek of rok uit de kast, daar probeert men in hetere landen de armen en benen juist te bedekken.

Daarbij beschermt witte kleding beter dan zwart, dat het licht absorbeert, waarna je kleding binnen de kortste keren loeiheet blijkt. En dus besloten de onderzoekers eens te kijken of ze iets konden maken dat kleding nóg beter koel houdt dan een witte lap stof.

Het knutselen begon met zijde, een stof die van nature al goed koel blijft omdat het licht weerkaatst in zowel het zichtbare spectrum als in het (onzichtbare) infrarood. Trek die twee typen licht van een zonnestraal af, en wat resteert is (eveneens onzichtbare) ultraviolette straling.

De modeshow van ontwerper Rick Owens bij Paris Fashion Week in 2015. Beeld Francois Durand / Getty

Om het mogelijk te maken dat kleding ook die ultraviolette golflengten kan weerkaatsten, voegden de onderzoekers nanodeeltjes van aluminiumoxide aan een basis van zijde toe. Het gevolg, zo beschrijven ze in hun vakartikel: een stof die een grove 95 procent van het licht weerkaatst.

Dat leidt er inderdaad toe dat het materiaal koel blijft, zelfs in direct zonlicht. Het bleef zelfs 3,5 graden Celsius koeler dan de omringende lucht. Een primeur, overigens: geen enkele andere draagbare stof blijft op een zonnige locatie kouder dan de omgeving.

Vervolgens wikkelden de onderzoekers het materiaal om een stuk nagebootste mensenhuid en ontdekten ze dat die nephuid in direct zonlicht zo’n 8 graden koeler bleef dan met zijde en zelfs 12,5 graden koeler dan met katoen. Zelfs toen een vrijwilliger buiten ging staan gedurende een zonnige, hete dag (het was 37 graden) bleef het shirt koel, zo bleek uit opnamen met een infraroodcamera.

Volgens de onderzoekers kan het materiaal bovendien de wasmachine in en kan het op grote schaal worden geproduceerd. Dat is niet alleen lekker praktisch, maar ook veel indrukwekkender dan jezelf in slangachtige buizen wikkelen en het mode noemen.