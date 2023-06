Tijdens lockdowns gingen dieren juist méér bewegen

Landdieren zoals olifanten, zwijnen en herten legden tijdens de coronapandemie grotere afstanden af en durfden dichterbij wegen te komen die ze normaal ontweken. Dat blijkt uit een onderzoek geleid door ecoloog Marlee Tucker van de Radboud Universiteit.

‘Tijdens de lockdowns verschenen op het internet allerlei beelden van dieren op plekken waar je die niet zo snel zou verwachten. Is dat echt zo? vroegen wij ons af’, zegt Aafke Schipper, co-auteur van het onderzoek. ‘We waren benieuwd in hoeverre de lockdown dierlijk gedrag zou beïnvloeden’.

Studies van eerder gezenderde dieren boden uitkomst. De onderzoekers bekeken de bewegingen van 2300 individuele landdieren van 43 soorten op verschillende werelddelen. Door precies dezelfde periodes te vergelijken voor de jaren 2019 en 2020 konden bleek welk effect de lockdown had op hoe dieren zich bewogen. In landen met een strenge lockdown legden landdieren 73 procent meer meters af dan vóór de lockdown. Ze hoefden 12 procent minder vaak uit te wijken voor mensen en durfden dichterbij wegen te komen.

De conclusies, gepubliceerd in Science, zijn op twee manieren te interpreteren. ‘Aan de ene kant laat het zien hoe menselijke activiteit de bewegingsruimte van dieren beperkt. Aan de andere kant toont het de veerkracht van de dieren: zodra ze de kans krijgen, pakken ze de ruimte terug’, zegt Schippers.

‘Een goed voorbeeld van natuurlijke selectie en adaptatie’, beaamt Hugh Jansman, dierecoloog aan de Wageningen University & Research (WUR) en niet betrokken bij de nieuwe studie. ‘Wetenschappers krijgen zelden de kans om op deze schaal onderzoek te doen. De lockdown bood de perfecte mogelijkheid om een bekende hypothese onder wetenschappers te bevestigen’. Hij ziet ook praktische lessen voor een dichtbevolkt land als Nederland. ‘Onze natuur is zo zeldzaam. Dit onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om na te denken over wat voor soorten recreatie we de ruimte willen geven in Nederland. Zo zijn er wel érg veel bossen waar je kunt mountainbiken. Het lijkt mij beter om dat op minder plekken te doen, om zo de natuur meer ruimte te geven’.

Marc Naguib, hoogleraar gedragsecologie in Wageningen en tevens niet betrokken bij de nieuwe studie, ziet wel enige verbeterpunten. ‘De data zou nog wat meer in detail uitgewerkt kunnen worden, bijvoorbeeld om te zien hoe verschillende diersoorten op specifieke continenten reageerden op de lockdown’. Dat zou volgens hem de conclusies nog steviger maken. Toch is ook Naguib enthousiast. De lockdown bood namelijk ‘een wereldkans’ voor dit type onderzoek.

Een wasbeer steekt de weg over in Central Park in New York, tijdens de lockdown van april 2020. Beeld AFP

Steenbokken op een Israëlische parkeerplaats, tijdens de lockdown van februari 2021. Beeld AFP