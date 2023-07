Tijdens je vakantie kun je nu wetenschappers helpen bij onderzoek naar muggen en teken

Als gevolg van klimaatverandering wordt Europa een steeds aantrekkelijker leefgebied voor de tijgermug, die mensen kan besmetten met dengue (knokkelkoorts). Beeld Getty Images/iStockphoto

Het nieuwe initiatief past in de trend van citizen science, waarbij amateurs meehelpen met wetenschappelijk onderzoek. Aan Nederlandse universiteiten lopen talloze burger-wetenschappelijke projecten, van het herkennen van dieren op de vele duizenden foto’s van wildcamera’s op de Veluwe tot het nemen van watermonsters in sloten om scherper zicht te krijgen op de waterkwaliteit.

Over de auteur

Tonie Mudde is chef van de wetenschapsredactie en presenteert de wetenschapspodcast van de Volkskrant: Ondertussen in de kosmos.

Voor de nieuwe studie vullen vakantiegangers in Nederland, Europa of het Nederlands Caribisch gebied via een app vragen in over de overlast die zij ervaren van muggen en teken. Bij thuiskomst is het tijd om met een toegestuurd setje een druppel bloed te prikken en op de post te doen voor analyse in het laboratorium.

‘We kijken dan naar bepaalde antistoffen’, zegt onderzoeksleider Patricia Bruijning, epidemioloog bij UMC Utrecht. ‘Wie positief test, nodigen we uit voor vervolgonderzoek om precies te bepalen welk virus ze onder de leden hadden.’

De onderzoekers van de zogeheten One Health Travel-studie zijn geïnteresseerd in virussen die vooralsnog zeldzaam zijn in Nederland, maar die wel oprukken in Europa. Berucht is de tijgermug, die mensen kan besmetten met dengue (knokkelkoorts).

Mildere winters

Klimaatverandering, met zijn mildere winters, maken Europa een steeds aantrekkelijker leefgebied voor deze muggensoort. In landen als Italië, Spanje, Frankrijk, maar ook in Zuid-Duitsland wist de mug zich al te vestigen. Vakantiegangers zouden de mug kunnen importeren naar Nederland, bijvoorbeeld wanneer die zich ergens in een camper verschanst.

Ook het West-Nijlvirus duikt regelmatig op in Europa, mogelijk door vogels die hun migratiepatronen veranderen onder invloed van klimaatverandering. Muggen kunnen een besmette vogel steken, en het virus met een volgende beet weer overdragen op mensen. Ook de Nederlandse ‘huis-tuin-en-keuken-mug’ kan dit virus overdragen.

Bruijning: ‘Sommige mensen krijgen veel last van zo’n muggenziekte, het West-Nijlvirus kan zelfs leiden tot hersenontsteking en blijvende schade. Maar de meesten hebben alleen even wat vage klachten of merken er zelfs niks van. Met bloedonderzoek kunnen we dan proberen te achterhalen of mensen toch besmet zijn met zo’n virus, en waar dat dan mogelijk is gebeurd.’

Hersenvliesontsteking

Doel is beter zicht te krijgen in de opmars van de ziekte verspreidende dieren, en mogelijk ook maatregelen te treffen. ‘In de Alpen bijvoorbeeld komt tekenencefalitis relatief vaak voor, een hersenvliesontsteking die ontstaat door een besmette teek. De teken in Nederland kunnen die ziekte ook overdragen. Mocht dat risico groter worden, dan kun je bijvoorbeeld een vaccinatie hiertegen gaan aanbieden, zoals in Oostenrijk al gebeurt.’

Wie wil deelnemen aan het onderzoek, kan zich aanmelden via ohtravel.nl. Het draait volgens Bruijning vooral om het vooruithelpen van de medische wetenschap, persoonlijk valt er weinig mee te winnen. ‘Al krijg je wel de uitslag van je bloedtest als je dat wilt. En als je benieuwd bent of er een tijgermug in je tent zit, kun je een foto sturen via de app en dan krijg je antwoord van onze muggenexperts.’