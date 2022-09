‘Tijdens de lockdown tekenden de kinderen hun opa en oma ineens een stuk kleiner’

Beeld Ricardo Tomás

‘Hoe kijken kinderen tegen ouderen aan? En valt dat beeld positief te beïnvloeden? Dat wilden we onderzoeken, maar toen alle experimenten klaarstonden en we echt aan de slag konden, moesten we door de coronapandemie alles stilzetten. Compleet onverwacht gaf deze situatie een nieuwe kijk op de belevingswereld van kinderen, een die we zonder de pandemie niet hadden gekregen.’

‘In ons onderzoek kregen 10- en 11-jarigen positieve interventies, waarbij ze met hun eigen grootouders en onbekende ouderen met dementie allerlei spelletjes deden en gesprekken voerden. Gedurende zestien weken zette dat ouderdom voor de kinderen in een ander licht.

‘Om te meten hoe de kinderen naar ouderdom kijken, lieten we ze voor en na de interventies tekeningen maken van ouderen en van hun eigen grootouders. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen prima vragenlijsten invullen, maar in hun tekeningen drukken ze zich meer uit. Om die spontaniteit te stimuleren gaven we de kinderen slechts tien minuten om hun tekeningen te maken.

‘De eerste metingen liepen volgens verwachting. Vraag een kind een bejaard persoon te tekenen en je krijgt vaak een stereotype te zien: een oude man voor de tv, bijvoorbeeld. Was de opdracht daarentegen ‘teken een van je eigen grootouders’, dan tekenden ze fantasierijker. We zagen zelfs parachutespringende opa’s en oma’s voorbijkomen.

Noah (10) voor de lockdown: ‘Oma verzorgt de dieren. Zij heeft slangen en konijnen.’ Beeld Kasper Bormans

‘Helaas belandden we toen in een heftige coronagolf. Alles moest in lockdown, dus we konden de interventies moeilijk uitvoeren. Toch lieten we de kinderen na zestien weken wederom tekeningen maken, om te zien wat voor invloed de pandemie had op de band met hun grootouders.

‘Van honderd kinderen kregen we in totaal achthonderd tekeningen, waarvan de ene helft voor de pandemie en de andere helft erna. Wat we zagen verraste ons: de grootouders werden op de ‘na’-tekeningen aanzienlijk kleiner getekend dan op de eerste, gemiddeld tot wel 33 procent kleiner. Dit gaf ons het vermoeden dat de kinderen door de pandemie een grotere afstand voelden tot hun grootouders.

Noah (10) na de lockdown: ‘Opa is aan het supporteren voor zijn favoriete voetbalclub.’ Beeld Kasper Bormans

‘Na de lockdown herhaalden we het onderzoek. Opnieuw maakten de kinderen voor en na de interventies tekeningen. Nu konden we de interventies ongehinderd uitvoeren, waardoor de kinderen in contact kwamen met ouderen. Dit keer zagen we precies het omgekeerde: de ouderen waren juist 18 procent groter geworden in de tekeningen na de interventies.

‘Voor mij bewijst dit hoe boetseerbaar het mentale landschap van kinderen is. Hoe kinderen naar ouderdom en dementie kijken is beïnvloedbaar: de bevroren beelden kun je ontdooien, vervormen en weer vastleggen. Dat is belangrijk; de rol van contact tussen generaties is niet te onderschatten, voor zowel ouderen als kinderen.

‘Dit onderzoek is vooralsnog niet gepubliceerd als wetenschappelijk artikel, maar ik wilde de opgedane kennis graag nu al met de wereld delen. Daarom presenteer ik met Alzheimer Nederland de resultaten tijdens de expo Wat Alz? Van Oei naar Waw – Over kindertekeningen, covid, ouderdom en dementie, die van 1 tot en met 23 september te zien is in Stadsbalkon LocHal in Tilburg.’