Tijd van patatje mét gratis bakje bijna voorbij: vanaf 1 juli toeslag op plastic wegwerpverpakking

De kosten voor wegwerpservies moeten apart worden vermeld op de bon: zo wordt zichtbaar hoeveel extra geld een wegwerpbeker kost. Beeld Marcel van den Bergh

In Nederland worden elke dag 19 miljoen wegwerpbekers en plastic voedselverpakkingen weggegooid na eenmalig gebruik. Een deel daarvan kan worden gerecycled, maar veel afval komt terecht in de natuur. Moeilijk afbreekbare materialen kunnen zo tientallen jaren in het ecosysteem blijven zitten.

Eerder werden al stappen gezet om de hoeveelheid van dat soort afval te verminderen. Na een ban op gratis plastic tassen, werden plastic bordjes, bestek, wattenstaafjes en rietjes twee jaar geleden verboden en op kleine flesjes en blikjes zit tegenwoordig statiegeld. Ook krijg je op steeds meer plekken, zoals NS-stations en cafés, korting als je je eigen beker meeneemt.

Borg betalen

Nu voert de overheid de strijd tegen overlast door plastic verder op. Ondernemers mogen zelf beslissen hoeveel ze willen vragen voor wegwerpservies, al geeft de overheid wel een richtlijn: 25 cent voor bekers en 50 cent voor maaltijdverpakkingen. Winkels mogen ook alternatieven aanbieden, zoals herbruikbare bekers. Consumenten betalen dan borg en kunnen de bekers weer retourneren, een methode bekend van festivals. Tot slot kunnen consumenten eigen bekers of bordjes meenemen.

Hoogleraar psychologie Paul van Lange van de Vrije Universiteit verwacht dat de nieuwe regels een positief effect zullen hebben. ‘Geld is vaak een goede manier om nieuwe gewoontes op gang te helpen. Als je niet wilt betalen, moet je je eigen tas, beker of bakje meenemen en op de lange termijn wen je daaraan. Daarnaast ga je het vaker doen als je ziet dat andere mensen het ook doen.’

‘Deze kant moeten we op’

‘Het is al langer bekend dat financiële prikkels effectief kunnen zijn’, voegt milieupsycholoog Ellen van der Werff van de Rijksuniversiteit Groningen toe. ‘Het is bovendien een duidelijk signaal van de overheid: dit is belangrijk, deze kant moeten we op. Dat werkt motiverend.’

Ook Yvonne van der Meer, hoogleraar duurzame materialen aan de Universiteit Maastricht, is optimistisch. ‘Het verbod op gratis plastic tassen heeft snel effect gehad in Nederland, dus ik verwacht iets soortgelijks met de nieuwe regels.’ Ook benadrukt ze dat het goed is dat de kosten voor wegwerpservies apart moeten worden vermeld op de bon: zo wordt zichtbaar hoeveel extra geld een wegwerpbeker kost.

Wennen

Van der Werff verwacht dat we snel zullen wennen aan de regels. ‘Onderzoek laat keer op keer zien dat mensen het milieu belangrijk vinden en bereid zijn daar iets voor te doen.’

Wat er precies zal veranderen aan de prijzen komende zaterdag wanneer de nieuwe regel ingaat? Dat is nog even afwachten: de NS en het CBL, de vertegenwoordiger van supermarkten, willen ‘wegens concurrentiegevoelige informatie’ niets kwijt over eventuele prijs- of productveranderingen.