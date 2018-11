Teslarijder krijgt 70 duizend euro subsidie - Klopt dit wel?

Beeld AP

De Tesla verbruikt weliswaar geen benzine, maar subsidie slurpt hij des te meer, lazen we vorige week in De Telegraaf. Wie de Tesla Model S P90D (cataloguswaarde 129.200 euro) dit jaar least, ontvangt de komende vijf jaar namelijk zo’n 70 duizend euro subsidie. Een ton CO 2 -besparing met deze elektrische auto zou daardoor 5.000 tot 10.000 euro subsidie kosten. Volgens het CDA kan dat geld beter worden gestoken in andere maatregelen.

Klopt het?

De Teslaleasers hebben inderdaad een fors belastingvoordeel ten opzichte van degenen met een auto op fossiele brandstof. Op verzoek van de CDA-fractie rekende het ministerie van Financiën voor om hoeveel geld het gaat. Ten eerste is de auto vrijgesteld van aanschafbelasting en motorrijtuigenbelasting. Als die bedragen gelijk blijven, zitten we over vijf jaar al op een belastingvoordeel van respectievelijk 7.900 euro en 13.880 euro ten opzichte van benzine- en dieselwagens. De bijtelling, het bedrag dat autoleasers bij hun brutoinkomen moeten optellen, bedraagt voor elektrische auto’s 4 procent, 18 procent minder dan voor conventionele auto’s. Uitgaande van de hoogste belastingschijf betaalt de Tesla-bestuurder netto maar 5.168 euro aan bijtelling in plaats van 28.424 euro. Daardoor is de totale korting over vijf jaar in vergelijking met een auto op benzine 67.140 euro en in vergelijking met een dieselauto 73.120 euro. Vanaf 2019 geldt de 4-procent-regel alleen nog voor de eerste 50 duizend euro van de cataloguswaarde, maar wie zijn Tesla al in 2018 begint te leasen, heeft van die verandering de komende vijf jaar geen last.

Dan de baten. De kostenberekening van 1 ton uitstootvermindering betreft de CO 2 -uitstoot op de weg, maar ook die bij de winning, zuivering en distributie van de brandstof en de fabricage van het voertuig. Het ministerie baseert zich op emissiecijfers in een rapport van TNO. Een van de hoofdauteurs van dat rapport, Mark Bolech, plaatst daar kanttekeningen bij. ‘De tabel is typisch van toepassing op middenklasseauto’s met een relatief kleine batterij, maar de Tesla heeft een grote batterij van 90 kWh. Het aantal kilometers dat je met zo’n batterij kunt rijden, is vijf tot tien keer groter. De uitstoot per kilometer gaat met dezelfde factor omlaag.’ De berekening gaat uit van grijze stroom, terwijl de laadpalen volgens Bolech overwegend groene stroom leveren. Tenslotte houdt de tabel geen rekening met mogelijk hergebruik van de batterijen. ‘Als de laadcapaciteit tot 80 procent is afgenomen, is de batterij technisch afgeschreven, maar nog goed bruikbaar voor de opslag van zonne-energie. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de Johan Cruijff-arena. Zo wordt de besparing veel groter.’

Als de besparing tien keer zo groot is, liggen de kosten nog altijd tussen de 500 en 1.000 euro per ton vermeden CO 2 . Dat is fors meer dan wat veel andere maatregelen zouden kosten, zo blijkt uit een rapport van CE Delft uit 2016 . Sterker nog, veel maatregelen kosten de schatkist niets en leveren meer op. Het verlagen van de onbelaste kilometervergoeding, nu 19 eurocent per kilometer, zou de schatkist volgens CE Delft zelfs 217 euro per ton vermeden CO 2 opleveren.

