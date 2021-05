Beeld Matteo Bal

Tesla moet Noorse eigenaren Model S ruim 13.000 euro betalen omdat de auto minder ver rijdt na software-update - 25 mei 2021

Autofabrikant Tesla moet eigenaren van een Model S-auto uit een bepaalde periode omgerekend 13.000 euro (136.000 Noorse kronen) betalen. Een groep van dertig Model S-bezitters had de fabrikant van elektrische auto’s aangeklaagd omdat de auto’s na een software-update opeens minder ver konden rijden. Ook laadde de accu van de auto’s opeens minder snel na de update. Tegen de website Electrek zei een eigenaar eerder dat zijn auto van 398 kilometer ver na de update nog 349 reed.

Volgens Tesla was dat om de accu te beschermen en ervoor te zorgen dat hij langer meegaat, maar de Noorse rechter oordeelde dat het bedrijf de auto-eigenaren moet compenseren voor het verlies van reikwijdte en oplaadsnelheid. Het gaat om auto’s die verkocht zijn tussen 2013 en 2015, daarop werd in 2019 de bewuste update geïnstalleerd. In Noorwegen rijden naar schatting 10.000 van dit soort auto’s. (Pieter Sabel)

Facebook verwijderde 18 miljoen misleidende coronaberichten - 20 mei 2021

Facebook heeft in het eerste kwartaal van het jaar meer dan 18 miljoen misleidende coronaberichten verwijderd van zijn verschillende platforms. De berichten zouden het desinformatiebeleid van Facebook hebben geschonden.

Het bedrijf kreeg eerder kritiek op de manier waarop zijn sociale platforms werden gebruikt om angst over vaccins en desinformatie over het virus te verspreiden. Daarop nam Facebook een aantal maatregelen om te voorkomen dat valse informatie wordt gedeeld. Recidivisten werden daarbij van de platforms geweerd. Ook verwees Facebook gebruikers door naar een centraal Covid-19-informatiecentrum.

De cijfers over de periode tot april werden woensdag vrijgegeven als onderdeel van Facebooks reguliere rapport over het handhaven van de gemeenschapsnormen. Daar blijkt verder uit dat het bedrijf 8,8 miljoen gevallen van pestgedrag en intimidatie op Facebook heeft verwijderd en 5,5 miljoen vergelijkbare voorvallen op Instagram. Facebook stelt dat zijn kunstmatige intelligentie steeds beter is in het detecteren van ongewenste berichten voordat mensenogen ze überhaupt te zien krijgen. Dat geldt ook voor naaktbeelden. (Laurens Verhagen)

Google kondigt nieuw uiterlijk Android aan, en videobellen met een 3D-beeld van de ander - 19 mei 2021

Google kondigde een flink aantal updates en veranderingen van producten aan, gisteren tijdens de ontwikkelaarsconferentie I/O. Die was vanwege de pandemie buiten op de campus van Google, met topman Sundar Pichai. De conferentie was live te volgen via internet. De belangrijkste aankondigingen op een rij:

Android krijgt een nieuw uiterlijk

Het mobiele besturingssysteem van Google krijgt met Android 12 een nieuw uiterlijk, dat veel meer dan nu is aan te passen door gebruikers. Ook komt er een privacydashboard. Daarin kunnen gebruikers bijvoorbeeld hun recente zoekgeschiedenis wissen.

Samsung en Google gaan samenwerken

Wear OS is het besturingssysteem voor draagbare elektronica, voornamelijk horloges. Daar is lang niets aan gebeurd. Samen met Samsung werkt Google nu aan een nieuwe versie van het besturingssysteem voor apparaten van Samsung, en voor horloges van Fitbit, in handen van Google. Het huidige systeem van Samsung, Tizen, gaat in het nieuwe Wear OS op. Niet bekend is wanneer het nieuwe ‘Wear’ beschikbaar is.

Google Photos

In de foto-app van Google kun je straks van een stilstaande foto een geanimeerd beeld laten maken. Ook kondigde Google verbeteringen aan van de camerasoftware, zodat foto’s van mensen van kleur accurater worden. Van foto’s in Google Photos kunnen gebruikers aanmerken dat ze privé zijn, zodat ze niet in het foto-overzicht verschijnen als iemand daar langs scrollt.

3D-spiegel

Google kondigde traditiegetrouw ook iets aan dat even ver weg als vergezocht klinkt: een fotohokje-achtige opstelling met een spiegel waarin iemand in 3D wordt getoond. Een soort videobellen met een hologram dus, in plaats van met iemand op een plat scherm. Het bestaat al, en wordt getest in de kantoren van Google zelf. (Pieter Sabel)

De Google Starline 'spiegel' Beeld Google

Feyenoord komt van clubs verreweg het meest voor in wachtwoorden - 19 mei 2021

Feyenoord komt van alle Nederlandse clubs verreweg het meest voor in de wachtwoorden van mensen. Dat blijkt uit een onderzoek van VPNdiensten.nl en Nordpass, die onderzoek hebben gedaan naar de meest voorkomende wachtwoorden van Nederlandse gebruikers uit bekende datalekken. In ruim 1 op de 600 gelekte wachtwoorden wordt de naam van een voetbalclub gebruikt.

Feyenoord bezet daarmee de 17de plek, ruim voor andere Nederlandse voetbalclubs. Overigens vereisen sites meestal een minimum aantal tekens, wat een deel van de verklaring kan zijn. Al jarenlang prijkt het wachtwoord 123456 bovenaan. Ook ‘welkom’ (of een variant daarop) is en blijft populair, evenals ‘wachtwoord’.

Het risico’s van dit soort eenvoudig te raden wachtwoorden is groot. Hackers zetten vaak een zogenoemde ‘brute-force’-methode in bij het kraken van gebruikersaccounts. Hierbij voert een systeem aan de lopende band wachtwoorden in, waarbij vaak gebruikt wordt gemaakt van een standaardwoordenboek in combinatie met getallen en symbolen. Korte wachtwoorden zijn in mum van tijd geraden.

Deskundigen raden het gebruik van een wachtwoordmanager aan, die niet alleen alle wachtwoorden onthoudt, maar zelf ook veilige suggesties geeft. (Laurens Verhagen)

. Beeld VPNdiensten.nl

Ook Apple Music biedt streamen in hogere kwaliteit, zonder extra kosten - 18 mei 2021

Muziek in Apple Music is vanaf juni te beluisteren in hogere geluidskwaliteit. De dienst belooft dan muziek te kunnen streamen van cd-kwaliteit (16 bit) tot studiokwaliteit (24 bit), door de muziekbestanden minder te comprimeren. Abonnees van Apple Music kunnen met die update zelf kiezen voor die betere kwaliteit in de instellingen van Apple Music. Hogere kwaliteit geluid betekent wel meer dataverbruik.

De hogere kwaliteit is niet te beluisteren via de draadloze AirPods en AirPods Max-oordopjes en koptelefoon van Apple, omdat die niet draadloos van apparaat naar oortjes kan worden gestreamd. De AirPods Max, de koptelefoon van 629 euro die Apple eerder dit jaar op de markt bracht, kan wel ingeplugd worden met een snoer, maar ook dan hoor je niet de kwaliteit audio zoals die afgespeeld wordt, ontdekte The Verge.

Apple biedt ook ruimtelijk geluid via Dolby Atmos voor een deel van de catalogus. Daarmee is muziek te horen alsof de muzikanten om je heen staan. Die optie werkt wel met de eigen oordopjes en koptelefoon van Apple.

Anders dan de concurrentie vraagt Apple geen extra geld voor de hogere kwaliteit geluid. Spotify, Amazon en Tidal bieden ook betere kwaliteit, maar tegen een meerprijs. (Pieter Sabel)

Chatapp Parler terug in appstore, maar in gekuiste versie - 17 mei 2021

Het vooral onder uiterst rechts populaire Twitter-alternatief Parler is teruggekeerd in de appstore van Apple. De omstreden app werd na de rellen van 6 januari bij het Capitool uit de appwinkel verwijderd, wegens opruiende berichten op het sociale netwerk. In april werd al duidelijk dat Parler zou terugkeren, omdat het zich conformeert aan de regels van Apple.

Dat betekent dat er verschillen zijn tussen de berichten op de site van Parler en op de iPhone-app. Berichten die door de geautomatiseerde systemen van Parler worden betiteld als problematisch, omdat ze haatdragend zijn, zullen niet in de app te zien zijn. Volgens The Washington Post probeert Parler nog bij Apple voor elkaar te krijgen dat dergelijke berichten slechts een waarschuwingslabel krijgen, waarna ze alsnog te zien zijn. Maar Apple is tot nu toe niet te vermurwen. Voor Android-telefoons is de app alleen buiten Google’s appwinkel om te downloaden. (Laurens Verhagen)

Beeld European Press Agency (EPA)

Tesla stopt met Bitcoin als betaalmiddel voor auto’s - 13 mei 2021

Tesla-topman Elon Musk laat weten dat zijn bedrijf niet langer de cryptomunt bitcoin aanneemt als betaalmiddel voor auto’s. Musk meldt dat Tesla bezorgd is over het gebruik van fossiele brandstoffen bij het delven van de digitale munt. Hij gelooft nog steeds dat cryptovaluta een veelbelovende toekomst hebben, maar dit mag volgens hem niet ten koste gaan van het milieu.

Tesla & Bitcoin pic.twitter.com/YSswJmVZhP — Elon Musk (@elonmusk) 12 mei 2021

Tesla maakte nog niet lang gebruik van bitcoin als betaalmiddel. Op 24 maart kondigde Musk aan dat het mogelijk zou worden. Dit was alleen nog in de Verenigde Staten het geval.

Het bedrijf zal haar bitcoins niet verkopen. Tesla wil het geld gebruiken voor transacties wanneer het delven van de munten met meer duurzame energiebronnen kan. Het bedrijf kijkt ondertussen naar andere cryptomunten die minder fossiele energiebronnen verbruiken. (Redactie)

Commissie: klanten van VodafoneZiggo moeten zelf modem kunnen kiezen - 11 mei 2021

Klanten van VodafoneZiggo mogen binnenkort zelf kiezen wat voor modem ze gebruiken. De provider moet dat toestaan, oordeelt de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten. Daar diende een klant vorig jaar een klacht in, omdat hij een modem en een router van een ander merk wil kunnen gebruiken. VodafoneZiggo vond dat een door hen geleverd modem essentieel was, maar dat is de commissie niet met de provider eens. Volgens Europese regels stopt de internetaansluiting van een provider op het punt waar de verbinding het huis binnenkomt. Vanaf daar mogen klanten zelf kiezen wat voor modem of router ze gebruiken. De provider krijgt 21 dagen de tijd om aan klanten uit te leggen hoe ze gebruik kunnen maken van de aansluiting met een eigen modem. Bij KPN was het al mogelijk om een eigen modem te gebruiken. (Pieter Sabel)

Facebook test waarschuwing voor gebruikers die wel een artikel delen maar het niet hebben gelezen - 11 mei 2021

Facebook test een melding waarin het gebruikers vraagt of ze zeker weten dat ze een artikel willen delen als ze het nog niet geopend hebben. Het gaat om een proef voor 6 procent van de appgebruikers op Android, zei een woordvoerder van het platform tegen technologiesite The Verge. In de melding wordt gewaarschuwd dat het niet lezen van een artikel ertoe kan leiden dat de gebruiker belangrijke feiten mist. Twitter heeft een vergelijkbare waarschuwing sinds juni 2020, net als Facebook om de verspreiding van misinformatie tegen te gaan. (Pieter Sabel)

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 10 mei 2021

Plannen voor Instagram-versie voor kinderen stuiten op weerstand - 11 mei 2021

Plannen van Facebook om een speciale kinderversie te maken van zijn populaire app Instagram stuiten op grote weerstand in de Verenigde Staten. Tientallen Amerikaanse staten hebben Facebook-topman Mark Zuckerberg in een gezamenlijke brief opgeroepen af te zien van de dienst die zich zou richten op kinderen jonger dan 13 jaar.

Volgens de briefschrijvers is het gebruik van sociale media schadelijk voor de gezondheid en het welzijn van kinderen. Ook benadrukken de staten dat Facebook in de afgelopen jaren te weinig zou hebben gedaan om het welzijn van kinderen op zijn platforms te beschermen.

De geruchten over een kinderversie van Instagram zijn er al een tijdje; topman Zuckerberg bevestigde in maart tijdens een hoorzitting met het Congres dat zijn bedrijf inderdaad de mogelijkheden onderzoekt. Verder benadrukt de onderneming dat er geen advertenties komen als er daadwerkelijk zo’n Instagram-versie komt.

De kritiek is niet nieuw. Vorige maand riep Campaign for a Commercial-Free Childhood namens 35 organisaties en tientallen specialisten Zuckerberg eveneens op geen kinderversie van Instagram te maken. (Laurens Verhagen)

Twitter maakt audiochatfunctie beschikbaar voor iedereen met meer dan 600 volgers - 4 mei 2021

Vanaf nu is Twitter Spaces beschikbaar voor alle gebruikers met meer dan 600 volgers. Het in december aangekondigde Spaces is Twitters eigen variant van de populaire app Clubhouse: live audiogesprekken. Twitter testte Spaces al een tijdje onder een klein groepje gebruikers, nu is de functie voor miljoenen twitteraars beschikbaar.

Overigens is de onstuimige opmars van Clubhouse in de eerste maanden van dit jaar wat tot stilstand gekomen. De app (nog altijd alleen voor iOS beschikbaar) werd in februari wereldwijd nog 9,6 miljoen keer gedownload. Dit zakte in maart naar 2,7 miljoen om vorige maand niet meer boven de 1 miljoen uit te komen, zo blijkt uit cijfers van Sensor Tower. (Laurens Verhagen)

Beeld Twitter

Telecomprovider Verizon verkoopt Yahoo en America Online voor 5 miljard - 3 mei 2021

De Amerikaanse telecomprovider Verizon verkoopt wat er nog over is van Yahoo en America Online, meldt CNBC. Daarmee neemt Verizon afscheid van de mediabedrijven van het conglomeraat.

In 2017 nam Verizon Yahoo over voor 4,8 miljard dollar (nu 4 miljard euro), in wat toen al de ‘meest trieste 5 miljard-overname uit de techgeschiedenis’ werd genoemd door zakenblad Forbes. Ooit was Yahoo een van de meest gewaardeerde bedrijven uit de internetvoorhoede. De mediagroep die nu verkocht wordt, met daarin techsites Techcrunch en Engadget en de financiële website Yahoo Finance, worden voor samen 5 miljard dollar (4,15 miljard euro) verkocht aan Apollo Global Management, een durfinvesteerder.

Ooit was Verizon van plan om met de mediatak van zowel Yahoo als AOL een platform te smeden dat kan concurreren met Google en Facebook als het op advertenties aankwam, maar dat is nooit gelukt. Andere grote providers in de Verenigde Staten bezitten nog wel mediabedrijven. Zo is AT&T eigenaar van TimeWarner, en bezit Comcast NBCUniversal. (Pieter Sabel)

Consumentenbond: datingplatforms hebben veiligheid en privacy niet op orde - 3 mei 2021

Datingapps Inner Circle, Pepper en Relatieplanet hebben hun beveiliging niet op orde, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond naar apps en websites van twaalf datingplatforms. Bij deze drie kunnen hackers door middel van een zogenoemde ‘brute force attack’ eindeloos wachtwoorden of gebruikersnamen blijven raden.

Op die manier kunnen kwaadwillenden toegang krijgen tot soms zeer persoonlijke informatie, zo waarschuwt de bond. De drie diensten hebben in een reactie aan de bond laten weten de kwetsbaarheden in hun apps aan te passen. Verder constateren de onderzoekers dat platforms vaak wel heel veel vragen stellen. Zo zijn consumenten bij e-Matching verplicht hun gewicht, lengte, opleiding, levensbeschouwing en zelfs kinderwens op te geven.

Ook op privacygebied laten diensten steken vallen, aldus de Consumentenbond. Zo delen onder andere Badoo, Bumble en Inner Circle gegevens van gebruikers met advertentienetwerken zonder dat ze hier (op de juiste manier) toestemming voor vragen. (Laurens Verhagen)

Uit onderzoek bij 12 #datingplatforms met behulp van onze Privacyeter blijkt dat de beveiliging bij Inner Circle, Pepper en Relatieplanet niet op orde is. Hackers kunnen gemakkelijk inloggegevens raden. E-matching vraagt riskant veel persoonlijke info.



➔ https://t.co/1OQRIs4mrJ pic.twitter.com/m8gUsGQuWf — Consumentenbond (@Consumentenbond) 3 mei 2021

AR-brillen zijn gigantische technologische uitdaging - 29 april 2021

Augmented Reality-brillen zijn volgens Facebook-topman Mark Zuckerberg een van de grootste technologische uitdagingen van dit decennium. Dat zei hij tijdens een toelichting op de uitstekende kwartaalcijfers (winst steeg met 94 procent naar 9,5 miljard dollar) van zijn bedrijf. Facebook is al langer via dochter Oculus actief met virtual reality-brillen, maar AR is andere koek. Bij deze laatste ziet de drager een combinatie van de fysieke wereld met toegevoegde virtuele lagen in plaats van een geheel virtueel beeld zoals bij VR.

Zuckerberg zegt zeer enthousiast te zijn van alle mogelijkheden en heeft hoge verwachtingen van AR. Maar voor brede omarming door het publiek moeten eerst stevige hobbels zijn genomen. Feitelijk moet je een supercomputer in een bril proppen, aldus de topman. Ook Apple werkt naar verluidt aan dit soort brillen. Jaren geleden plaveide Google met zijn Glass enigszins de weg, maar dit product was geen succes. Hetzelfde geldt voor de bril van Magic Leap, terwijl de Hololens van Microsoft alleen voor zakelijke toepassingen is bedoeld. (Laurens Verhagen)

De augmented-realitybril van Magic Leap is een van de meest gehypte gadgets in jaren. De Volkskrant testte de bril Met mixed reality kan de chirurg veel preciezer snijden De Hololens van Microsoft wordt in dit magazijn gebruikt om efficiënter te werken

Instagram krijgt ‘marktplaats’ waar adverteerders en influencers deals kunnen sluiten - 28 april 2021

Facebook gaat op Instagram een ‘marktplaats’ inrichten voor influencers en adverteerders, zodat die sponsordeals kunnen sluiten. Ook komen er ‘creator shops’, waar influencers zelf producten kunnen verkopen, en moet het makkelijk worden voor die influencers om direct geld te verdienen als iemand besluit iets te kopen na een advertentie.

Dat kondigde Facebook-oprichter Mark Zuckerberg dinsdagavond aan tijdens een gesprek met Adam Mosseri van Instagram. Mosseri noemde influencers ‘de economische motor’ achter het platform. Instagram wil met deze initiatieven geld verdienen aan advertenties van influencers, en zegt transparanter te willen zijn over de deals tussen bedrijven, het platform en influencers. (Pieter Sabel)

Apple presenteert zijn langverwachte AirTag (en nieuwe iPad, iMac en Apple TV) - 21 april 2021

Tijdens een virtuele presentatie heeft Apple dinsdagavond een aantal nieuwe producten gepresenteerd. Helemaal nieuw is de AirTag; een tracker die aan bijvoorbeeld een halsband van een hond of aan een sleutelbos kan worden gehangen zodat deze makkelijk zijn terug te vinden. Het product, dat al een paar keer werd aangekondigd, lijkt daarmee op vergelijkbare trackers van Tile en Samsung. De signalen van de AirTags kunnen worden opgevangen door meer dan 1 miljard verkochte Apple-apparaten. Als zij in de buurt van een AirTag zijn, geven ze (anoniem) de locatie door. Een losse AirTag kost 35 euro.

Verder toonde Apple een nieuwe versie van zijn desktopcomputer iMac, een nieuwe iPad Pro met snellere chip en een verbeterde versie van zijn slimme tv-kastje plus afstandsbediening Apple TV. (Laurens Verhagen)

. Beeld EPA

Facebook kondigt officieel functie aan om live met elkaar te praten in Facebookgroepen - 20 april 2021

Zo ziet Live Audio Rooms in Facebook er uit. Beeld Facebook

Facebook kondigt officieel de komst aan van een concurrent van de populaire audiochatapp Clubhouse . Live Audio Rooms heet de dienst, die net als een paar andere nieuwe functies op audiogebied in de al bestaande app van Facebook wordt gebouwd. In Live Audio Rooms kun je binnen Facebookgroepen luisteren naar en deelnemen aan live audiogesprekken. Veel meer is nog niet bekend over de functie.

Facebook kondigt ook de komst van de functie Soundbites aan, waarmee gebruikers audiofragmenten kunnen opnemen en delen, vergelijkbaar met spraakopnamen in WhatsApp. Ook moet het straks mogelijk worden om podcasts te luisteren binnen de app van Facebook.

Op het gebied van audio zijn veel initiatieven aangekondigd en overnames gedaan. Zo werkt Twitter aan Clubhouse-kloon Spaces en kocht Spotify een bedrijf dat online ‘ruimtes’ maakt waar gebruikers live met elkaar kunnen praten. Ook Reddit kondigde zo’n functionaliteit aan, het platform noemt de dienst eenvoudigweg ‘Talk’.(Pieter Sabel)

Mede door de lockdown is Clubhouse, waar iedereen met elkaar in gesprek kan als in een virtuele bar, een hype geworden. Veel minder enthousiasme is er over het privacybeleid van de app. Dit stuk gaat over de vier voornaamste bezwaren.

Audio-app Clubhouse haalt geld op voor verdere groei - 19 april 2021

Om de grote groei bij te kunnen benen heeft Clubhouse via een nieuwe financieringsronde vers kapitaal opgehaald. Het bedrijf achter de populaire audio-app maakte niet bekend hoeveel geld er is opgehaald, maar volgens persbureau Reuters is het bedrijf nu 4 miljard dollar waard.

Via de vorig jaar gelanceerde app, nog altijd alleen beschikbaar voor Apple-gebruikers en alleen toegankelijk op uitnodiging, kunnen mensen van over de hele wereld samenkomen om in groepsgesprekken met elkaar te praten en mee te luisteren. De populariteit, die overigens gepaard gaat met privacyproblemen, heeft grote techbedrijven als Facebook en Twitter geïnspireerd om soortgelijke diensten te ontwikkelen.

Twitter test momenteel op grote schaal zijn eigen Clubhouse-variant, Spaces genaamd. Facebook kondigt naar verluidt maandagavond verschillende audiodiensten aan. (Laurens Verhagen)

Mede door de lockdown is Clubhouse, waar iedereen met elkaar in gesprek kan als in een virtuele bar, een hype geworden. Veel minder enthousiasme is er over het privacybeleid van de app. De vier voornaamste bezwaren. Column: Clubhouse vindt het prima dat andere partijen of individuen zijn database met de gegevens van gebruikers leegtrekken.

In Google Earth kun je nu terug in de tijd - 15 april 2021

Google Earth voegt een dimensie toe: die van tijd. In de tool, waarmee je al op allerlei plekken wereldwijd kon klikken om die in 3D te bekijken, kun je nu ook zien hoe het er daar vroeger uitzag. In wat Google zelf de grootste update van Google Earth sinds 2017 noemt, zijn 24 miljoen stallietbeelden uit de afgelopen 37 jaar samengevoegd in een nieuwe optie die ‘timelapse’ heet. Google heeft zelf een paar beelden van plekken gebundeld in een soort ‘reizen’, zodat je bijvoorbeeld kunt zien hoe het landschap is veranderd door de opwarming van de aarde, de uitbreiding van steden of door onze manier van energie opwekken. In de dienst zelf kun je timelapse activeren, of op g.co/timelapse. (Pieter Sabel)

CoronaMelder is in half jaar tijd 4,8 miljoen keer gedownload - 14 april 2021

Deze week bestaat de CoronaMelder-app een half jaar. In die tijd werd de app 4,8 miljoen keer gedownload, blijkt uit cijfers van het ministerie van VWS. Gebruikers van de app gaven 147.789 keer hun positieve test door. En naar aanleiding van een melding van CoronaMelder werd bij 12.045 gebruikers een positieve test afgenomen. ‘Dit zijn 12.045 besmettingen die anders later of niet ontdekt waren’, aldus het ministerie.

VWS wijst op onderzoek van de Universiteit Twente en de Open Universiteit waaruit blijkt dat juist bij het stapsgewijs openen van de samenleving CoronaMelder van grote waarde kan zijn voor het bestrijden van het virus. Om meer mensen de app te laten gebruiken gaat VWS zich de komende weken in haar communicatie op specifieke doelgroepen richten, met name jongeren. (Laurens Verhagen)

Beeld ANP

Korea Times: LG gaat meehelpen aan langverwachte Apple Car - 14 april 2021

Apple heeft nieuwe kandidaten gevonden voor zijn autoproject. Volgens The Korea Times gaat dit gebeuren met een nieuwe joint venture van LG (dat recent nog stopte met zijn smartphonetak) en auto-onderdelenmaker Magna: LG Magna e-Powertrain genaamd. De contracten zouden klaarliggen.

LG heeft niet alleen ervaring met schermen, maar ook met elektrische motoren en batterijen. General Motors en Tesla hebben hier gebruik van gemaakt.

Of de elektrische Apple daadwerkelijk met deze nieuwe partijen wordt gemaakt, is nog de vraag. Recent nog leek Hyundai de samenwerkende partij te zijn, maar deze deal werd afgeblazen.

Een eerste prototype van de Apple-auto wordt hoe dan ook niet voor begin 2024 verwacht. (Laurens Verhagen)

Franse plaats Bitche mag weer op Facebook - 13 april 2021

Het Franse plaatsje Bitche is weer te vinden op Facebook, dat de pagina van de Noord-Franse gemeente drie weken geleden blokkeerde.

De gemeente kreeg toen te horen dat de gebruiksvoorwaarden waren overtreden. ‘De naam van onze plaats lijkt verkeerd te zijn uitgelegd’, aldus burgemeester Benoit Kieffer. Facebook legde vermoedelijk de link met het Engelstalige scheldwoord ‘bitch’.

Het bedrijf heeft inmiddels toegegeven dat sprake was van een ‘incorrecte analyse’ door een algoritme. De pagina ‘Ville de Bitche’, die zo’n 2.350 volgers heeft, kan dus weer worden bezocht. Het incident laat volgens burgemeester Kieffer nog maar eens zien dat niet alle taken uitbesteed kunnen worden aan computersystemen.

Het is niet de eerste keer dat het circa 5.000 inwoners tellende Bitche in de problemen raakt op Facebook. De pagina’s van de lokale citadel en de golfclub zijn in het verleden ook tijdelijk geblokkeerd geweest. (Laurens Verhagen)

Microsoft koopt spraaktechnologiebedrijf Nuance voor bijna 20 miljard dollar - 12 april 2021

Microsoft legt 19,7 miljard dollar neer voor Nuance, zo heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. Het is de grootste overname van Microsoft na de inlijving van LinkedIn voor 26 miljard dollar in 2016. Nuance is gespecialiseerd in spraaktechnologie en kunstmatige intelligentie. Met het softwarepakket Dragon wordt spraak naar tekst omgezet.

In zijn verklaring legt Microsoft vooral nadruk op de positie die Nuance met zijn oplossingen in de gezondheidszorg speelt. Dragon wordt veel gebruikt voor rapportages van artsen. In maar liefst 77 procent van alle Amerikaanse ziekenhuizen wordt het Dragon-platform gebruikt.

Maar ook consumenten die nooit in een ziekenhuis zijn geweest, kunnen zonder dat ze het weten met Nuance in aanraking zijn geweest. De spraaktechnologie van het bedrijf stond namelijk ooit aan de wieg van Apple’s spraakassistent Siri. (Laurens Verhagen)

AI is technology’s most important priority, and healthcare is its most urgent application. Together with @NuanceInc, we will put advanced AI solutions into the hands of professionals to drive better decision-making and create more meaningful connections. https://t.co/ipdP6qZTx9 — Satya Nadella (@satyanadella) 12 april 2021

Twitter staat publicatie van gearchiveerde tweets Trump niet toe - 8 april 2021

Twitter staat niet toe dat het Amerikaanse Nationaal Archief de gearchiveerde tweets van oud-president Donald Trump opnieuw op het microblogplatform publiceert, meldt Politico. Trump heeft sinds de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers in januari een Twitter-verbod en zijn pagina is sindsdien offline gehaald.

Twitter maakte woensdag bekend dat het herpublicatie van Trumps tweets, inclusief de berichten die hem de ban opleverden, niet zal toestaan. Het besluit volgde op het nieuws dat het Nationaal Archief van de Verenigde Staten werkt aan een officieel online archief van alle berichten die Trump als president via Twitter de wereld inzond. Het Nationaal Archief verzamelt al langere tijd persoonlijke en professionele tweets van andere leden van de regering-Trump.

Het besluit van Twitter zal naar alle waarschijnlijkheid verdere olie op het vuur gooien wat betreft het debat in Washington over de macht van techbedrijven in het publieke debat. Met name de Republikeinen klagen al geruime tijd dat de bedrijven uit Silicon Valley vooral conservatieven de mond snoeren.

Een woordvoerder van het Nationaal Archief zei eerder dat ‘gezocht wordt naar de beste manier’ om de tweets van het account @realDonaldTrump te bewaren voor toekomstige generaties. De Nationaal Archief wil aan Twitter overlaten of de berichten ook weer op dat sociale medium te zien zullen zijn. Een woordvoerder van Twitter zei dat het bedrijf samenwerkt met het Nationaal Archief om de tweets te archiveren ‘zoals standaardpraktijk is bij een overgang naar een nieuwe regering’. (ANP)

YouTube publiceert cijfers over problematische video’s en zegt dat die minder vaak worden bekeken - 7 april 2021

Er worden steeds minder problematische video’s gezien op YouTube - volgens het platform zelf althans. Deze week introduceerde YouTube de violative view rate, dat is het aantal keren dat een video is gezien die niet aan de huisregels voldoet als percentage van het totaal aantal views op YouTube. Eind 2020 was dat 0,16 tot 0,18 procent, oftewel: van alle 10.000 views waren er 16 tot 18 voor een video die later werd verwijderd.

YouTube zelf houdt die cijfers bij sinds 2017, en zegt het veel beter te doen dan sindsdien. Toen gingen nog 63 tot 72 views van de 10.000 naar een video die de regels overtrad ging. Het platform drukt de getallen uit in percentages om zo wat context te geven, schrijft Jennifer O’Connor van YouTube in een blogpost. Absolute getallen, dus het aantal keer dat een problematische video daadwerkelijk is bekeken, geeft het platform niet. Vermoedelijk gaat het in absolute zin alsnog om veel kijkers per video, omdat er zo ontzettend veel video’s op YouTube staan.

Volgens YouTube detecteert slimme software 94 procent van de video’s die niet voldoen aan de huisregels rond geweld, oplichting en haaibaaien. Daarvan wordt 75 procent verwijderd voordat een video 10 keer is bekeken. (Pieter Sabel)

Facebook: gegevens van 530 miljoen gebruikers zijn niet verkregen door een hack, maar door ‘scrapen’ - 7 april 2021

Het bestand met gegevens van honderden miljoenen Facebookgebruikers dat sinds afgelopen weekend op internet wordt aangeboden, is niet verkregen door een hack, verklaart Facebook zelf vandaag. De data zijn verkregen door het platform te scrapen in 2019.

Scrapen is een methode die veel gebruikt wordt om openbare gegevens uit databases te halen. Als je bijvoorbeeld alle start- en eindtijden van een hardloopwedstrijd met duizenden deelnemers zou willen hebben en die staan op een website, dan kun je software aan het werk zetten om dat verzamelen automatisch voor je te doen. Bij hacken zou je in moeten breken op de database, of gebruik maken van een gat in de beveiliging.

Gebruikers konden via telefoonnummers in de contactlijst op hun telefoon naar vrienden op Facebook zoeken. Iemand heeft met software dat proces laten automatiseren door alle telefoonnummers ter wereld te genereren. Vervolgens is gezocht naar ‘vrienden’ op Facebook. Sinds september 2019 is het volgens Facebook niet meer mogelijk om op die manier gegevens van het platform te scrapen.

Technisch gezien is dat inderdaad geen hack, maar critici wijzen erop dat de informatie van Facebook wél op die manier in enorme hoeveelheden tegelijk op te vragen viel. En het resultaat is hetzelfde: op een hackforum werden sindsdien gegevens als naam, woonplaats, relatiestatus en telefoonnummer aangeboden van 530 miljoen gebruikers, van wie 5,4 miljoen Nederlanders. Of je voorkomt in die database kun je overigens hier nagaan. (Pieter Sabel)

Ook Spotify en LinkedIn begeven zich op de markt voor live audiochats - 31 maart 2021

Spotify heeft de maker van een app voor audiochatapps gekocht, en wil zo de concurrentie aangaan met het nu snel groeiende Clubhouse. De streamingdienst kocht Betty Labs voor een onbekend bedrag, dat is de maker van Locker Room, een app waarmee sportfans live met elkaar kunnen praten over wedstrijden.

Spotify geeft Locker Room een nieuwe naam, en wil dat gebruikers over meer kunnen praten dan alleen sportwedstrijden.

De markt voor audiochatapps is snel aan het groeien. Behalve het succes van clubhouse komt Twitter binnenkort met Spaces, een soort audioversie van de berichtendienst. Facebook zou ook aan een concurrent werken, en Microsoft zou serieuze interesse hebben in Discord. Op dat platform praten vooral makers met elkaar.

Spotify heeft op het oog een voordeel ten opzichte van deze concurrenten: het heeft de afgelopen jaren een flink aantal professionele audiomakers en podcastpresentatoren aan zich verbonden.

Vandaag werd ook bekend dat LinkedIn werkt aan een audiochatdienst. Verschil met Clubhouse en concurrenten is dat je profiel bij LinkedIn is gekoppeld aan je professionele profiel, en niet aan alleen een account bij de chatdienst zelf. (Pieter Sabel)

Net als andere gamediensten heeft chatplatform Discord het afgelopen jaar flink geprofiteerd van de coronacrisis. De app, die inmiddels miljarden waard is, wordt echter voor meer gebruikt dan alleen discussies over games.

Android voor in de auto is nu ook beschikbaar in het Nederlands - 30 maart 2021

Android Auto, het besturingssysteem van Google voor tijdens het rijden, is vanaf vandaag ook beschikbaar in het Nederlands. Om het te kunnen gebruiken heb je wel een auto met zogenoemde entertainment head unit nodig, in wezen een gekantelde tablet in het dashboard. Download je de Android Auto-app, en verbind je met je auto, dan kun je de spraak-assistent van Google gebruiken om apps te openen en zo bijvoorbeeld muziek te luisteren. Google Assistent kan ook berichten voorlezen tijdens het rijden. Android Auto is in 36 andere landen al beschikbaar.

Google kondigde ook een aantal nieuwe functies aan in Google Maps. Zo kunnen gebruikers daar straks zien of er een milieuzone op de route ligt en voegt Google Maps lagen toe met informatie over hoe het staat met de luchtkwaliteit of het weer. (Pieter Sabel)

Android Auto Beeld Google

Bijna de helft van de Nederlandse ransomware-slachtoffers betaalt losgeld - 30 maart 2021

Ruim de helft van ransomware-slachtoffers betaalde vorig jaar losgeld om toegang tot gegevens te herstellen. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek onder 15 duizend consumenten, uitgevoerd door cybersecuritybedrijf Kaspersky. Onder Nederlanders was dat 47 procent. Ransomware (of gijzelsoftware) zorgt ervoor dat bestanden op een computer versleuteld worden. Afpersers vragen losgeld in ruil voor het vrijgeven van die bestanden. Maar het betalen van losgeld biedt allerminst garantie, stelt Kaspersky. Bij 38 procent van de Nederlanders die losgeld betaalden, leidde dit niet tot een positief resultaat.

Kaspersky raadt het betalen van losgeld dan ook af. Beter is het om voorzorgsmaatregelen te nemen zoals geregeld back-ups maken en het installeren van goede beveiligingssoftware. (Laurens Verhagen)

Chipmaker Intel investeert 20 miljard dollar in nieuwe fabrieken - 24 maart 2021

Intels kersverse baas Pat Gelsinger heeft zijn plannen voor de komende tijd ontvouwd. De chipmaker investeert 20 miljard dollar in twee nieuwe fabrieken in de Amerikaanse staat Arizona. Wereldwijd zijn er grote chip-tekorten, dus meer productie is hard nodig. Verder gaat Intel een groter deel van zijn productie uitbesteden aan andere leveranciers. Tot slot lanceert de fabrikant een nieuw bedrijfsonderdeel genaamd Intel Foundry Services. Dit is juist bedoeld voor de productie van chips van andere bedrijven.

De topman liet bij de aankondiging doorschemeren dat er nog meer nieuwe fabrieken op de rol staan. (Laurens Verhagen)

We have a new vision for engineering the future.



Join Intel CEO @PGelsinger as he unveils our roadmap to manufacturing, innovation, and product leadership. — Intel (@intel) 23 maart 2021

Uw auto, smartphone en spelcomputer zijn moeilijk leverbaar: de chips zijn op

Gratis internationale AI-cursus nu ook in het Nederlands - 23 maart 2021

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en de TU Delft hebben een Nederlandse versie van de cursus Elements of AI gelanceerd. Het is een gratis online cursus die deelnemers inzicht geeft in de basis van kunstmatige intelligentie (AI). Voor de Engelstalige variant schreven zich ruim 630.000 mensen in.

De cursus biedt volgens de initiatiefnemers een ‘gedegen basiskennis over AI’ en is toegankelijk voor een brede doelgroep omdat er geen complexe wiskunde of programmeren aan te pas komt. Elements of AI bestaat uit zes hoofdstukken en behandelt niet alleen concepten als ‘machine learning’ en neurale netwerken, maar ook de maatschappelijke implicaties van filosofische kernproblemen rondom AI.

Het is niet de eerste gratis Nederlandstalige AI-cursus. Eind 2018 lanceerde techondernemer Jim Stolze de Nationale AI Cursus, waaraan al ruim 220.000 mensen deelnamen. (Laurens Verhagen)

Eerste tweet ooit geveild voor 2,5 miljoen euro - 22 maart 2021

Het allereerste bericht ooit op Twitter is vanaf maandag in handen van een in Maleisië gevestigde zakenman. Die kocht het bericht ‘just setting up my twttr’ voor 2,9 miljoen dollar, omgerekend zo’n 2,5 miljoen euro. De eerste tweet werd verstuurd door Twitter-ceo Jack Dorsey.

Dorsey wil de opbrengst van het bericht aan mensen in Afrika schenken die door het coronavirus getroffen zijn. De tweet blijft overigens ‘in’ de techwereld. De koper is Sina Estavi, de ceo van blockchainbedrijf Bridge Oracle.

Dorsey verkocht het als een zogeheten non-fungible token (NFT), een digitaal object dat voorzien is van een echtheidscertificaat en een handtekening. Dat betekent dat het niet inwisselbaar is voor iets anders, zoals een kunstwerk. De tweet blijft gewoon zichtbaar op het sociale medium. (Redactie)

Miljoenen geboden voor allereerste tweet

just setting up my twttr — jack (@jack) 21 maart 2006

Google verwijderde ruim drie miljard advertenties - 17 maart 2021

Google heeft vorig jaar 99 miljoen advertenties over het coronavirus verwijderd. Het gaat om reclames voor nep-behandelingen, nep-vaccins en mondkapjes. Aanbiedingen van die laatste categorie waren in periodes van schaarste eveneens omstreden.

Een en ander komt naar voren uit de jaarlijkse cijfers over schadelijke en frauduleuze reclames. In totaal heeft Google 3,1 miljard advertenties geblokkeerd of verwijderd. Dat zijn bijna 5900 advertenties per minuut. De cijfers vallen hoger uit dan in 2019 toen Google 2,7 miljard advertenties verwijderde.

In 2020 werden de beleidsregels van Google danig op de proef gesteld, stelt het bedrijf zelf: ‘We kregen te maken met een wereldwijde pandemie. Er werd in diverse landen verkiezingen gehouden. En ondertussen zochten cybercriminelen naar manieren om internetgebruikers te benadelen.’ (Laurens Verhagen)

Elon Musk ziet toch maar af van de digitale verkoop van liedje - 17 maart 2021

Tesla-baas Elon Musk vindt het bij nader inzien toch niet zo’n tof plan om zijn liedje over NFT’s als NFT te verkopen. Volgt u het nog? NFT’s (non-fungible token, ofwel een niet-inwisselbaar bewijs) zijn de laatste tijd een hype. Met zo’n digitaal certificaat wordt een stempel gezet op niet-fysieke zaken: een liedje, tweet of digitaal kunstwerk is eigendom van deze persoon. Hoogtepunt in deze hype was de veiling door veilinghuis Christie’s van een virtueel kunstwerk van ene Beeple, pseudoniem van Mike Winkelmann, voor maar liefst 50 miljoen euro.

Musk maakte een liedje over NFT’s en bood dat deze week via Twitter te koop aan. Uiteraard als NFT, waarmee de topman de hype nog wat verder aanzwengelde. Maar twee dagen later vindt hij het bij nader inzien toch niet zo’n goed idee: ‘Dit voelt niet goed.’ (Laurens Verhagen)

Actually, doesn’t feel quite right selling this. Will pass. — Elon Musk (@elonmusk) 16 maart 2021

Nieuwe slimme speaker van Google monitort slaap contactloos - 17 maart 2021

Google heeft een nieuwe versie van zijn Nest Hub aangekondigd, een slimme speaker met een touchscreen. Deze biedt ‘Sleep Sensing’, een optionele functie die de slaap van de gebruiker analyseert. Daarvoor hoeft geen sensor gedragen te worden.

Het apparaat volgt de gebruiker niet met een camera, maar analyseert zijn bewegingen met een radartechnologie genaamd soli. Daarnaast worden de microfoons van de Nest Hub ingezet om kuch- en snurkgeluiden op te pikken, en houden de licht- en temperatuursensoren de omgeving in de gaten.

Beeld Google

Elke ochtend krijgt de gebruiker een samenvatting van zijn slaap te zien. Het apparaat biedt daarnaast suggesties voor wat de ideale bedtijd. Google benadrukt dat de privacy van het apparaat goed geregeld is omdat Sleep Sensing optioneel is. Verder slaat Google de geluidsopnamen van kuchen en snurken alleen op het apparaat zelf op. Ze worden dus ook niet gebruikt voor het personaliseren van advertenties, belooft Google.

Deze nieuwe versie van Nest Hub is officieel niet in Nederland te koop. Of en wanneer het apparaat in Nederland te koop komt, is nog niet bekend. (Laurens Verhagen)

Facebook en News Corp maken afspraken over betalen voor nieuws - 16 maart 2021

Facebook gaat News Corporation in Australië betalen voor journalistieke inhoud. Dat werd vandaag bekendgemaakt, een paar weken na de afspraken om te betalen voor journalistiek die Google maakte met het bedrijf, en met andere media. News Corp is het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch, dat 70 procent van de dagbladen in Australië in handen heeft en eigenaar is van de grootste nieuwssite van het land. Ook bezit Murdoch Sky News Australia, het nieuwsmerk van wie de meeste verhalen op Facebook worden gedeeld.

Uitgevers wereldwijd klagen al jaren over het feit dat Google en Facebook verdienen aan hun duurbetaalde journalistiek, bijvoorbeeld in de vorm van advertenties. In Australië nam de regering daarom een wet aan die grote platforms verplicht om te gaan onderhandelen met nieuwsmerken over een vergoeding. Facebook maakte het uit protest aanvankelijk onmogelijk om nieuws op het platform te delen. Nadat de mediawet op een paar punten werd aangepast werd die maatregelen weer teruggedraaid. (Pieter Sabel)

Jarenlang hebben uitgevers wereldwijd bij Facebook en Google gehengeld naar vergoedingen voor het nieuws dat via deze bedrijven wordt aangeboden. Eindelijk is er een doorbraak: Google trekt de portemonnee. Wat houdt deze ontwikkeling in en wat gaan we er in Nederland van merken?

Apple neemt afscheid van zijn originele HomePod-speaker - 15 maart 2021

Apple stopt de productie van zijn eerste slimme speaker, de HomePod. Deze zag in 2018 het licht en was Apple’s (wat late) antwoord op vergelijkbare producten van Amazon en Google. De HomePod, die nauw samenwerkt met Apple’s praatassistent Siri, werd geroemd om zijn indrukwekkende geluidskwaliteit maar werd nooit een grote verkoophit. Niet in Nederland, waar hij sowieso nooit op de markt kwam, maar ook in het thuisland niet. De hoge prijs (350 dollar) speelde hier ongetwijfeld een belangrijke rol in.

Apple stopt met de grote HomePod Beeld Apple

Apple zegt zich nu te concentreren op de kleinere HomePod Mini, die vorig jaar het licht zag. Deze is met 99 een stuk goedkoper dan de oer-HomePod en daarmee beter te vergelijken met de concurrentie. Of deze Mini ooit wel in Nederland officieel verkocht gaat worden, is niet duidelijk. (Laurens Verhagen)

Apple discontinues original HomePod, will focus on mini https://t.co/3jTsQ6Na9u by @panzer — TechCrunch (@TechCrunch) 13 maart 2021

‘Haatdragende, racistische en discriminerende’ Parler-app keert niet terug in appstore - 11 maart 2021

De omstreden app Parler keert definitief niet terug in de appstore van Apple. Uit documenten die in handen zijn van persbureau Bloomberg blijkt dat het bedrijf daartoe heeft besloten. Apple en Google verwijderden de app uit hun respectievelijke appwinkels in de nasleep van rellen bij het Capitool in Washington begin januari.

Het platform, dat vooral bij uiterst rechtse Amerikanen populair is, roemt zichzelf als een platform waarop iedereen zonder censuur zijn mening kan uiten. Via onder andere Parler werden Trump-aanhangers opgeroepen om geweld te gebruiken bij de bestorming van het Capitool. Parler was een tijdje helemaal niet te gebruiken, maar keerde wel terug als site.

Na een uitgebreid onderzoek stelt Apple nu dat er te weinig veranderingen zijn doorgevoerd. Het techbedrijf heeft aan Parler laten weten dat er geen plaats is voor ‘haatdragend, racistisch en discriminerend materiaal’ in hun appstore. Parler heeft hierop zijn drie overgebleven Apple-ontwikkelaars de laan uitgestuurd. (Laurens Verhagen)

De Parler-app op een iPhone: verleden tijd Beeld European Press Agency (EPA)

Rusland pakt Twitter aan na kritiek op ‘illegale content’ - 10 maart 2021

Russische twitteraars hebben te maken met langere laadtijden van Twitter door nieuwe maatregelen van de overheid. Internetwaakhond Roskomnadzor zegt dat de dienst heeft nagelaten om illegale content (berichten over zelfdoding, pornografie en drugs) te verwijderen. Daarom wordt de snelheid van Twitter in Rusland bewust vertraagd, bericht nieuwssite Moscow Times.

Roskomnadzor zegt dat de maatregel is genomen om ‘Russische burgers te beschermen’. Twitter wordt vertraagd op alle mobiele telefoons en ook op veel computers. Maar er zijn ook meldingen dat het hele Russische internet inmiddels traag is. De site van de waakhond zelf ging zelfs helemaal offline. Roskomnadzor waarschuwt dat Twitter op termijn helemaal kan worden geblokkeerd als het de wet blijft overtreden.

Twitter wordt in Rusland ook veel gebruikt door critici van het Kremlin, onder wie Aleksej Navalni en zijn bondgenoten. Zij bekritiseren de Russische machthebbers via Twitter en kondigen er protesten aan. (Laurens Verhagen)

The Russian internet was flooded with memes once again after the country's communications watchdog announced it will slow down Twitter as retaliation for failing to remove banned contenthttps://t.co/WVur0r0F75 — The Moscow Times (@MoscowTimes) 10 maart 2021

Nog meer instanties slachtoffer van Microsoft-lek - 9 maart 2021

Zes Duitse overheidsinstanties zijn het slachtoffer geworden van een grote cyberaanval waarbij gebruik wordt gemaakt van een lek op in het e-mailplatform Exchange Server van Microsoft. Volgens de Duitse veiligheidsdienst voor informatietechnologie (BSI) is er bij vier instanties mogelijk informatie gestolen. BSI zegt niet welke instanties zijn getroffen.

Microsoft weet al sinds januari van de zwakke plek in zijn mailprogramma en publiceerde vorige week een aantal updates die het lek dichten. Probleem is dat lang nog niet alle bedrijven hun servers van die updates hebben voorzien. Het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwde maandag nog dat vier op de tien Nederlandse mailservers nog niet geüpdatet zijn.

Deze week werd ook bekend dat criminelen in het mailsysteem van de Europese toezichthouder op de bankensector (EBA) zijn binnengedrongen. Hackers sloegen tot nu toe vooral in de Verenigde Staten toe, maar ook bijvoorbeeld in Nederland. Volgens Microsoft zitten er Chinese staatshackers achter de aanval, die werken onder de naam Hafnium. (Laurens Verhagen)

When did Microsoft first learn about the Exchange server flaws? Jan. 5. Today's timeline lays out the 2-month interval between initial attack reports to Microsoft and mass-exploitation that left hundreds of thousands of organizations with backdoor trojans. https://t.co/qF7Osv3JY7 — briankrebs (@briankrebs) 8 maart 2021

Facebook laat weer politieke advertenties toe in de VS - 4 maart 2021

Facebook laat vanaf vandaag weer politieke advertenties zien op haar platformen in de Verenigde Staten. In aanloop naar de presidentsverkiezingen stopte het bedrijf met tonen van nieuwe advertenties. Toen toenmalig president Trump de verkiezingsuitslag aanvocht, stopte Facebook helemaal met politieke advertenties.

Dat deed het platform vanwege toenemende kritiek dat gebruikers via die advertenties misleid konden worden, zoals gebeurde rond de presidentsverkiezingen in 2016. Facebook controleert de inhoud van advertenties niet. Afzenders van politieke promotie moeten, nu Facebook ze weer toelaat, wel aantonen dat ze zijn wie ze zeggen dat ze zijn voordat een advertentie wordt geplaatst.

Vrijwel al het geld dat Facebook verdient komt van advertenties, al is politieke inhoud daar maar een klein deel van. (Pieter Sabel)

Door covid-19 speelt de strijd om de kiezer zich meer dan ooit af in de digitale arena. Hoe proberen partijen u daar te beïnvloeden? Omdat nauwelijks iemand in Den Haag daarover wil praten, is de Volkskrant een eigen onderzoek begonnen.

Consumentenbond: veel websites houden zich niet aan de regels rond cookies en privacy - 3 maart 2021

Bijna een kwart van de honderd door de Consumentenbond onderzochte websites plaatsen cookies die het gedrag van de bezoeker volgen voordat er om toestemming is gevraagd. 20 van die sites, waaronder Coolblue en NLZiet, plaatsen volgens de bond ook volgcookies als de bezoeker daar geen toestemming voor heeft gegeven. De Consumentenbond onderzocht honderd sites, daarvan voldoen er 53 niet aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die drie jaar geleden werd ingevoerd. Daaronder zijn ook sites van DPG Media, uitgever van onder andere de Volkskrant. (Pieter Sabel)

Veel websites overladen op de verplichte cookieschermen hun bezoekers met eindeloos veel ingewikkelde keuzen. Dat is bewust, zegt een Britse expert, om je vooral maar akkoord te laten gaan.

Bol.com stopt met particuliere verkoop van boeken, films en muziek - 2 maart 2021

Handelaars en koopjesjager hebben nog twee maanden de tijd om de tweedehandsmarkt van Bol.com af te struinen. Op 3 mei stopt de webwinkel met de particuliere verkoop van boeken, films en muziek. Alleen zakelijke verkoopaccounts kunnen daarna hun waar nog aanbieden.

Vanaf 2007 speelt de internetgigant Marktplaatsje op zijn website. Op zijn website schrijft Bol.com dat inmiddels 60 procent van het aanbod verkocht wordt door zakelijke partners. Zodoende voelde het bedrijf zich genoodzaakt om zich te richten op ‘de ontwikkeling van zakelijke verkoopmogelijkheden’.

Waar de verkopers nu naartoe moeten? Daarin toont Bol.com zich collegiaal. Het bedrijf tipt zijn verkopers Boekenbalie, Studystore, Boekwinkeltjes.nl en Marktplaats. ‘Of je plaatselijke antiquariaat.’

Voor de afhandeling van retourzendingen blijven de verkoopaccounts nog tot 1 juli beschikbaar. (Pepijn de Lange)

TikTok krijgt ‘adviesraad’ van buitenaf voor veiligheid van gebruikers - 2 maart 2021

TikTok vraagt hulp van buitenaf om de veiligheid van gebruikers te verbeteren. Het bedrijf achter de app roept een ‘veiligheidsadviesraad’ voor Europa in het leven. Een van de negen leden is de Nederlandse Kristine Evertz. Zij werkt voor de Blijf Groep, een organisatie die zich inzet tegen huiselijk geweld en meerdere blijf-van-mijn-lijfhuizen runt.

De veiligheidsadviesraad moet advies geven over de regels op de app, maar moet ook helpen ‘om nieuwe problemen te identificeren waarmee TikTok en de community in de toekomst te maken kunnen krijgen’. De andere leden komen onder meer uit Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Ierland. Een van hen strijdt tegen pesten, een ander onderzoekt het onlinegedrag van zedendelinquenten en nog een ander lid zet zich in tegen radicalisering en extremisme online.

TikTok heeft wereldwijd honderden miljoenen gebruikers, onder wie ruim 1,5 miljoen in Nederland, met name kinderen. TikTok krijgt regelmatig kritiek omdat het te weinig zou doen om jongeren op het platform te beschermen. Zo blokkeerden de Italiaanse autoriteiten de app in januari na de dood van een 10-jarig meisje. Zij zou meegedaan hebben aan een ‘sjaaltjesspel’ dat gespeeld werd in video’s in de app. (Pieter Sabel)

Na Facebook en YouTube grijpt ook Twitter in bij misleidende vaccinberichten - 2 maart 2021

Twitter voorziet misleidende berichten over coronavaccins voortaan van een waarschuwing. Gebruikers die dergelijke tweets vaker plaatsen, worden tijdelijk geblokkeerd. Na vijf overtredingen worden ze permanent verbannen van het sociale netwerk.

Het Amerikaanse bedrijf verwijderde al berichten die verkeerde of misleidende informatie over het virus bevatten als die schade kunnen aanrichten. Van dergelijke tweets zijn er inmiddels meer dan 8.400 geschrapt.

Nu landen verschillende vaccins gebruiken zijn mensen nog vaker op zoek naar gezaghebbende informatie over de pandemie, verklaart Twitter het aangescherpte beleid. Het brengt berichten die daarnaar verwijzen daarom extra onder de aandacht. Vorig jaar kondigden YouTube en daarna ook Facebook al vergelijkbare maatregelen aan bij desinformatie over coronavaccins. (Laurens Verhagen)

De nieuwe labels die Twitter bij berichten over covidvaccins kan plaatsen. Beeld Twitter

Speciaal verkiezingsdebat over digitalisering en tech - 2 maart 2021

Bits of Freedom, Amnesty International, Waag en Open State Foundation organiseren een verkiezingsdebat rondom het thema digitalisering. Belangrijke onderwerpen als de toeslagenaffaire, het datalek bij de GGD en de machtige Big Tech laten volgens de organisatoren zien dat de politiek nog achterloopt op dit thema. Politici van VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en SP gaan woensdag om 16.00 met elkaar in debat over onderwerpen als massasurveillance, de macht van techbedrijven en het toezicht op algoritmes. (Laurens Verhagen)

Baas PlayStation: tekort aan leveringen duurt nog tot zeker het najaar - 24 februari 2021

Het duurt tot zeker het najaar voordat de PlayStation 5 goed verkrijgbaar is, vertelt PlayStation-baas Jim Ryan vandaag aan The Washington Post en de Financial Times. Fabrikanten die de spelcomputer maken hebben hebben een tekort aan chips. Er is wereldwijd veel meer vraag naar spelcomputers en andere producten met chips doordat veel mensen thuis zitten door de coronapandemie. Ook smartphonefabrikanten hebben daar last van.

De PlayStation 5 heeft daarom sinds hij gelanceerd is problemen met levering. Volgens Ryan zal het elke maand een beetje beter gaan, maar hij kan niet garanderen dat er genoeg computers leverbaar zijn tijdens de feestdagen aan het eind van dit jaar. (Pieter Sabel)

Peter van Ammelrooy recenseerde de PlayStation 5 in november vorig jaar, en had er de maximale vijf sterren voor over. 'Een superstille en megasnelle haute couture-console die je vooral moet voelen.'

Parachute van marswagentje bevat gecodeerde boodschap - 24 februari 2021

De parachute waaraan het marswagentje landde op Mars. Beeld AP

De parachute waaraan marsrover Perseverance vorige week op Mars landde bevatte een geheime boodschap in binaire code, dat is code die gebruikmaakt van twee symbolen, bijvoorbeeld een 0 en een 1. In dit geval waren het rode en witte vlakken.

Het kostte ‘het internet’ ongeveer zes uur om uit te vogelen wat de boodschap was.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA geeft haar voertuigen vaker boodschappen mee. Zo stond er ‘JPL’ in morsecode in kleine gaatjes in de wielen van de vorige marsrover Curiosity. Als Curiosity over het oppervlakte van de planeet reed, werd er ‘JPL’ in morse achtergelaten. JPL is de afkorting voor het Jet Propulsion Lab van Nasa, waar onbemande voertuigen voor Nasa worden gebouwd.

Oh en die boodschap? Dare mighty things, het motto van het Perseverance-team, en de coördinaten van het gebouw van het Jet Propulsion Lab in Pasadena, Verenigde Staten. (PS)

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY — Adam Steltzner (@steltzner) 23 februari 2021

Over de eerste beelden die Perseverance naar aarde stuurde, van het traditionele panorama tot een 'wielfie' schreef ruimtevaartdeskundige van de Volkskrant George van Hal hier. En deze week bereikten de eerste videobeelden de aarde. 'Met het eerste Marslandingsfilmpje uit de geschiedenis is het toch een beetje alsof je rechtstreeks in een sciencefictionspektakel uit Hollywood zit.'

Spotify komt met abonnement met hogere geluidskwaliteit - 23 februari 2021

Spotify komt later dit jaar met een abonnement waarmee je muziek kunt luisteren in hogere geluidskwaliteit. Abonnees van Spotify HiFi krijgen muziek te horen van cd-kwaliteit, wat betekent dat de muziek minder gecomprimeerd is. Gecomprimeerde bestanden, waarvan de mp3 het bekendst is, werden populair toen internet voor iedereen toegankelijk werd maar de bandbreedte schaars.

Spotify kondigde aan ‘in sommige markten’ te gaan experimenteren met het abonnement, maar maakte niet bekend waar dat is, of wat het gaat kosten. Wereldwijd bieden Amazon Music en Tidal al abonnementen aan met muziek in hogere kwaliteit. (PS)

Als playlistmaker bij Spotify kon Dieuwertje Heuvelings artiesten maken of breken. Werken in de muziek was haar droom, maar ze werd ook onderdeel van een keihard systeem. Ze goot haar verhaal in de roman Auxiety.

Facebook laat gebruikers weer nieuws delen in Australië - 23 februari 2021

Facebook laat gebruikers weer nieuws delen op haar platform nadat de Australische overheid beloofde aanpassingen te doen aan een nieuwe mediawet. Die wet verplicht Facebook en Google om uitgevers te betalen voor inhoud van die uitgevers die op hun platforms wordt gedeeld - inclusief links.

De wet moet nog aangenomen worden, maar Facebook was niet van plan onderhandelingen met uitgevers te starten. Voor Australische gebruikers en nieuwsorganisaties werd het vorige week onmogelijk om nieuws te delen op Facebook. De wijziging van het algoritme die daarvoor nodig was zorgde ook dat berichten van een aantal overheidsorganisaties niet zichtbaar waren.

Een van de aanpassingen die de Australische overheid en Facebook overeenkomen is het aanstellen van een soort scheidsrechter die bepaalt welke van de twee partijen (Google of Facebook aan de ene kant en de uitgever in kwestie aan de andere kant) het beste voorstel heeft. Die situatie gaat nu omschreven worden als een allerlaatste mogelijkheid, schrijft ABC News.

Google koos in Australië een andere aanpak en sloot al deals met grote Australische nieuwsmedia. Facebook heeft voor zover bekend nog geen afspraken gemaakt met uitgevers. (PS)

Jarenlang hebben uitgevers wereldwijd bij Facebook en Google gehengeld naar vergoedingen voor het nieuws dat via deze bedrijven wordt aangeboden. Eindelijk is er een doorbraak: Google trekt de portemonnee. Wat houdt deze ontwikkeling in en wat gaan we er in Nederland van merken?

