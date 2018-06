Tesla-baas Elon Musk voorspelt: ‘Accuprijs onder magische grens van 100 dollar per kilowattuur’

De prijs van accucellen voor elektrische auto’s kan nog dit jaar onder de honderd dollar per kilowattuur dalen. Dat stelde Tesla-baas Elon Musk dinsdagavond tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de autofabrikant.

Een prijsniveau van 100 dollar werd eerder pas in 2020 verwacht. Bij een prijs van 100 dollar per kilowattuur kunnen elektrische auto’s concurrerend zijn met auto’s met conventionele brandstofmotoren, denken veel experts.

De uiteindelijke accuprijs zal overigens hoger liggen, omdat losse cellen ook nog moeten worden verpakt in een beschermend omhulsel. In een standaard Model 3 van Tesla zitten een kleine drieduizend van deze cellen.

De accu is veruit het duurste onderdeel van een elektrische auto. Zes jaar geleden lag de prijs voor een kilowattuur opslagcapaciteit nog rond de 400 dollar. Stijgende grondstofprijzen vormen echter een bedreiging voor prijsdalingen in de nabije toekomst.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering zei Musk ook dat het ‘vrij waarschijnlijk’ is dat Tesla aan het eind van de maand de beloofde vijfduizend exemplaren per week zal halen van het nieuwe Model 3. De nieuwe, ‘beter betaalbare’ Tesla werd sinds de start van de productie in het najaar van vorig jaar geplaagd door tegenslagen, waardoor productiedoelen keer op keer werden uitgesteld. Momenteel worden er wekelijks 3.500 van de Model 3 gebouwd. Een half miljoen klanten hebben een aanbetaling van duizend dollar gedaan voor de auto.

Musk mag ook aanblijven als bestuursvoorzitter van het concern. Een voorstel om zijn rol als voorzitter te beëindigen, haalde het niet. Aandeelhouders gingen ook akkoord met de herbenoeming van drie directeuren, onder wie Musks broer.