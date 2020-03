Tesla-auto slurpt evenveel elektriciteit als tien huishoudens – Klopt dit wel?

Tesla Model 3 uit 2019. Beeld AP

Van wie komt die claim?

Een elektrische auto zou meer stroom nodig hebben dan iedereen dacht. Althans, dat was de tendens afgelopen week: in het AD stond dat een Tesla Model 3 evenveel elektriciteit ‘slurpt’ als tien huishoudens. Om die klap op te vangen hebben de netbeheerders geld nodig voor vernieuwingen: de energierekening wordt dus hoger. Onacceptabel, aldus critici. Zo schreef oud-minister Ronald Plasterk op Twitter dat voor elke Tesla ‘honderden bejaarden met fleecedekens’ kou zitten te lijden en stelde PVV-leider Geert Wilders er Kamervragen over.

Als dit bericht klopt gaan alle huishoudens tientallen € meer energie betalen doordat één Teslarijder meer energie slurpt dan tien huishoudens. Dat zijn dus enorme asocialen. Voor elke Tesla zitten honderden bejaarden met fleecedekens kou te leiden, (voor een Urgenda wedstrijd). pic.twitter.com/slRUGFFmyM — Ronald Plasterk (@RPlasterk) 21 februari 2020

Klopt het?

Als we de netbeheerders benaderen, willen die meteen een misverstand rechtzetten. ‘Dit gaat niet om hoevéél energie een elektrische auto per dag gebruikt, waar je politici nu over hoort’, zegt Frank Geerts van ElaadNL, een samenwerkingsverband van Nederlandse netbeheerders. De minst zuinige Tesla heeft 0,2 kilowattuur nodig per kilometer, laten gebruikersgegevens zien. Als zo’n Tesla gemiddeld 30 kilometer per dag rijdt – net als de gemiddelde auto in Nederland – dan verbruikt-ie jaarlijks 2.320 kilowattuur: dat is een stuk minder dan een doorsneehuishouden, afgaande op CBS-cijfers daarvan.

Toch is het getal een op tien niet helemaal uit de lucht gegrepen. Puur kijkend naar de laadkracht waarmee een Tesla stroom uit het elektriciteitsnet trekt, kan die volgens berekeningen van ElaadNL op bepaalde piekmomenten inderdaad even ‘hard’ stroom vragen als de elektriciteitsvraag van tien gemiddelde huishoudens, aldus Geerts. Dat kan problemen geven als iedereen precies tegelijkertijd thuiskomt en de auto op maximale snelheid gaat laden. ‘Bijvoorbeeld op Kerstavond’, zegt Geerts.

Mart van der Kam, die aan de Universiteit Utrecht is gepromoveerd op elektrische toekomstscenario’s, heeft de berekening zelf ook eens gemaakt en bevestigt dat die in theorie klopt. Tegelijk vindt hij het scenario waarin iedereen zijn auto tegelijk op maximale kracht laadt niet helemaal realistisch. Veel laadpalen in woonwijken leveren minder piekkracht. ‘En je kunt je een toekomst voorstellen waar de snelladers vooral langs de snelweg staan, of bij mensen op het werk. Dan laden mensen minder in woonwijken.’

Auke Hoekstra van de TU Eindhoven maakte dergelijke berekeningen al vaker voor netbeheerders. Ook hij ziet het getal als een theoretisch worstcasescenario. Bovendien blijkt uit enquêtes die hij afnam dat de meeste mensen niet zo nodig volledig willen laden. ‘Ze komen meestal met een grotendeels volle accu thuis en zijn in één of twee uur weer volgeladen.’

Hoekstra en Van der Kam zijn het wel eens met de netbeheerders over de noodzaak voor ‘slim laden’, nu duurzame energie steeds vaker elektrisch wordt. ‘Windenergie is fantastisch, maar als het ’s nachts waait, gebruikt bijna niemand het’, zegt Hoekstra. ‘Een elektrische auto die juist dan laadt in plaats van meteen als je thuiskomt, tankt groene stroom en verlaagt de elektriciteitsrekening. Voor de energietransitie is zo’n slim laadsysteem onmisbaar.’

Eindoordeel

Nee, een Tesla gebruikt niet evenveel stroom als tien huishoudens, al kunnen elektrische auto’s wel het elektriciteitsnet zwaar belasten als ze allemaal tegelijk zouden laden.