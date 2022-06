Telegram sluit zijn ogen voor desinformatie en geweldsfantasietjes

De Vlaamse viroloog Marc Van Ranst deelde onlangs een conversatie uit de Telegram-groep Klokkenluiders voor Vrijheid. Ene Ivo trapt de discussie af met ‘ophangen!’. Voor de goede orde: deze vrijheidsstrijder heeft het over Van Ranst. Daarna buitelen medestrijders Marianne, Bert, Marcel en vele anderen over elkaar heen: ‘Drie kogels door dat dikke lijf!’ en ‘Afschieten deze corrupte globalistische idioot’. Roel Koopman doet er een schepje bovenop met ‘Ik heb een pistool gekocht (…) Ze gaan eraan, daar kom ik eerlijk voor uit. Ik ben het zat er moet wat gebeuren nu. Sta op mensen.’ En zo gaat het nog even door met weerzinwekkende geweldsfantasietjes. Helaas zijn er veel meer van dit soort Telegram-groepen.

Dit is een deel van de conversatie op de Telegramgroep “Klokkenluiders voor Vrijheid”.

Dit loopt ooit eens fout af.

Hopelijk treden de @politie en @Het_OM kordaat op. pic.twitter.com/R1zbDPyZ3f — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) 15 juni 2022

Op het eerste gezicht lijkt Telegram misschien vergelijkbaar met WhatsApp, behalve dat deze app standaard géén end-to-end-encryptie heeft en dus op dit punt minder privacyvriendelijk is. In de praktijk lijkt Telegram echter meer op bijvoorbeeld Twitter, inclusief de haatdragende stroom ellende die er ieder uur voorbijkomt. Dat heeft met een aantal zaken te maken. Allereerst is het in Telegram mogelijk om zogeheten kanalen aan te maken, waarmee maar liefst 200 duizend mensen zijn te bereiken. Dat heeft niets meer te maken met intieme privé-communicatie, maar alles met zenden naar grote groepen. Natuurlijk: Telegram is in de basis een neutrale technologie en niet ontworpen om nare dingen mee te doen. Maar het gebeurt wél (naast alle sympathieke en nuttige kanalen die er ook zijn, haasten we ons erbij te zeggen).

Verder geeft Telegram de mogelijkheid aan gebruikers om hun telefoonnummer niet te laten zien aan andere deelnemers in een grote groepschat. Dat geeft, net als bij Twitter, het gevoel veilig anoniem te kunnen zijn. Het gevolg laat zich raden. Telegram komt bovendrijven als ‘het nieuwe dark web voor cybercriminelen’, schreef The Financial Times vorig jaar nog. Telegram is ook berucht als platform voor pesterijen, haat, geweldsoproepen en het verspreiden van desinformatie. Dat laatste gaat zo ver dat de Braziliaanse rechter Telegram eerder dit jaar verbood. Pas daarna kwam het platform ineens in actie en beloofde alsnog allerlei maatregelen om desinformatie te bestrijden.

Het gaat allemaal niet van harte; ook in Europa niet. De Europese Commissie presenteerde onlangs een nieuwe, aangescherpte gedragscode tegen desinformatie. Een eerdere versie, van vier jaar geleden, werd vrijwillig omarmd door onder andere Google, Facebook en Twitter. Zij beloofden toen desinformatie aan te pakken. Dat is verheugend. Minder verheugend is dat het op de Kaaimaneilanden gevestigde Telegram helemaal niet mee doet en daarmee zelfs niet eens de schijn van goede wil toont. Europarlementariër Paul Tang noemt het niet voor niets ‘tekenend’ dat Telegram zich niet wil aansluiten, ‘ondanks de enorme rol die de berichtendienst lijkt te spelen in de verspreiding van desinformatie’.

En dan is desinformatie nog niet eens het grootste manco van Telegram: uitingen in groepen als Klokkenluiders voor Vrijheid zijn regelrecht strafbaar.