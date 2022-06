Tegengaan van versnippering in de zorg wordt al bepleit sinds de structuurnota van Jo Hendriks uit 1974. Het is nog nooit gelukt

Huisartsen en hun assistenten hangen in de touwen. Bijna vakantie, althans als ze hun waarneming hebben kunnen regelen. Dat er crisis is in de eerste lijn, zal de lezer niet zijn ontgaan: jonge huisartsen vertrekken, de wijkverpleging stort in, om van de rampen in de jeugdzorg en ggz maar niet te spreken. Gebrek aan moederlijke zorg vanuit de overheid, hun beroepsorganisaties en de zorgverzekeraars zorgen bij velen voor een gevoel van hopeloosheid.

Huisartsen boden de minister een tijdje geleden het manifest Help de huisarts verzuipt aan met tien hartenkreten. Begin mei gaf de minister antwoord aan de Tweede Kamer. Hij serveert de problemen af in zes kantjes ambtelijk jargon en nietszeggende kreten: versnellingstrajecten, differentiatietrajecten, doorontwikkeling en nog even nadenken.

De druk op de zorg neemt toe, zo schrijft een halfwakkere minister. Die huisartsen moeten dus samenwerken met ‘het gemeentelijk domein, de ggz en ziekenhuizen’. Die eerste lijn moet zich volgens Kuipers beter organiseren, want die versnippering is lastig. Daar heeft-ie gelijk in, maar het is een eeuwige en vooral Haagse verzuchting.

Tegengaan van versnippering wordt al bepleit sinds de structuurnota van Jo Hendriks, Kuipers verre voorganger, in 1974 en dat is nog nooit gelukt. Regelgeving en financiering maken het ingewikkeld om aan de voorkant de kleinschaligheid te behouden en aan de achterkant huisartspraktijken te helpen met hun organisatorisch gedoe. En dat zonder in de valkuil van disfunctionerende ketens te vallen zoals dat in de ggz en jeugdzorg ging. Het moet beter en is een taak voor regionale huisartsenorganisaties. Zij zijn de enige die dat kunnen. Maar voor de problemen van vandaag is het geen oplossing.

VWS gaat – voor een deel – wel over de administratieve druk. De minister wil die verminderen, maar weigert de Wet toegang zorgaanbieders te veranderen. Alle huisartsen moeten dus zinloze jaarverantwoordingen schrijven. Die wet is bedoeld om frauduleuze zorgaanbieders te weren, maar die zijn er bij huisartsen niet of nauwelijks. Ondanks bezwaren en druk vanuit de eerste lijn houdt Kuipers star vast aan het beleid geen uitzonderingen te willen maken. Kan die wat goeds doen, doet-ie het niet.

Groot probleem is de druk op de huisartsenposten. De wachttijden zijn lang en door de verplichting van praktijkhouders diensten in te vullen ontstaan soms extreme werktijden. Moeten ze maar onderling regelen met de verzekeraars, vindt Kuipers. Ze moeten hun werktijden maar met hun werkgevers of zelf regelen. Maar dat kan juist niet, want werkgevers hebben ze niet, alleen ‘wurgcontracten’ met verzekeraars.

Meer dokters? Kleinere praktijken? Kuipers belooft meer huisartsen op te leiden, maar die kleinere praktijken moeten ze maar met de verzekeraars regelen. Dat huisartsen en verzekeraars zo verschillen in hun mening over de uitvoering van eerdere afspraken, vindt de minister opvallend. Wat een slaapkoppen, daar bij VWS. Huisartsen klagen daar al járen over.

‘Ik wil daarom blijvend inzetten op een toekomstigbestendige huisartsenzorg’, besluit de minister. Ga daar dan concreet mee beginnen en start met minder verhullende Haagse managementtaal. Ik heb er geen fiducie in.

Joost Zaat is huisarts