Techblog – Zestienjarige Amerikaan wint miljoenen in solocompetitie van WK Fortnite

Zestienjarige Amerikaan wint miljoenen in solocompetitie van het WK Fortnite - 29 juli 2019

De grote winnaar van de solocompetitie van de Fortnite World Cup is Kyle Giersdorf, een zestienjarige Amerikaan. Hij strijkt 3 miljoen dollar (ongeveer 2,7 miljoen euro) aan prijzengeld op, iets meer dan de winnaars van tennistoernooi Wimbledon. Fortnite is een extreem populaire videogame waarin honderd spelers het met elkaar uitvechten op een kleurrijk eiland dat bezaaid ligt met wapens en grondstoffen om verdedigingswerken mee te bouwen. Afgelopen weekend werd het eerste WK gehouden. En wel met een totale prijzenpot van 30 miljoen dollar, in een stadion met meer dan 20 duizend zitplaatsen. Giersdorf won met overmacht: na zes potjes had hij 59 punten te pakken, de nummer twee behaalde er slechts 33.

Afgelopen zaterdag, tijdens de duocompetitie, werden de Nederlander David Jong en zijn Britse teamgenoot tweede. Hij won daarmee iets meer dan een miljoen euro. Net als Giersdorf speelt hij professioneel, wat inhoudt dat hij dagelijks vele uren oefent. (NW)

Kyle Giersdorf won niet alleen 3 miljoen dollar, maar ook eeuwige roem onder de vele miljoenen Fortnite-fans.

Netflixen in je Tesla? Volgens Elon Musk kan dat binnenkort - 29 juli 2019

Wat Elon Musk betreft zijn auto's er niet alleen om mensen van A naar B te brengen, ze moeten ook vermaak bieden. En dus is het binnenkort mogelijk om video's van Netflix en YouTube te streamen op de autodisplays van Tesla's, meldt de baas van het automerk op Twitter. Wanneer ‘binnenkort’ is, is nog onduidelijk.

Dit weekend kondigde Musk bovendien aan dat Cuphead – een videogame met een tekenfilmstijl uit de jaren dertig, waarin je vecht met diverse eindbazen – vanaf augustus te spelen is in Tesla's. Eerder werden al drie spellen uit begin jaren tachtig toegevoegd aan de auto's. Op dit moment kunnen bestuurders alleen gamen en video's bekijken als de auto stilstaat, maar als het aan Musk ligt kun je straks gewoon rijdend series bingen als zijn auto's autonoom mogen rondkarren. (NW)

Samsung Galaxy Fold, de geplaagde vouwtelefoon, komt eindelijk uit in september - 25 juli 2019

In september hoopt Samsung het drama met zijn Galaxy Fold te besluiten. Die maand moet de opvouwbare telefoon eindelijk op de markt komen, meldt het Koreaanse bedrijf. Dat had nogal wat voeten in de aarde. Het innovatieve toestel had eigenlijk in april al te koop moeten zijn, maar bleek in handen van recensenten bijzonder snel stuk te gaan. Hierop besloot Samsung de release van de Galaxy Fold voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Wat het jaar van de vouwtelefoon had moeten worden, liep uit op een deceptie: ook Huawei stelde zijn opvouwbare toestel uit na het debacle bij Samsung. De tweede helft van 2019 volgt dus een tweede kans voor dit nieuwe slag smartphones. Samsung heeft naar eigen zeggen het gevoelige schermlaagje versterkt en diverse verstevigingen aangebracht. Ook zouden er inmiddels meer apps en diensten beschikbaar zijn dan in april het geval was. (NW)

De Samsung Galaxy Fold tijdens een media-evenement in London, afgelopen april.

Maker van de retweet keert zich tegen zijn eigen uitvinding - 24 juli 2019

Alsof je een ‘4-jarige een geladen wapen geeft’, zo beschrijft Chris Wetherell de retweet-knop van Twitter. Best opvallend, als je bedenkt dat Wetherell zelf verantwoordelijk is voor die knop. In een interview met BuzzFeed legt hij uit waarom sociale media volgens hem ‘kapot’ zijn en waarom de retweet-knop daar deels voor verantwoordelijk is: het gemak van de knop zou ervoor zorgen dat mensen niet nadenken over wat ze delen. Het gevolg was volgens hem dat nepnieuws, woede en haat welig begonnen te tieren op het platform.

Na de introductie van de retweet in 2009 volgde Facebook met een soortgelijke functie (de deelknop), waarna ook op dat platform ongewenste en negatieve inhoud eenvoudiger kon verspreiden, volgens Wetherell. Wat hem betreft is het te laat om de retweet-functie uit te schakelen, maar kunnen platformen bijvoorbeeld een maximum aantal retweets per tweet instellen. (NW)

Microsoft investeert miljard dollar in OpenAI voor ontwikkeling kunstmatige intelligentie - 22 juli 2019

Een miljard dollar investeert Microsoft in OpenAI, een bedrijf dat werkt aan kunstmatige intelligentie. Ooit moet die investering uitmonden in ‘kunstmatige algemene intelligentie’; een programma dat elke taak kan leren die mensen kunnen leren. De twee bedrijven gaan innig samenwerken: OpenAI gebruikt straks enkel cloudservers van Microsoft om data op te slaan en programma's te draaien, Microsoft is ‘voorkeurspartner’ als er commerciële toepassingen mogelijk zijn met de uitvindingen van OpenAI. Overigens hoeft die 1 miljard dollar niet in één keer op de rekening van OpenAI te staan, zei Satya Nadella, topman van Microsoft, tegen de New York Times. De investering zou over meer dan een decennium gespreid kunnen worden.

OpenAI werd in 2015 opgericht door onder meer Elon Musk en behaalde sindsdien opzienbarende resultaten met kunstmatige intelligentie. Het bedrijf bouwde onder meer een GPT-2, dat opvallend geloofwaardige teksten produceert, en OpenAI Five, dat gameprofessionals versloeg in het spel Dota 2. (NW)

Eigen besturingssysteem Huawei toch weer geen vervanging van Android - 19 juli 2019

In tegenspraak met eerdere berichten vanuit het telecombedrijf, is het Hongmeng-besturingssysteem van Huawei toch niet bedoeld als vervanging van Android. Dat zei althans Catherine Chen, senior vicepresident, in Brussel tegen Xianhua. Hongmeng zou bedoeld zijn voor industriële toepassingen. Voor telefoons is Huawei van plan Android te blijven gebruiken, volgens Chen.

Alsof de situatie rondom Huawei nog niet onduidelijk genoeg is. Het Chinese telecombedrijf staat op een Amerikaanse zwarte lijst, volgens de VS omwille van de nationale veiligheid. Dit beperkt vanaf 19 augustus onder meer de samenwerking met Google, het bedrijf achter besturingssysteem Android, waar Huawei-telefoons op draaien. Donald Trump had tijdens de G20 beloofd dat Huawei toch met Amerikaanse bedrijven mag blijven samenwerken, maar die belofte is hij (nog) niet nagekomen. Nu is dus ook al onduidelijk wat Huawei zal doen als de nieuwe telefoons van het bedrijf alsnog zonder besturingssysteem komt te zitten. (NW)

Google Chrome wil beter verbergen dat iemand surft in incognitomodus – 19 juli 2019

Wie websitebezoeken uit zijn internethistorie wil weren of sommige paywalls wil ontwijken, kan in de webbrowser Google Chrome gebruik maken van de incognitomodus. In een blog kondigt Google aan een ‘loophole’ te dichten waardoor websites kunnen detecteren dat bezoekers zich in incognitomodus bevinden. Nu kunnen websites – in de veronderstelling dat een gebruiker een paywall probeert te ontwijken – bijvoorbeeld nog de inhoud van de site bij voorbaat dichtgooien. Terwijl er ook andere redenen kunnen zijn dat iemand in incognitomodus surft, bijvoorbeeld om in gevallen van ‘politieke onderdrukking of huishoudelijk geweld’ surfhistorie verborgen te houden, stelt Google. Het bedrijf wil dit bemoeilijken in Chrome 76, dat eind deze maand uitkomt. (NW)

Instagram breidt test met het verbergen van likes uit – 18 juli 2019

Instagram wil af van de race om de likes – hoe meer, hoe populairder – en test momenteel het verbergen van likes bij foto’s en video’s. Na Canada, waar deze test al in april startte, zijn ook gebruikers in Australië, Japan, Ierland, Italië, Brazilië en Nieuw-Zeeland nu proefkonijnen. Gebruikers kunnen hier alleen nog zien hoeveel likes hun eigen foto’s hebben. Dit zodat ze niet langer de druk voelen om maar zoveel mogelijk likes te halen, zodat ze kunnen focussen op het delen van dingen waar ze écht van houden, legt Mia Garlick van de Australische tak van Instagram uit. Het aantal likes is op Instagram een belangrijke graadmeter voor het succes van individuele posts en gebruikers in het algemeen. Op basis van de tests bepaalt het platform of het deze maatregel daadwerkelijk, wereldwijd gaat doorvoeren. (NW)

Google Play Store bevatte verregaande spionage-apps - 18 juli 2019

Veiligheidsbedrijf Avast ontdekte zeven apps in de Google Play Store die het mogelijk maakten om werknemers, partners en kinderen op verregaande wijze te bespioneren. De ‘stalker’ moest de app installeren op de telefoon van degene die hij of zij in de gaten wilde houden. Er verscheen geen icoontje op de telefoon, zodat de app verborgen bleef. Vervolgens konden op een andere telefoon zaken als locatie, sms-geschiedenis, contactpersonen en belgeschiedenis worden uitgelezen. De apps hadden namen als ‘Employee Work Spy’ en ‘Phone Cell Tracker’, Google heeft ze inmiddels verwijderd. Ze waren gezamenlijk 130 duizend keer geïnstalleerd. (NW)

Geen beursbabes meer op grootste techbeurs, wel seksspeeltjes - 17 juli 2019

De organisatie van ’s werelds grootste techbeurs, de CES in Las Vegas, is om. Volgend jaar zijn voor het eerst seksspeeltjes welkom op de beurvloer. Ook krijgen ze een eigen categorie (Sex Tech) waarbinnen prijzen zijn te winnen. De beslissing volgt op de commotie van het afgelopen jaar toen startup Lora DiCarlo met het speeltje The Osé een innovatie-award won en toen weer toch weer niet: seksspeeltjes waren geen categorie. Het leidde tot een storm van protest. Onder strikte voorwaarden – de organisatie is huiverig voor kilometers lange paden met vibrators – zijn ze in 2020 welkom. Als ze maar innovatief zijn. Tegelijkertijd maakte de organisatie bekend dat schaarsgeklede beursdames niet langer welkom zijn: ‘Standpersoneel mag geen kleding dragen die seksueel onthullend is of die geïnterpreteerd kan worden als ondergoed.’ (LV)

Van luiaard tot gehoorapparaat: tientallen nieuwe emoji aangekondigd - 17 juli 2019

Een nieuwe set van zo'n zestig emoji komt dit najaar naar telefoons met Android en iOs. Tussen de icoontjes, vooral bekend van het gebruik in Whatsapp, zitten onder meer dieren als de orang-oetang, het luiaard en het stinkdier. Ook worden meerdere emoji die handicaps uitbeelden toegevoegd, zoals een persoon in een rolstoel, protheses en blindegeleidehonden. Dit laatste op verzoek van Apple, die in 2018 pleitte voor meer emoji rondom beperkingen omwille van de inclusiviteit. Verder wordt het mogelijk om stelletjes die elkaars hand vasthouden van hetzelfde geslacht te versturen. Bekijk alle nieuwe emoji op Emojipedia. (NW)

Beeld Emojipedia

Beeld Emojipedia

Beeld Emojipedia

‘5G in Zuid-Korea valt tegen’ - 17 juli 2019

Inwoners van Zuid-Korea, een van de voorlopers bij de aanleg van 5G-netwerken, vinden het netwerk tot dusverre tegenvallen, meldt The Financial Times. 77 procent van de mensen die momenteel gebruik maken van 5G, wonen in het Aziatische land. Het netwerk lijkt te haastig in gebruik genomen: volgens de krant weiden analisten de beperkte hogere snelheden en het matige bereik aan een gebrek aan basisstations. De belofte dat 5G honderd keer sneller is dan 4G, is in elk geval nog niet ingelost in Zuid-Korea. (NW)

Trump zinspeelt op onderzoek naar samenwerking Google met de Chinese overheid - 16 juli 2019

In een tweet kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan dat zijn regering gaat onderzoeken of Google landverraad pleegt door samen te werken met de Chinese overheid. Hij geeft daarmee gehoor aan een oproep van Peter Thiel, de miljardair en Trump-supporter die vooral bekend is als oprichter van betalingsdienst PayPal. Tijdens een speech in Washington, afgelopen zondag, stelde Thiel dat Google samenwerkt met China om te bewerkstelligen dat zijn zoekmachine - geblokkeerd door de Chinese Great Firewall - weer bruikbaar wordt in het land. De FBI en CIA zouden wat hem betreft moeten kijken of Google niet is geïnfiltreerd door buitenlandse inlichtingendiensten. Dit onder meer omdat de kunstmatige intelligentie waaraan Google werkt bruikbaar zou zijn als ‘militair wapen’. Dat zou gevaarlijk zijn in buitenlandse handen. Thiel, een uitgesproken libertariër, was financier van de Trump-campagne. Ook is hij bestuurslid van Facebook. (NW)

Update 17 juli: Karan Bhatia, topman van Google, ontkent de aantijgingen van Peter Thiel. Hij stelt dat Google nauwelijks actief is in China.

Ook versleuteld WhatsApp blijkt te kraken - 16 juli 2019

WhatsApp en Telegram mogen hun berichten dan versleuteld versturen, ook deze berichtendiensten blijken een ingang voor hackers te bevatten. Beveiligingsbedrijf Symantec meldt een lek waarmee kwaadwillenden mediabestanden als documenten, foto's en video's kunnen blootleggen en manipuleren. Wanneer een bestand via WhatsApp binnenkomt op een telefoon, wordt hij eerst op het apparaat zelf geplaatst en vervolgens ziet de gebruiker hem in de app verschijnen. Daartussen zit een kort moment waarin de beveiliging niet op orde blijkt en vooraf geïnstalleerde malware kan toeslaan.

Bij misbruik kan dit volgens Symantec leiden tot het aanpassen van foto's en zelfs betaalfraude, als een legitieme factuur van een ander bankrekeningnummer wordt voorzien, zoals in het filmpje hieronder. Onbekend is of dergelijk misbruik ook heeft plaatsgevonden. (NW)

Gruwelijke foto's vermoorde tiener blijven opduiken op Instagram - 16 juli 2019

Hoe moeilijk het is om gruwelijk materiaal van openbare internetplatformen te weren, is andermaal bewezen door de moord op de Amerikaanse Bianca Devins, een populaire Instagram-gebruiker. De zeventienjarige werd zondag vermoord, volgens de politie door haar 21-jarige vriendje Brandon Andrew Clark. Clark plaatste vervolgens afschuwelijke foto’s van haar toegetakelde lichaam op Instagram, 4chan en Discord, beschrijft Mashable. Die foto’s blijven nu maar opduiken op Instagram. Gebruikers, gefrustreerd dat Instagram er niet in slaagt ze van het platform te weren, zijn zelf begonnen met het begraven van de foto’s met fleurige plaatjes van onder meer katten en wolken.

Het doet denken aan de aanslag in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Ook toen werden gruwelijke beelden van een beschieting van moskeebezoekers continu opnieuw geupload naar internetplatformen als Facebook en YouTube, ondanks pogingen van de platformen om dat te voorkomen. (NW)

Facebook toont nu welke bedrijven je mailadres uploaden – 12 juli 2019

Bedrijven kunnen mailadressen en telefoonnummers van bijvoorbeeld klanten uploaden naar Facebook, om de mensen achter die contactgegevens te bereiken met advertenties. Omdat Facebook hierover transparanter wil zijn, toont het platform nu bij advertentievoorkeuren (onder ‘instellingen’) de bedrijven die ‘een lijst hebben geüpload met je gegevens’ en die op basis hiervan adverteerden in de laatste zeven dagen. Facebook geeft uitleg in een blogpost. Volgens het platform wordt de identiteit van de gebruiker overigens niet onthuld aan deze bedrijven. Hiernaast schrijft Facebook dat de ‘waarom krijg ik deze advertentie te zien’-knop nu gedetailleerdere informatie laat zien. (NW)

Kunstmatige intelligentie is professionele pokeraars de baas - 12 juli 2019

En weer is er een hoofdstuk toegevoegd aan de lange reeks successen van kunstmatige intelligentie in het spelen van spelletjes als schaak, go en strategievideogames: een programma dat toppokeraars verslaat in het pokerspel Texas Hold’em, waar zes spelers aan meedoen. Na twaalf dagen spelen en tienduizenden handen won de computer beduidend meer geld dan de mensen. Het is niet de eerste keer dat kunstmatige intelligentie met succes pokert, maar eerder werden professionals alleen verslagen in één-op-één gespeelde potjes, schrijven de makers van het nieuwe pokerprogramma Pluribus in vakblad Science. Zij trainden Pluribus door het een heleboel potjes tegen zichzelf te laten spelen om te ontdekken welke tactieken wel en niet werken. De grote uitdagingen bij poker zijn voor kunstmatige intelligentie de onvoorspelbaarheid en het feit dat een potje niet altijd eindigt in duidelijke winnaars en verliezers.

Dit soort onderzoek helpt wetenschappers om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen die beslissingen kan nemen op langere termijnen en om kan gaan met onzekerheden. Over het bredere nut van de spelletjesspelende computer schreven we onlangs dit stuk. (NW)

