Techblog - Snapchat controleert alle politieke advertenties van tevoren

Beeld Matteo Bal

Snapchat controleert alle politieke advertenties vooraf - 19 november 2019

Anders dan Facebook en Twitter factcheckt Snapchat alle politieke advertenties die op het netwerk verschijnen vooraf. Dat heeft Snap-baas Evan Spiegel maandag gezegd in een interview met CNBC, als reactie op de maatregelen van zijn rivalen. Facebook hanteert juist het beleid dat bij politieke advertenties meer is toegestaan dan bij gewone advertenties. Zuckerberg vindt het ook niet zijn verantwoordelijkheid om ze inhoudelijk te controleren. Twitter zit juist aan de andere kant van het spectrum en heeft een verbod op alle politieke advertenties aangekondigd, al worstelt het nog met de definitie ervan. (LV)

“We think broadly, around the world, people are going to embrace visual communication more and more.” Snap CEO Evan Spiegel discusses Snapchat's demographics and growth with @JBoorstin. https://t.co/Xd9HGAVc5G pic.twitter.com/RtiTzsK1FD — CNBC (@CNBC) 19 november 2019

RTL Nieuws zet ‘robotjournalist’ in voor lokaal nieuws - 14 november 2019

Het is voor RTL Nieuws ondoenlijk om voor elk dorpje in Nederland op te schrijven of het aantal verkeersongelukken stijgt of daalt en welk kruispunt het gevaarlijkst is. Toch heeft de nieuwsdienst sinds donderdag een webpagina die precies deze informatie biedt, in netjes uitgeschreven artikelen, en dat voor elke woonplaats.

Hoe dat kan? Dankzij ‘robotjournalist’ Adam (Automatische Data Artikel Machine). Die gebruikte een database van Rijkswaterstaat over verkeersongelukken, trok conclusies (is er sprake van een stijging of daling?) en maakte er nieuwsberichtjes van. RTL Nieuws is tevreden over de eerste artikelen van Adam en is van plan hem vaker in te zetten.

Overigens is geen sprake van een kunstmatige intelligent programma met taalgevoel; Adam vult een reeks complexe, vooraf uitgeschreven sjablonen in op basis van de data. Afgelopen gemeenteraadsverkiezingen gebruikte de NOS een vergelijkbaar systeem om nieuwsberichten met uitslagen voor elke gemeente te generen.

