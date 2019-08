Techblog – Nieuwe ethische Fairphone van Nederlandse bodem is goedkoper dan voorganger

Beeld Matteo Bal

Nieuwe ethische Fairphone van Nederlandse bodem is goedkoper dan voorganger - 27 augustus 2019

De Nederlandse fabrikant Fairphone heeft eindelijk – de vorige telefoon werd vier jaar geleden geïntroduceerd – een nieuwe telefoon gelanceerd: de Fairphone 3. Het 450 euro kostende toestel heeft keurige specificaties voor een telefoon in het middensegment, maar daar onderscheiden de Nederlanders zich niet mee. Wél met de achterliggende gedachte van een eerlijke telefoon.

Dat betekent: geen materialen zoals tin uit conflictgebieden, fairtrade-goud, een eerlijke beloning voor het personeel dat hem in elkaar zet en zo veel mogelijk gerecycled materiaal, zoals koper en plastic. Daarnaast onderscheidt Fairphone zich van de concurrentie doordat de telefoons ‘modulair’ zijn opgebouwd; onderdelen als scherm, camera of batterij zijn eenvoudig te vervangen. Hierdoor hoeven consumenten niet om het jaar een nieuwe telefoon te kopen, is het idee. Fairphone is tussen het geweld van Apple, Samsung en de Chinezen een hele kleine speler: de afgelopen zes jaar verkocht het 175 duizend toestellen. (LV)

Baidu haalt Google in op de markt voor slimme speakers - 26 augustus 2019

In de gemiddelde Nederlandse huiskamer zijn Baidu speakers nog niet te vinden, maar het Chinese bedrijf is nu de op een na grootste fabrikant van slimme luidsprekers ter wereld. Door de enorme verkopen in eigen land hebben de Chinezen Google ingehaald. Amazon blijft koploper, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Canalys.

Baidu groeit razendsnel en heeft nu een marktaandeel van 17,3 procent. Precies een jaar geleden had het bedrijf een marktaandeel van minder dan 1 procent. Baidu en Google vissen niet in dezelfde vijver: Baidu verkoopt zijn luidsprekers alleen in China, Google verkoopt ze vrijwel overal ter wereld behalve in China. Volgens Canalys heeft Amazon meer dan 25 procent van de wereldmarkt in handen, gevolgd door Google met 16,7 procent. In april, mei en juni werden over de hele wereld 26,1 miljoen slimme luidsprekers verkocht. In dezelfde maanden vorig jaar waren dat er nog 16,8 miljoen. (LV)

Einde nadert voor oudste webcam ter wereld - 22 augustus 2019

De oudste nog actieve webcam ter wereld is binnenkort niet meer. Aan het einde van deze maand wordt de FogCam in San Francisco na 25 jaar uitgezet. De webcam maakt om de twintig seconden een afbeelding van het terrein van de universiteit van San Francisco. Jeff Schwartz en Dan Wong installeerden de camera in 1994, toen ze er studeerden. ‘We hebben geen goed uitzicht of goede plek voor de camera meer. De universiteit tolereert ons, maar helpt ons niet echt, dus moeten we zelf een veilige locatie vinden’, zeggen Schwartz en Wong tegen lokale media.

De FogCam is niet de eerste webcam. In 1991 hadden wetenschappers van de universiteit van Cambridge een camera op hun koffiepot gericht. Zo konden ze tijdens het werken op de computer zien of er koffie was en hoefden ze niet nutteloos naar het apparaat te lopen. Sinds 1993 konden ook mensen van buiten de webcam volgen. De beroemde koffiepotcamera werd in 2001 offline gehaald.

Tele2-klant mag van rechter simkaart ook in hotspot stoppen - 22 augustus 2019

Een klant van Tele2 die zijn simkaart niet in een telefoon stopte, maar in een mobiele hotspot, overtrad hiermee niet de voorwaarden van de telecomprovider. Normaliter worden simkaarten in een smartphone gedaan, om zo gebruik te kunnen maken van 4g-verbindingen of gesprekken. De klant deed zijn kaart in een apparaat van Netgear waarmee maximaal vijftien apparaat tegelijk gebruik kunnen maken van de 4g-data via het ene simkaartje. En dat mag niet, vond Tele2, die de klant afsloot van zijn dienstverlening.

De rechtbank in Noord-Holland stelt nu dat nergens in de voorwaarden van Tele2 te lezen is dat simkaarten alleen in combinatie met een smartphone mogen worden gebruikt. De provider rept alleen in algemene bewoordingen over ‘toestellen’: ‘Gebruik van een ander toestel dat 4g van Tele2 ondersteunt, is eveneens toegestaan.’ In de meest recente voorwaarden van Tele2 staat nog altijd dezelfde passage. Het is onbekend of Tele2 in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank. (LV)

Ook geluid via Xbox door Microsoft-medewerkers beluisterd - 22 augustus 2019

De lijst van onthullingen over door medewerkers van techbedrijven beluisterde geluidsopnamen blijft groeien. Eerder werd al duidelijk dat Microsoftmedewerkers naar geluid kunnen luisteren dat via Skype of Cortana (de spraakassistent van Microsoft) binnenkomt. Dit gebeurt om de software te verbeteren. Volgens Motherboard is deze praktijk al langer gaande, al vanaf 2014. Ook via spelcomputer Xbox vastgelegde geluidsopnamen zijn door medewerkers beluisterd. Cortana werd pas later toegevoegd aan de Xbox.

Het luisteren van fragmenten om een spraakassistent te verbeteren gebeurt overigens bij alle grote techbedrijven (Apple, Amazon, Google en Facebook), zonder dat dat duidelijk werd in de voorwaarden. Vanwege de ophef zijn ze inmiddels hiermee gestopt, in elk geval tijdelijk. (LV)

Na een golf van kritiek laten Apple en Google hun medewerkers niet meer meeluisteren naar opnames die worden gemaakt via mobieltjes en slimme luidsprekers. Dit is er aan de hand. Ook Facebook huurde mensen in om mee te luisteren met gebruikers.

‘Europees onderzoek naar digitale munt Facebook’ - 21 augustus 2019

De Europese Unie is bezig met een onderzoek naar de digitale munt libra van Facebook. Volgens persbureau Bloomberg heeft de mededingingsautoriteit van de EU vragenlijsten opgesteld over mogelijke concurrentieverstoring door de libra. De Europese Commissie is bang dat de libra marktverstorend kan werken bij onder meer uitwisseling van informatie en het gebruik van consumentengegevens. Ook andere toezichthouders, zoals in de Verenigde Staten en China, hebben al hun zorgen uitgesproken over de libra, bijvoorbeeld op het gebied van witwasserij, privacy en financiering van terrorisme. Facebook kondigde de plannen voor de eigen cryptomunt in juni aan en het is de bedoeling dat deze volgend jaar beschikbaar is.

Grootste chip ter wereld voor kunstmatige intelligentie - 20 augustus 2019

Het is een anomalie in een wereld die gewend is geraakt aan steeds kleinere computerchips: de gigantische chip van Cerebras Systems. De relatief onbekende startup uit Californië heeft een chip gemaakt ter grootte van een iPad. Dat is nogal wat forser dan de minuscule varianten die in onze mobiele telefoons zitten. Cerebras richt zich met zijn ultrakrachtige chip op de zeer intensieve toepassingen in de kunstmatige intelligentie. Vergeleken bij ’s werelds meest complexe chip die tot nu toe voorhanden was – een GPU van Nvidia – is de zogenoemde Wafer Scale Engine (WSE) van Cerebras niet alleen fors groter, hij bevat ook veel meer transistors. Resultaat is uiteindelijk dat de WSE veel complexere taken en zwaardere berekeningen moet kunnen uitvoeren. Wat de chip – die in combinatie met een server zal worden verkocht – moet kosten, is niet bekend. (LV)

Vredesorganisatie PAX hekelt Amazon en Microsoft om ontwikkeling autonome wapens - 19 augustus 2019

Het risico dat grote techbedrijven als Microsoft en Amazon betrokken raken bij de ontwikkeling van dodelijke autonome wapens is ‘groot’. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van vredesorganisatie PAX naar vijftig bedrijven uit twaalf landen die actief zijn in onder andere kunstmatige intelligentie, patroonherkenning en grondrobots. Waar de organisatie tevreden is over Google, dat zich eerder nog terugtrok uit defensieprojecten na ophef over de samenwerking met het Pentagon, krijgen onder andere Amazon en Microsoft de rode vlag. De betrokkenheid van deze techgiganten met autonome wapens wordt door PAX als ‘zeer zorgwekkend’ gezien. Microsoft verkocht een augmented reality-bril aan het Pentagon, terwijl zowel Microsoft als Amazon in de race zijn voor een mega-order van het Pentagon voor clouddiensten die de basis moeten vormen voor de technologische militaire infrastructuur voor de komende tien jaar. (LV)

Trump wil helemaal geen zaken meer doen met Huawei - 19 augustus 2019

Onduidelijkheid troef rondom de situatie van Huawei in de Verenigde Staten. In mei kregen de Chinezen negentig dagen respijt, in deze periode mochten ze zaken blijven doen met Amerikaanse bedrijven. Bijvoorbeeld met Google, leverancier van het besturingssysteem Android. Reuters meldde vrijdag dat er opnieuw een uitstel van negentig dagen klaarligt bij het Amerikaanse ministerie van Handel. Maar president Trump gaf daar zondag ineens een heel eigen draai aan, toen hij verslaggevers vertelde dat hij helemaal niet wil dat zijn land nog zaken doet met het Chinese Huawei. Volgens de president vanwege veiligheidsrisico’s, maar anderen zien het gesteggel vooral als inzet van het oplopende handelsconflict tussen de VS en China. (LV)

Ikea zet vol in op slimme apparaten met oprichting aparte bedrijfstak ‘Home smart’ - 16 augustus 2019

‘Oké Google, open het rolluik.’ ‘Siri, doe de lichten aan.’ Van ovens tot de thermostaat: apparatuur bedienen via stemcommando's is normaal geworden in steeds meer huishoudens. Het is onderhand zelfs zodanig normaal, dat Ikea, zo’n beetje hét meubelbedrijf van de doorsnee mens, aankondigt ‘zwaar’ te investeren in de ‘smart home’.

De groep die zich hiermee bezighoudt is gepromoveerd tot de elfde bedrijfstak van het Zweedse bedrijf. Deze week kondigde Ikea nog aan met een slim rolgordijn te komen, een paar weken eerder bracht het concern samen met Sonos slimme luidsprekers die in lampen of boekenplanken zijn verwerkt. (NW)

Instagrammers in de VS kunnen sinds deze week nepnieuws melden - 16 augustus 2019

Een onzinbericht tegengekomen op Instagram? In de Verenigde Staten kan dat nu worden gemeld. Via het icoontje met de drie puntjes rechts bovenaan een Instagrambericht kunnen gebruikers ‘rapporteren’ aanklikken, kiezen voor ‘het is ongepast’ en vervolgens aangeven dat het gaat om ‘nepinformatie’, meldt techblog Engadget. Hierna beoordeelt een externe factchecker of het bericht daadwerkelijk nepnieuws bevat. Als dit zo is, dan verwijdert Instagram het bericht niet, maar zal het minder prominent worden getoond. Het is onduidelijk of en wanneer de functie in andere landen wordt geïnstalleerd.

Techplatforms staan onder publieke en politieke druk om beter te controleren op zaken als haatzaaien en nepnieuws. Dat brengt ook weer zorgen met zich mee. Zo vreest David Kaye, VN-rapporteur over vrijheid van meningsuiting, dat grote bedrijven te veel macht krijgen over wat wel en niet mag worden gezegd op internet. (NW)

Geen Apple-batterij in iPhone? Dan zie je niet meer hoe je accu eraan toe is - 15 augustus 2019

Op iPhones met iOS12 kun je zien hoe je batterij eraan toe is – of hij niet versleten is, bijvoorbeeld. Tot je er een accu instopt die niet van Apple zelf is, bevestigt Apple zelf tegen The Verge. In dat geval verschijnt er een waarschuwing dat het apparaat ‘niet kan verifiëren dat deze iPhone een echte iPhone-batterij heeft’. Dit geldt voor de iPhone XR, XS en XS Max.

Apple staat erom bekend dat het barrières opwerpt voor het plaatsen van onderdelen die niet van het eigen merk zijn en op het gebruikmaken van reparatiediensten die niet van Apple zijn. Of dit de consument beschermt tegen ondermaatse apparatuur, zoals Apple stelt, of dat het een manier is om te voorkomen dat derden geld kunnen verdienen aan de reparatie van Apple-producten, hangt af van je perspectief. De telefoonreparateurs van iFixit interpreteren de actie van Apple duidelijk op die laatste manier. Volgens het bedrijf zou de telefoon best de accustatus kunnen tonen bij accu’s van derden, ook als er daarnaast een waarschuwing wordt gegeven. (NW)

Berucht forum 8chan blijft voorlopig offline, zegt beheerder Jim Watkins - 14 augustus 2019

In een verklaring op YouTube zegt Jim Watkins, beheerder van het controversiële forum 8chan, dat hij zijn website vrijwillig offline houdt totdat hij gesproken heeft met het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Zijn website is grotendeels onbereikbaar geweest sinds Cloudflare, dat websites beschermt tegen cyberaanvallen, de handen van 8chan aftrok. Dit omdat de schutter van de aanslag in El Paso een manifest met racistisch gedachtegoed op de website zou hebben geplaatst, vlak voor zijn terreurdaad. Het online forum, waar een grote vrijheid heerst om te zeggen wat je wil, staat bekend als broeinest voor racistisch, antisemitisch en seksistisch gedachtegoed.

Het is nog onduidelijk wanneer Watkins het Huis van Afgevaardigden spreekt. En als hij 8chan weer online zet, is het de vraag of het online kan blijven, als er geen vervanger voor Cloudflare komt die de website zal beschermen. Ondanks pogingen om zo'n vervanger te vinden slaagt de website daarin tot dusverre niet. ‘We hebben geen DDoS-bescherming als we weer online komen‘, erkent Watson in zijn filmpje. (NW)

Blogsite Tumblr met miljard dollar verlies verkocht aan eigenaar Wordpress - 13 augustus 2019

Het hing al even in de lucht, maar telecombedrijf Verizon heeft Tumblr – een website waarop gebruikers blogs publiceren en die van anderen volgen – eindelijk verkocht. Niet aan pornowebsite Pornhub, dat eerder interesse toonde, maar aan Automattic. Dat bedrijf bezit ook Wordpress, een populair programma om websites mee te bouwen en beheren.

Volgens anonieme betrokkenen waarmee nieuwssite Axios sprak, is het overnamebedrag enkele miljoenen tot 20 miljoen dollar. Dat terwijl Tumblr in 2013 nog werd overgenomen voor meer dan een miljard dollar (door Yahoo, dat op zijn beurt werd overgenomen door Verizon). Deze enorme waarde-afname is niet zo gek: het in 2007 opgerichte Tumblr speelt in het huidige socialemedialandschap nog maar een relatief beperkte rol. Bovendien blijkt het moeilijk voor bedrijven om er geld aan te verdienen. Afgelopen december besloot een deel van de gebruikers Tumblr bovendien te boycotten na een besluit om pornografisch materiaal op de website te verbieden. (NW)

Streamplatform Twitch zendt porno uit op verlaten kanaal van gamestreamer Ninja - 12 augustus 2019

Ruzie in gamestreamland sinds de populaire streamer Ninja overstapte van het ene videoplatform (Twitch) naar een concurrent (Mixer). Twitch speelde pornografie af op het verlaten kanaal van Ninja, die woedend reageerde op Twitter.

Ninja – echte naam Tyler Blevins – speelt videogames en neemt zijn gamebelevenissen op ter vermaak van miljoenen fans, een bezigheid waarmee hij jaarlijks vele miljoenen dollars verdient. Hij stapte deze maand over van videoplatform Twitch naar het soortgelijke Mixer. Dit relatief onbekende streamplatform wil zo meer kijkers lokken. Ninja krijgt een onbekend bedrag voor zijn overstap, vermoedelijk een met zes nullen. Eerder zou hij een miljoen dollar hebben gekregen om Apex Legends, een schietspel, te spelen ter promotie.

Na de overstap besloot Twitch het verlaten streamkanaal van Ninja te gebruiken om andere Twitch-kanalen te promoten, tot groot ongenoegen van de gamestreamer zelf. Zeker omdat een van de gepromote kanalen pornografie uitzond. De baas van Twitch, Emmett Shear, bood op Twitter zijn excuses aan voor de pornografie. Het kanaal dat de pornografie afspeelde is verwijderd. (NW)

Europese toezichthouder onderzoekt datavergaring via Instagram - 9 augustus 2019

De Ierse databeschermingscommissie onderzoekt of Hyp3r, tot deze week advertentiepartner van Facebook, ongevraagd foto’s, locaties en andere data van Europese Instagramgebruikers heeft verzameld. Dat meldt Business Insider, dat donderdag ook meldde dat het marketingbedrijf zonder toestemming en in strijd met de regels van Facebook gegevens verzamelde van miljoenen gebruikers. Dit kon dankzij een beveiligingslek op Instagram. Het ging onder meer om ‘verhalen’, reeksen van foto’s en tekst die na 24 uur weer moeten verdwijnen. Facebook verbrak hierop de banden met Hyp3r.

Onduidelijk is wie er precies zijn getroffen, maar waarschijnlijk gaat het ook om Europese burgers: Hyp3r opereert wereldwijd, heeft naar eigen zeggen advertentieprofielen van honderden miljoenen mensen in handen en verkrijgt, volgens een ingewijde die Business Insider sprak, de grove meerderheid van zijn gegevens via Instagram. De Ierse commissie is een belangrijke toezichthouder omdat de Europese tak van Facebook, moederbedrijf van Instagram, is gevestigd in Ierland. (NW)

Apple aangeklaagd voor meeluisteren met Siri-opnames - 8 augustus 2019

Apple liet personeelsleden meeluisteren met opnames van gebruikers die tegen de digitale assistent Siri praten. Dit komt het bedrijf op een rechtszaak te staan. Bloomberg meldt dat in Californië een class action-rechtszaak is begonnen, wat inhoudt dat een grote groep mensen zich erbij kan aansluiten. Volgens de aanklacht heeft Apple de privacy van haar gebruikers geschonden door medewerkers mee te laten luisteren naar opnames van Siri-gebruikers, zonder dat die daarvan op de hoogte waren.

De afgelopen weken werd duidelijk dat Apple, Google en Amazon personeel lieten meeluisteren met opnames van hun digitale assistenten om deze te analyseren, om zo fouten in de spraakherkenning eruit te pikken. Klokkenluiders stapten naar diverse media, waaronder The Guardian en VRT. Deze medewerkers zouden onder meer vrijende stelletjes, drugsdeals en vertrouwelijke gesprekken tussen dokter en patiënt hebben gehoord. Ook Nederlandse opnames zijn geanalyseerd. Apple en Google hebben de praktijk van meeluisteren na de ontstane commotie tijdelijk stopgezet. (NW)

Opnieuw kwetsbaarheid voor hackers ontdekt in Intel-processors van miljoenen computers - 7 augustus 2019

In Intel-processors, chips die in miljoenen computers zitten, zat een kwetsbaarheid die hackers de mogelijkheid geeft om te spioneren, saboteren en gevoelige informatie, waaronder wachtwoorden, te stelen. Dat ontdekte cyberveiligheidsbedrijf Bitdefender. Inmiddels is de kwetsbaarheid verholpen met een software-update (die overigens wel moet worden geïnstalleerd door de gebruiker), maar het is mogelijk dat hackers of inlichtingendiensten het lek al hebben misbruikt. Onduidelijk is of dit zo is.

Sinds begin 2018 werden meermaals lekken in processors ontdekt, waaronder Meltdown en Spectre. Afgelopen mei ontdekten onderzoekers van de Vrije Universiteit een grote kwetsbaarheid, eveneens in Intel-chips. De Volkskrant reconstrueerde hoe die bijzondere ontdekking in zijn werk ging. (NW)

Google laat medewerkers niet langer naar opgenomen gesprekken luisteren - 1 augustus 2019

Na de onthulling van de Belgische nieuwsdienst VRT NWS dat Google-medewerkers meeluisteren naar gesprekken die zijn opgenomen via slimme luidsprekers, is Google gestopt met deze praktijk. Dat laat een woordvoerder weten. Tegen een Duitse privacytoezichthouder verklaarde Google dat dit voor ten minste drie maanden geldt, in de Europese Unie.

VRT NWS kreeg duizend geluidsfragmenten, opgenomen door een Google speaker, in handen van een Google-medewerker. Hierop waren onder meer ruzies en zakelijke telefoongesprekken te horen, maar bijvoorbeeld ook huisadressen, waardoor de nieuwsdienst de opgenomen mensen in kwestie moeiteloos opspoorde.

De reden dat Google opnames door mensen laat beluisteren en transcriberen, is om de kunstmatige intelligentie te trainen die ervoor zorgt dat de speakers hun gebruiker goed verstaan. Het gaat hierbij om 1 op de 500 opnames, liet het bedrijf toentertijd weten. Eerder werd bekend dat ook Amazon-medewerkers naar opnames van stemassistent Alexa luisteren. En afgelopen maand bleek hetzelfde te gelden voor Apple en de opnames van diens stemassistent Siri. (NW)

Pokémon Go is miljard keer gedownload - 1 augustus 2019

Een forse mijlpaal: Pokémon Go, waarbij spelers met hun telefoon de straat op moeten om monsters te vangen, is meer dan een een miljard keer gedownload. Dat werd bekendgemaakt op het Japanse YouTube-kanaal van Pokémon. Het spel kwam in 2016 uit, maar kreeg sindsdien verschillende updates om spelers vast te houden - sinds deze maand kun je monsters bijvoorbeeld laten vechten tegen computergestuurde tegenstanders van Team Rocket. De mijlpaal onderstreept het succes van dit relatief nieuwe type videospel, waarbij op het telefoonscherm virtuele objecten in de echte wereld worden geplaatst.

Een beduidend minder groot succes is Harry Potter: Wizards Unite, de dit jaar uitgekomen opvolger van Pokémon Go waarbij geen Pokémon maar wezens uit het Potter-universum de wereld bevolken. Het spel werd in de eerste maand vijftien miljoen keer gedownload, meldde marktanalist SensorTower. Bij Pokémon Go waren dit na een maand 182 miljoen downloads.

Zestienjarige Amerikaan wint miljoenen in solocompetitie van het WK Fortnite - 29 juli 2019

De grote winnaar van de solocompetitie van de Fortnite World Cup is Kyle Giersdorf, een zestienjarige Amerikaan. Hij strijkt 3 miljoen dollar (ongeveer 2,7 miljoen euro) aan prijzengeld op, iets meer dan de winnaars van tennistoernooi Wimbledon. Fortnite is een extreem populaire videogame waarin honderd spelers het met elkaar uitvechten op een kleurrijk eiland dat bezaaid ligt met wapens en grondstoffen om verdedigingswerken mee te bouwen. Afgelopen weekend werd het eerste WK gehouden. En wel met een totale prijzenpot van 30 miljoen dollar, in een stadion met meer dan 20 duizend zitplaatsen. Giersdorf won met overmacht: na zes potjes had hij 59 punten te pakken, de nummer twee behaalde er slechts 33.

Afgelopen zaterdag, tijdens de duocompetitie, werden de Nederlander David Jong en zijn Britse teamgenoot tweede. Hij won daarmee iets meer dan een miljoen euro. Net als Giersdorf speelt hij professioneel, wat inhoudt dat hij dagelijks vele uren oefent. (NW)

Netflixen in je Tesla? Volgens Elon Musk kan dat binnenkort - 29 juli 2019

Wat Elon Musk betreft zijn auto's er niet alleen om mensen van A naar B te brengen, ze moeten ook vermaak bieden. En dus is het binnenkort mogelijk om video's van Netflix en YouTube te streamen op de autodisplays van Tesla's, meldt de baas van het automerk op Twitter. Wanneer ‘binnenkort’ is, is nog onduidelijk.

Dit weekend kondigde Musk bovendien aan dat Cuphead – een videogame met een tekenfilmstijl uit de jaren dertig, waarin je vecht met diverse eindbazen – vanaf augustus te spelen is in Tesla's. Eerder werden al drie spellen uit begin jaren tachtig toegevoegd aan de auto's. Op dit moment kunnen bestuurders alleen gamen en video's bekijken als de auto stilstaat, maar als het aan Musk ligt kun je straks gewoon rijdend series bingen als zijn auto's autonoom mogen rondkarren. (NW)

Samsung Galaxy Fold, de geplaagde vouwtelefoon, komt eindelijk uit in september - 25 juli 2019

In september hoopt Samsung het drama met zijn Galaxy Fold te besluiten. Die maand moet de opvouwbare telefoon eindelijk op de markt komen, meldt het Koreaanse bedrijf. Dat had nogal wat voeten in de aarde. Het innovatieve toestel had eigenlijk in april al te koop moeten zijn, maar bleek in handen van recensenten bijzonder snel stuk te gaan. Hierop besloot Samsung de release van de Galaxy Fold voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Wat het jaar van de vouwtelefoon had moeten worden, liep uit op een deceptie: ook Huawei stelde zijn opvouwbare toestel uit na het debacle bij Samsung. De tweede helft van 2019 volgt dus een tweede kans voor dit nieuwe slag smartphones. Samsung heeft naar eigen zeggen het gevoelige schermlaagje versterkt en diverse verstevigingen aangebracht. Ook zouden er inmiddels meer apps en diensten beschikbaar zijn dan in april het geval was. (NW)

Maker van de retweet keert zich tegen zijn eigen uitvinding - 24 juli 2019

Alsof je een ‘4-jarige een geladen wapen geeft’, zo beschrijft Chris Wetherell de retweet-knop van Twitter. Best opvallend, als je bedenkt dat Wetherell zelf verantwoordelijk is voor die knop. In een interview met BuzzFeed legt hij uit waarom sociale media volgens hem ‘kapot’ zijn en waarom de retweet-knop daar deels voor verantwoordelijk is: het gemak van de knop zou ervoor zorgen dat mensen niet nadenken over wat ze delen. Het gevolg was volgens hem dat nepnieuws, woede en haat welig begonnen te tieren op het platform.

Na de introductie van de retweet in 2009 volgde Facebook met een soortgelijke functie (de deelknop), waarna ook op dat platform ongewenste en negatieve inhoud eenvoudiger kon verspreiden, volgens Wetherell. Wat hem betreft is het te laat om de retweet-functie uit te schakelen, maar kunnen platformen bijvoorbeeld een maximum aantal retweets per tweet instellen. (NW)

Microsoft investeert miljard dollar in OpenAI voor ontwikkeling kunstmatige intelligentie - 22 juli 2019

Een miljard dollar investeert Microsoft in OpenAI, een bedrijf dat werkt aan kunstmatige intelligentie. Ooit moet die investering uitmonden in ‘kunstmatige algemene intelligentie’; een programma dat elke taak kan leren die mensen kunnen leren. De twee bedrijven gaan innig samenwerken: OpenAI gebruikt straks enkel cloudservers van Microsoft om data op te slaan en programma's te draaien, Microsoft is ‘voorkeurspartner’ als er commerciële toepassingen mogelijk zijn met de uitvindingen van OpenAI. Overigens hoeft die 1 miljard dollar niet in één keer op de rekening van OpenAI te staan, zei Satya Nadella, topman van Microsoft, tegen de New York Times. De investering zou over meer dan een decennium gespreid kunnen worden.

OpenAI werd in 2015 opgericht door onder meer Elon Musk en behaalde sindsdien opzienbarende resultaten met kunstmatige intelligentie. Het bedrijf bouwde onder meer een GPT-2, dat opvallend geloofwaardige teksten produceert, en OpenAI Five, dat gameprofessionals versloeg in het spel Dota 2. (NW)

Eigen besturingssysteem Huawei toch weer geen vervanging van Android - 19 juli 2019

In tegenspraak met eerdere berichten vanuit het telecombedrijf, is het Hongmeng-besturingssysteem van Huawei toch niet bedoeld als vervanging van Android. Dat zei althans Catherine Chen, senior vicepresident, in Brussel tegen Xianhua. Hongmeng zou bedoeld zijn voor industriële toepassingen. Voor telefoons is Huawei van plan Android te blijven gebruiken, volgens Chen.

Alsof de situatie rondom Huawei nog niet onduidelijk genoeg is. Het Chinese telecombedrijf staat op een Amerikaanse zwarte lijst, volgens de VS omwille van de nationale veiligheid. Dit beperkt vanaf 19 augustus onder meer de samenwerking met Google, het bedrijf achter besturingssysteem Android, waar Huawei-telefoons op draaien. Donald Trump had tijdens de G20 beloofd dat Huawei toch met Amerikaanse bedrijven mag blijven samenwerken, maar die belofte is hij (nog) niet nagekomen. Nu is dus ook al onduidelijk wat Huawei zal doen als de nieuwe telefoons van het bedrijf alsnog zonder besturingssysteem komt te zitten. (NW)

Google Chrome wil beter verbergen dat iemand surft in incognitomodus – 19 juli 2019

Wie websitebezoeken uit zijn internethistorie wil weren of sommige paywalls wil ontwijken, kan in de webbrowser Google Chrome gebruik maken van de incognitomodus. In een blog kondigt Google aan een ‘loophole’ te dichten waardoor websites kunnen detecteren dat bezoekers zich in incognitomodus bevinden. Nu kunnen websites – in de veronderstelling dat een gebruiker een paywall probeert te ontwijken – bijvoorbeeld nog de inhoud van de site bij voorbaat dichtgooien. Terwijl er ook andere redenen kunnen zijn dat iemand in incognitomodus surft, bijvoorbeeld om in gevallen van ‘politieke onderdrukking of huishoudelijk geweld’ surfhistorie verborgen te houden, stelt Google. Het bedrijf wil dit bemoeilijken in Chrome 76, dat eind deze maand uitkomt. (NW)

Instagram breidt test met het verbergen van likes uit – 18 juli 2019

Instagram wil af van de race om de likes – hoe meer, hoe populairder – en test momenteel het verbergen van likes bij foto’s en video’s. Na Canada, waar deze test al in april startte, zijn ook gebruikers in Australië, Japan, Ierland, Italië, Brazilië en Nieuw-Zeeland nu proefkonijnen. Gebruikers kunnen hier alleen nog zien hoeveel likes hun eigen foto’s hebben. Dit zodat ze niet langer de druk voelen om maar zoveel mogelijk likes te halen, zodat ze kunnen focussen op het delen van dingen waar ze écht van houden, legt Mia Garlick van de Australische tak van Instagram uit. Het aantal likes is op Instagram een belangrijke graadmeter voor het succes van individuele posts en gebruikers in het algemeen. Op basis van de tests bepaalt het platform of het deze maatregel daadwerkelijk, wereldwijd gaat doorvoeren. (NW)

Google Play Store bevatte verregaande spionage-apps - 18 juli 2019

Veiligheidsbedrijf Avast ontdekte zeven apps in de Google Play Store die het mogelijk maakten om werknemers, partners en kinderen op verregaande wijze te bespioneren. De ‘stalker’ moest de app installeren op de telefoon van degene die hij of zij in de gaten wilde houden. Er verscheen geen icoontje op de telefoon, zodat de app verborgen bleef. Vervolgens konden op een andere telefoon zaken als locatie, sms-geschiedenis, contactpersonen en belgeschiedenis worden uitgelezen. De apps hadden namen als ‘Employee Work Spy’ en ‘Phone Cell Tracker’, Google heeft ze inmiddels verwijderd. Ze waren gezamenlijk 130 duizend keer geïnstalleerd. (NW)

Geen beursbabes meer op grootste techbeurs, wel seksspeeltjes - 17 juli 2019

De organisatie van ’s werelds grootste techbeurs, de CES in Las Vegas, is om. Volgend jaar zijn voor het eerst seksspeeltjes welkom op de beurvloer. Ook krijgen ze een eigen categorie (Sex Tech) waarbinnen prijzen zijn te winnen. De beslissing volgt op de commotie van het afgelopen jaar toen startup Lora DiCarlo met het speeltje The Osé een innovatie-award won en toen weer toch weer niet: seksspeeltjes waren geen categorie. Het leidde tot een storm van protest. Onder strikte voorwaarden – de organisatie is huiverig voor kilometers lange paden met vibrators – zijn ze in 2020 welkom. Als ze maar innovatief zijn. Tegelijkertijd maakte de organisatie bekend dat schaarsgeklede beursdames niet langer welkom zijn: ‘Standpersoneel mag geen kleding dragen die seksueel onthullend is of die geïnterpreteerd kan worden als ondergoed.’ (LV)

Van luiaard tot gehoorapparaat: tientallen nieuwe emoji aangekondigd - 17 juli 2019

Een nieuwe set van zo'n zestig emoji komt dit najaar naar telefoons met Android en iOs. Tussen de icoontjes, vooral bekend van het gebruik in Whatsapp, zitten onder meer dieren als de orang-oetang, het luiaard en het stinkdier. Ook worden meerdere emoji die handicaps uitbeelden toegevoegd, zoals een persoon in een rolstoel, protheses en blindegeleidehonden. Dit laatste op verzoek van Apple, die in 2018 pleitte voor meer emoji rondom beperkingen omwille van de inclusiviteit. Verder wordt het mogelijk om stelletjes die elkaars hand vasthouden van hetzelfde geslacht te versturen. Bekijk alle nieuwe emoji op Emojipedia. (NW)

‘5G in Zuid-Korea valt tegen’ - 17 juli 2019

Inwoners van Zuid-Korea, een van de voorlopers bij de aanleg van 5G-netwerken, vinden het netwerk tot dusverre tegenvallen, meldt The Financial Times. 77 procent van de mensen die momenteel gebruik maken van 5G, wonen in het Aziatische land. Het netwerk lijkt te haastig in gebruik genomen: volgens de krant weiden analisten de beperkte hogere snelheden en het matige bereik aan een gebrek aan basisstations. De belofte dat 5G honderd keer sneller is dan 4G, is in elk geval nog niet ingelost in Zuid-Korea. (NW)

Trump zinspeelt op onderzoek naar samenwerking Google met de Chinese overheid - 16 juli 2019

In een tweet kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan dat zijn regering gaat onderzoeken of Google landverraad pleegt door samen te werken met de Chinese overheid. Hij geeft daarmee gehoor aan een oproep van Peter Thiel, de miljardair en Trump-supporter die vooral bekend is als oprichter van betalingsdienst PayPal. Tijdens een speech in Washington, afgelopen zondag, stelde Thiel dat Google samenwerkt met China om te bewerkstelligen dat zijn zoekmachine - geblokkeerd door de Chinese Great Firewall - weer bruikbaar wordt in het land. De FBI en CIA zouden wat hem betreft moeten kijken of Google niet is geïnfiltreerd door buitenlandse inlichtingendiensten. Dit onder meer omdat de kunstmatige intelligentie waaraan Google werkt bruikbaar zou zijn als ‘militair wapen’. Dat zou gevaarlijk zijn in buitenlandse handen. Thiel, een uitgesproken libertariër, was financier van de Trump-campagne. Ook is hij bestuurslid van Facebook. (NW)

Update 17 juli: Karan Bhatia, topman van Google, ontkent de aantijgingen van Peter Thiel. Hij stelt dat Google nauwelijks actief is in China.

Ook versleuteld WhatsApp blijkt te kraken - 16 juli 2019

WhatsApp en Telegram mogen hun berichten dan versleuteld versturen, ook deze berichtendiensten blijken een ingang voor hackers te bevatten. Beveiligingsbedrijf Symantec meldt een lek waarmee kwaadwillenden mediabestanden als documenten, foto's en video's kunnen blootleggen en manipuleren. Wanneer een bestand via WhatsApp binnenkomt op een telefoon, wordt hij eerst op het apparaat zelf geplaatst en vervolgens ziet de gebruiker hem in de app verschijnen. Daartussen zit een kort moment waarin de beveiliging niet op orde blijkt en vooraf geïnstalleerde malware kan toeslaan.

Bij misbruik kan dit volgens Symantec leiden tot het aanpassen van foto's en zelfs betaalfraude, als een legitieme factuur van een ander bankrekeningnummer wordt voorzien, zoals in het filmpje hieronder. Onbekend is of dergelijk misbruik ook heeft plaatsgevonden. (NW)

Gruwelijke foto's vermoorde tiener blijven opduiken op Instagram - 16 juli 2019

Hoe moeilijk het is om gruwelijk materiaal van openbare internetplatformen te weren, is andermaal bewezen door de moord op de Amerikaanse Bianca Devins, een populaire Instagram-gebruiker. De zeventienjarige werd zondag vermoord, volgens de politie door haar 21-jarige vriendje Brandon Andrew Clark. Clark plaatste vervolgens afschuwelijke foto’s van haar toegetakelde lichaam op Instagram, 4chan en Discord, beschrijft Mashable. Die foto’s blijven nu maar opduiken op Instagram. Gebruikers, gefrustreerd dat Instagram er niet in slaagt ze van het platform te weren, zijn zelf begonnen met het begraven van de foto’s met fleurige plaatjes van onder meer katten en wolken.

Het doet denken aan de aanslag in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Ook toen werden gruwelijke beelden van een beschieting van moskeebezoekers continu opnieuw geupload naar internetplatformen als Facebook en YouTube, ondanks pogingen van de platformen om dat te voorkomen. (NW)

Facebook toont nu welke bedrijven je mailadres uploaden – 12 juli 2019

Bedrijven kunnen mailadressen en telefoonnummers van bijvoorbeeld klanten uploaden naar Facebook, om de mensen achter die contactgegevens te bereiken met advertenties. Omdat Facebook hierover transparanter wil zijn, toont het platform nu bij advertentievoorkeuren (onder ‘instellingen’) de bedrijven die ‘een lijst hebben geüpload met je gegevens’ en die op basis hiervan adverteerden in de laatste zeven dagen. Facebook geeft uitleg in een blogpost. Volgens het platform wordt de identiteit van de gebruiker overigens niet onthuld aan deze bedrijven. Hiernaast schrijft Facebook dat de ‘waarom krijg ik deze advertentie te zien’-knop nu gedetailleerdere informatie laat zien. (NW)

Kunstmatige intelligentie is professionele pokeraars de baas - 12 juli 2019

En weer is er een hoofdstuk toegevoegd aan de lange reeks successen van kunstmatige intelligentie in het spelen van spelletjes als schaak, go en strategievideogames: een programma dat toppokeraars verslaat in het pokerspel Texas Hold’em, waar zes spelers aan meedoen. Na twaalf dagen spelen en tienduizenden handen won de computer beduidend meer geld dan de mensen. Het is niet de eerste keer dat kunstmatige intelligentie met succes pokert, maar eerder werden professionals alleen verslagen in één-op-één gespeelde potjes, schrijven de makers van het nieuwe pokerprogramma Pluribus in vakblad Science. Zij trainden Pluribus door het een heleboel potjes tegen zichzelf te laten spelen om te ontdekken welke tactieken wel en niet werken. De grote uitdagingen bij poker zijn voor kunstmatige intelligentie de onvoorspelbaarheid en het feit dat een potje niet altijd eindigt in duidelijke winnaars en verliezers.

Dit soort onderzoek helpt wetenschappers om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen die beslissingen kan nemen op langere termijnen en om kan gaan met onzekerheden. Over het bredere nut van de spelletjesspelende computer schreven we onlangs dit stuk. (NW)

