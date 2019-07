Techblog – Gruwelijke foto's vermoorde influencer blijven opduiken op Instagram

Nieuws over tech, internet en gadgets voor u bij elkaar geblogd door de specialisten van de Volkskrant.

Gruwelijke foto's vermoorde influencer blijven opduiken op Instagram - 17 juli 2019

Hoe moeilijk het is om gruwelijk materiaal van openbare internetplatformen te weren, is andermaal bewezen door de moord op Bianca Devins, een Amerikaanse influencer op Instagram. De zeventienjarige werd zondag vermoord, volgens de politie door haar 21-jarige vriendje Brandon Andrew Clark. Clark plaatste vervolgens afschuwelijke foto’s van haar toegetakelde lichaam op Instagram, 4chan en Discord, beschrijft Mashable. Die foto’s blijven nu maar opduiken op Instagram. Gebruikers, gefrustreerd dat Instagram er niet in slaagt ze van het platform te weren, zijn zelf begonnen met het begraven van de foto’s met fleurige plaatjes van onder meer katten en wolken.

Het doet denken aan de aanslag in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Ook toen werden gruwelijke beelden van een beschieting van moskeebezoekers continu opnieuw geupload naar internetplatformen als Facebook en YouTube, ondanks pogingen van de platformen om dat te voorkomen. (NW)

Facebook toont nu welke bedrijven je mailadres uploaden – 12 juli 2019

Bedrijven kunnen mailadressen en telefoonnummers van bijvoorbeeld klanten uploaden naar Facebook, om de mensen achter die contactgegevens te bereiken met advertenties. Omdat Facebook hierover transparanter wil zijn, toont het platform nu bij advertentievoorkeuren (onder ‘instellingen’) de bedrijven die ‘een lijst hebben geüpload met je gegevens’ en die op basis hiervan adverteerden in de laatste zeven dagen. Facebook geeft uitleg in een blogpost. Volgens het platform wordt de identiteit van de gebruiker overigens niet onthuld aan deze bedrijven. Hiernaast schrijft Facebook dat de ‘waarom krijg ik deze advertentie te zien’-knop nu gedetailleerdere informatie laat zien. (NW)

Kunstmatige intelligentie is professionele pokeraars de baas - 12 juli 2019

En weer is er een hoofdstuk toegevoegd aan de lange reeks successen van kunstmatige intelligentie in het spelen van spelletjes als schaak, go en strategievideogames: een programma dat toppokeraars verslaat in het pokerspel Texas Hold’em, waar zes spelers aan meedoen. Na twaalf dagen spelen en tienduizenden handen won de computer beduidend meer geld dan de mensen. Het is niet de eerste keer dat kunstmatige intelligentie met succes pokert, maar eerder werden professionals alleen verslagen in één-op-één gespeelde potjes, schrijven de makers van het nieuwe pokerprogramma Pluribus in vakblad Science. Zij trainden Pluribus door het een heleboel potjes tegen zichzelf te laten spelen om te ontdekken welke tactieken wel en niet werken. De grote uitdagingen bij poker zijn voor kunstmatige intelligentie de onvoorspelbaarheid en het feit dat een potje niet altijd eindigt in duidelijke winnaars en verliezers.

Dit soort onderzoek helpt wetenschappers om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen die beslissingen kan nemen op langere termijnen en om kan gaan met onzekerheden. Over het bredere nut van de spelletjesspelende computer schreven we onlangs dit stuk. (NW)

Superhuman AI for multiplayer poker | Science

In this paper we described Pluribus, an AI capable of defeating elite human professionals in six-player no-limit Texas hold’em poker, the most commonly played poker format in the world. https://t.co/N3bwjMyaoU Steve Smith

Centrale bank VS bezorgd om libra van Facebook - 11 juli 2019

Ook de Amerikaanse koepel van centrale banken maakt zich zorgen over de libra, de virtuele munt die Facebook opzet. De Federal Reserve heeft daarom een speciale werkgroep opgericht. Volgens voorzitter Jerome Powell roept de libra ernstige zorgen op als het gaat over privacy, witwassen van geld, consumentenbescherming en financiële stabiliteit. Daar moet iets aan zijn gedaan voordat Facebook verder kan gaan, zegt Powell. Hij voegt er aan toe dat de goedkeuring van de munt geen haast heeft. Eerder reageerden Japan, Groot-Brittannië, Europa en India al afhoudend op de plannen voor de libra. (LV)

Twitter beschermt religieuze groepen tegen haattweets - 9 juli 2019

Twitter past zijn regels tegen haatdragend gedrag aan, nadat het feedback van zijn gebruikers vroeg en achtduizend reacties ontving. Die regels omvatten nu ook het taalgebruik dat anderen ‘ontmenselijkt op basis van religie’. Een tweet met de tekst ‘Christenen zijn net virussen. Ze maken ons land ziek’ mag bijvoorbeeld niet meer volgens de nieuwe regels. Tweets die vóór dinsdag zijn verzonden en deze regel schenden worden, indien gerapporteerd, verwijderd. Dit zal niet meteen tot een opschorting van het account leiden, omdat er is getweet voordat de nieuwe regel was ingesteld. Eerder stelde Twitter al regels op over bijvoorbeeld terrorisme, porno en zelfverminking. (LV)

Dit soort tweets mogen niet meer van Twitter Beeld Twitter

Netflix kijken op het werk terwijl het lijkt alsof je vergadert - 9 juli 2019

Aan de al lange rij handigheidjes voor mensen die hun baas willen doen laten geloven dat ze hard aan het werk zijn, maar er eigenlijk met de pet naar gooien, is een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Netflix Hangouts is een extensie voor de Chrome-browser die het kijken naar Netflix er laat uitzien als een videovergadering. Met één druk op de knop wordt het Netflix-scherm vergezeld van drie andere waarin mensen enthousiast aan het vergaderen zijn. Al langer bestaan nep-Excel-schermen, fake-update-schermen of een Outlook-achtige layout waarbinnen Reddit kan worden gelezen. (LV)

Netflix Hangouts in actie Beeld de Volkskrant

Instagram vraagt pestkoppen of ze dat nare bericht écht willen plaatsen - 9 juli 2019

‘Weet je zeker dat je dit wilt posten?’ Dat vraagt Instagram vanaf vandaag aan pestkoppen die een naar bericht willen plaatsen onder foto's van anderen. Een nieuwe functie detecteert automatisch of een bericht beledigende inhoud kan bevatten en geeft vervolgens de waarschuwing. Gebruikers kunnen het bericht vervolgens alsnog plaatsen, maar volgens Instagram wijzen eerdere tests uit dat een deel van de mensen na het zien van zo'n melding afziet van het plaatsen van een belediging. De functie is nu alleen nog beschikbaar in het Engels, maar volgens een woordvoerder volgen later andere talen.

Hiernaast kondigt Instagram aan dat gebruikers in de toekomst de mogelijkheid hebben om aan te geven dat zij last hebben van iemand. Diens commentaren zijn dan niet langer zichtbaar voor anderen. Het platform lag in het verleden meermaals onder vuur vanwege pesterijen, waarna Instagram zelf al stelde dat het meer kan doen om cyberpesten tegen te gaan. (NW)

Zo ziet het eruit als iemand een belediging wil plaatsen op Instagram - voorlopig alleen voor Engelstalige gebruikers. Beeld Instagram

Facebook geeft uniek kijkje in AI-keuken na storing – 4 juli 2019

De storingen waar Facebook, Instagram en WhatsApp woensdag urenlang mee kampten, hebben gebruikers onbedoeld inzage gegeven in de techniek waarmee Facebook automatisch foto’s labelt. Door het probleem waren foto’s die door gebruikers werden geüpload niet zichtbaar. Wel zichtbaar waren de omschrijvingen die de apps, met dank aan kunstmatige intelligentie, aan die foto’s meegeven. Bijvoorbeeld: ‘twee mensen, zittende mensen, laptop, tafel, eten, drank en buiten’. Nieuw is het natuurlijk niet dat Facebook alle foto’s op deze manier organiseert, maar voor veel gebruikers voelt het ongemakkelijk, schrijft BuzzFeed. (LV)

Part of me, though, just wants to see how Facebook would describe a screenshot of how it describes photos. pic.twitter.com/Yy0rjMXdvH Megan GriffithGreene

Verwarring: mogen Amerikaanse bedrijven nou wel of niet zaken blijven doen met Huawei? - 3 juli 2019

Er is een verwarrende situatie ontstaan sinds President Trump afgelopen weekend aan de Chinese president Xi Jinping toezegde dat Amerikaanse bedrijven zaken mogen blijven doen met Huawei. Want wat houdt die belofte precies in? De Amerikaanse Commerce Department kreeg van een hoge ambtenaar te horen dat het Chinese telecombedrijf nog op de zwarte lijst staat, meldt Reuters dinsdag. Eerder zei een woordvoerder van Huawei al tegen de Volkskrant dat het bedrijf afwacht wat de Amerikaanse overheid concreet besluit.

Huawei werd op de lijst geplaatst vanwege ‘veiligheidsrisico's’, met verregaande consequenties voor het Chinese telecombedrijf. Dat gebruikt bijvoorbeeld besturingssysteem Android van het Amerikaanse Google voor zijn smartphones, maar zou straks alleen een uitgebeende versie daarvan mogen gebruiken. Trump beloofde dit besluit terug te draaien om de vastgelopen onderhandelingen tussen de VS en China over een handelsdeal nieuw leven in te blazen. (NW)

Aanzienlijk deel van het internet onbereikbaar door storing bij één bedrijf - 2 juli 2019

Je weet dat je als bedrijf een belangrijke rol speelt op internet, als websites massaal in de problemen komen omdat jij een storing hebt. Het gebeurde Cloudflare, dat internetverkeer regelt voor miljoenen websites en onder meer beveiliging biedt tegen DDoS-aanvallen. Dinsdagmiddag ging een onbekende, maar klaarblijkelijk spectaculaire hoeveelheid websites tegen de vlakte na een storing bij dit bedrijf. Bezoekers kregen een ‘502 Bad Gateway’-melding. Internetknooppunt Amsterdam Internet Exchange vertoont een opvallende dip in internetverkeer tijdens de storing. Onder meer GeenStijl, Discord, Shopify en - een tikkeltje ironisch - Allestoringen.nl zouden eruit hebben gelegen. Volgens Matthew Prince, algemeen directeur van Cloudflare, is de storing inmiddels opgelost en zijn er momenteel geen aanwijzingen dat er een cyberaanval aan ten grondslag ligt. (NW)

Appear to have mitigated the issue causing the outage. Traffic restored. Working now to restore all services globally. More details to come as we have them. Matthew Prince 🌥

Samsung-topman heeft spijt van overhaaste introductie vouwtelefoon - 2 juli 2019

Samsungs smartphone-topman DJ Koh heeft toegegeven dat hij de introductie van de Galaxy Fold heeft doorgedrukt terwijl het toestel nog niet rijp was voor het publiek. Koh, die met een groep journalisten in het Zuid-Koreaanse Seoul sprak, noemt de problemen die al snel ontstonden ‘beschamend’. Samsung kwam in april met het dure toestel, maar al snel bleek het vouwscherm zo kwetsbaar dat een aantal testers grote problemen ondervond. Koh gelooft nog altijd in het concept en op dit moment worden meer dan tweeduizend toestellen uitgebreid getest. Een nieuwe introductiedatum is nog niet vastgesteld. Concurrent Huawei – dat een vergelijkbaar concept heeft – durft ondertussen ook nog niet te zeggen wanneer zijn vouwtoestel op de markt komt. (LV)

De Samsung Galaxy Fold in april bij de introductie Beeld AP

Mede-oprichter Wikipedia roept op tot staking op sociale media - 1 juli 2019

Mocht je op 4 en 5 juli op Facebook, Instagram en Twitter worden overspoeld met berichten over een staking, dan is de opzet van Larry Sanger, mede-oprichter van Wikipedia, geslaagd. Zijn bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen die dagen geen gebruik maken van sociale media, behalve om te melden dat ze aan het staken zijn en een ‘declaratie van digitale onafhankelijkheid’ te delen. Dit om te eisen dat ‘gigantische, manipulatieve corporaties ons controle teruggeven over onze data, privacy en gebruikerservaring’. De vraag is nu of de staking daadwerkelijk aanslaat en of Sanger kan bewijzen dat mensen massaal ontevreden zijn over de huidige situatie op internet, zoals hij denkt. (NW)

‘Ontwerper Jony Ive was al heel lang klaar met Apple’ - 1 juli 2019

Het vertrek van hoofdontwerper Jony Ive bij Apple mag dan voor de buitenwereld totaal onverwachts zijn, het hing volgens The Wall Street Journal al tijden in de lucht. Volgens de Amerikaanse zakenkrant, die het afgelopen jaar met verschillende mensen in Ive’s omgeving en bij Apple sprak, was hij al een tijdje gefrustreerd. Na het overlijden van Steve Jobs, met wie Ive een zeer innige band had en onder wiens vleugels hij de belangrijkste persoon binnen Apple werd (na Jobs zelf uiteraard), was voor de Brit de lol er wel vanaf. Met huidig topman Tim Cook had hij geen connectie en ook andere mensen in de top hadden meer belangstelling voor financiën dan voor technologie. Het gevolg: Ive bleef steeds vaker weg bij belangrijke vergaderingen. Het vertrek van de hoofdontwerper werd overigens voorafgegaan door dat van een aantal belangrijke designers in de afgelopen maanden. (LV)

UPDATE 2 juli: Tim Cook heeft inmiddels tegenover een verslaggever van NBC in stellige bewoordingen afstand genomen van het verhaal van the Wall Street Journal: het verhaal is volgens hem ‘absurd’.

Exclusive: In scathing email, Apple CEO Tim Cook tells me the @WSJ report about Jony Ive’s departure — and his frustration with Cook’s alleged lack of interest in design — is “absurd.” Says reporting and conclusions "don’t match with reality.”



Full story coming soon @NBCNews … pic.twitter.com/QX9L4MvjFs Dylan Byers

Why hasn't Apple had a hit product in years? A look at the internal drama around the departure of its design chief helps explain https://t.co/ZESfJmsobM The Wall Street Journal

Lees ons portret over Jony Ive, de soulmate van Steve Jobs.

Facebook heroverweegt zijn beleid rondom nepvideo’s - 27 juni 2019

Facebook gaat zijn beleid rondom zogenoemde deepfake-video’s heroverwegen. Dat heeft Mark Zuckerberg woensdag op een conferentie gezegd. Met hulp van kunstmatige intelligentie kunnen video’s van beroemdheden worden gefabriceerd, waarin celebs dingen zeggen die ze in werkelijkheid nooit hebben gezegd: deepfakes. Tot nu toe hield Facebook vol dat dit gewoon een vorm van desinformatie is en dus niet hoeft te worden verwijderd. Het labelen en minder prominent voorschotelen zou genoeg zijn. Daar lijkt Zuckerberg nu van terug te komen met zijn opmerking dat deepfakes misschien wel een ‘compleet andere categorie’ zijn.

Ook betuigde hij spijt van hoe Facebook de veelbekeken nepvideo van Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en Democratische tegenstander van Donald Trump, heeft aangepakt. Dit is geen deepfake, maar hierin is de stem van Pelosi zodanig vervormd dat het lijkt alsof ze dronken is. Facebook had eerder moeten ingrijpen, zegt Zuckerberg nu. (LV)

Oppo onthult telefoon met selfiecamera ónder het scherm - 26 juni 2019

Er ging al langer een tweet rond, maar nu heeft telefoonmerk Oppo het officieel gemaakt: er komt ‘in de nabije toekomst’ een telefoon met een selfiecamera onder het scherm. Dit zodat het scherm de volledige voorkant van de telefoon kan vullen, zonder uitschuifbare selfiecamera, of een inkeping (notch) of rand. Oppo, dat de telefoon onthulde tijdens de conferentie MWC Shanghai, zegt tegen The Verge dat een camera onder het scherm de kwaliteit van de foto's vermindert, maar probeert dit met hulp van een module die extra licht vangt software-slimmigheidjes zodanig op te vangen dat de kwaliteit vergelijkbaar is met die van andere toestellen. (NW)

OPPO's brand new solution for full-screen display - Under-screen Camera (USC) has just been unveiled here at #MWC19 Shanghai! #MoreThanTheSeen pic.twitter.com/k5qEQ3QNta OPPO India

We bespraken de uitschuifcamera's van de OnePlus 7 Pro en de Oppo Reno 10x Zoom: een geinige noviteit - voor zo lang het duurt.

Vivo komt met augmented reality-bril die je aan 5G-telefoon moet koppelen - 26 juni 2019

De Chinese telefoonfabrikant Vivo heeft het eerste prototype van een eigen augmented reality-bril getoond. Zo'n bril projecteert virtuele objecten op de werkelijkheid, wat bijvoorbeeld bruikbaar is voor videogames en educatie. AR-brillen zijn al jaren een belofte, maar hebben door hoge prijzen en matig gebruikersgemak het grote publiek tot dusverre niet bereikt. Vivo AR Glass, zoals de bril van Vivo heet, moet met een kabel worden aangesloten op een nog naamloze nieuwe 5G-smartphone, die zal fungeren als toetsenbord en als afstandsbediening voor het inschakelen van apps. Prijs en releasedatum zijn nog onbekend. (NW)

De Vivo AR Glass Beeld Vivo

Eerder testten we de AR-bril van Magic Leap. Zo is het om zo'n bril op te hebben:

‘Huawei-apparatuur kwetsbaarder voor hackers dan die van concurrenten’ – 26 juni 2019

Telecomapparatuur van Huawei bevat vaker fouten waar hackers gebruik van kunnen maken om de apparatuur binnen te dringen dan die van concurrenten. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van onderzoek van cybersecuritybedrijf Finite State, dat de firmware (software die de hardware van apparaten aanstuurt) van verschillende telecomaanbieders onderzocht. Eerder stelde Ian Levy, directeur van het Britse National Cyber Security Centre, dat de beveiliging van Huawei niet op orde is.

Huawei wordt door de Verenigde Staten ervan beschuldigd overheidsspionage door China te faciliteren via ‘achterdeurtjes’ in hun netwerkapparatuur. Hiervoor is tot dusverre geen bewijs geopenbaard. Finite State concludeert evenmin dat de gevonden zwakheden bewust zijn ingebouwd; het kan ook om slordigheden gaan.

Overigens kwam dinsdag ook een onderzoek uit van analysebedrijf GlobalData naar de kwaliteit van 5G-apparatuur, op andere vlakken dan veiligheid. Het ging onder meer om prestaties en installatiegemak. Daarin was Huawei weer de grote winnaar. (NW)

Retro-versie Commodore 64 verschijnt op ware grootte

Eerder bracht Retro Games al een gekrompen versie van de iconische Commodore 64-computer uit de jaren tachtig uit, maar die was een beetje een tegenvaller. Het minitoetsenbordje zat er bijvoorbeeld voor de show bij. Nu komt er ook een versie op ware grootte, met dit keer een werkend toetsenbord, én een joystick. De nostalgische console kan via een hdmi-kabel op de tv worden aangesloten, waarna een van de 64 klassieke games kan worden gespeeld. THE64, zoals hij officieel heet, is vanaf december verkrijgbaar voor 120 euro. Het apparaat past in de trend van retro-computers; eerder werden onder andere al ‘klassieke edities’ van de NES en SNES van Nintendo op de markt gebracht en een PlayStation Classic. (LV)

De herrijzenis van de Commodore 64 Beeld Retro Games

Facebookgebruikers zijn minder actief, vermoedelijk mede door schandalen – 21 juni 2019

Sinds het Cambridge Analytica-schandaal begin 2018 losbarstte, zijn Facebookgebruikers minder actief geworden op het platform, schrijft The Guardian. Op basis van cijfers van bedrijfsanalysebedrijf Mixpanel stelt de krant dat het aantal acties, zoals vind-ik-leuks en reacties, sinds die tijd gedaald is met 20 procent. Sinds 2018 had Facebook te maken met meer schandalen, waaronder een datalek dat 50 miljoen accounts raakte, wat een oorzaak kan zijn voor de daling in activiteit. Facebook zelf stelt overigens dat het aantal dagelijkse en maandelijkse gebruikers juist toeneemt. Dat suggereert volgens The Guardian dat mensen Facebook niet massaal de rug toekeren, maar er wel minder actief worden. (NW)

Facebook usage has collapsed since scandals, data shows https://t.co/jDIj8WhfCu The Guardian

Amerikaanse senaat wil dat Facebook ontwikkeling cryptomunt even stillegt - 20 juni 2019

Een dag nadat Facebook een eigen cryptomunt aankondigt, zit er al een kink in de kabel: de Amerikaanse Senaat wil het techbedrijf 16 juli uithoren over de plannen en vindt dat het project tot die tijd moet worden stilgelegd. Dat meldt Reuters. De Libra, zoals de digitale munt gaat heten, moet vanaf 2020 bruikbaar zijn als nieuw betaalmiddel. Aangezien in potentie miljarden mensen de munt kunnen gebruiken, kan hij flinke invloed krijgen op het wereldwijde betalingsverkeer. Bovendien vrezen critici dat Facebook, dat toch al geen best verleden heeft als het gaat om privacyafspraken, data over transacties zal willen verzamelen, onder meer voor advertentiedoeleinden. (NW)

Zo zou de nieuwe betaaldienst van Facebook eruit kunnen zien. Beeld AP

‘Apple bereidt zich voor op verplaatsing productie uit China’ – 20 juni 2019

Apple heeft zijn hoofdleveranciers gevraagd om te berekenen wat het kost om een deel van de productie te verplaatsten van China naar landen in Zuidoost-Azië, schrijft Nikkei Asian Review, een zakelijk blad uit Japan. Het zou gaan om 15 tot 30 procent van de productie. Dit met het oog op de handelsoorlog tussen China en de VS, waarbij de Amerikanen al een ban op het Chinese telecombedrijf Huawei afkondigden. Het Amerikaanse Apple vreest dat China op soortgelijke wijze kan terugslaan met belemmeringen voor Amerikaanse bedrijven en treft daarom voorbereidingen. De banen van zo’n 5 miljoen Chinezen zouden afhankelijk zijn van Apple’s aanwezigheid in China. (NW)

Google brengt vervanger van sms op de markt - 18 juni 2019

Sms, de eenvoudige berichtenservice die al decennia trouw dienstdoet, is aan vervanging toe, meent Google. Die vervanger moet rich communication services (rcs) worden, waar Google al meer dan een jaar aan werkt. Omdat de netwerkproviders rcs nog altijd niet ondersteunen, gaat Google het zelf vast aanbieden via de eigen servers. Deze maand nog kunnen de eerste Android-gebruikers in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk rcs’jes sturen. Later dit jaar volgen andere landen, zegt een betrokken manager van Google tegen The Verge. Het voordeel van rcs is dat je berichten kunt sturen, inclusief bijlagen als foto's, zonder dat hiervoor een aparte applicatie nodig is. Het nadeel is dat de berichten niet van end-to-end encryption zijn voorzien en dus minder goed zijn beveiligd dan bijvoorbeeld WhatsAppjes.

Google probeert al jaren mee te doen in het circuit van de chatapps, met onder meer met Allo en Hangouts, maar krijgt niet echt een voet tussen de deur door de populariteit van apps als WhatsApp en Facebook Messenger. Sms vervangen is de nieuwste poging van het bedrijf. (NW)

Google die sms wil vervangen? ‘Dat is alsof Philips zegt te werken aan een alternatief voor de zwart-wittelevisie', schreef Bard van de Weijer eerder in zijn column over de steeds weer mislukkende Google chatapps.

Elon Musk verwijdert zijn Twitter-account, twittert hij - 17 juni 2019

De capriolen van Elon Musk op Twitter blijven zijn 27 miljoen volgers bezighouden. Zijn laatste wapenfeit: ‘Heb zojuist mijn Twitter-account verwijderd’. De enigmatische tweet begin deze ochtend leverde al ruim achtduizend reacties op en meer dan honderdduizend likes. Veel volgers vragen zich af hoe de inhoud van deze tweet zich verhoudt met het feit dat Musk toch nog in staat is te twitteren. Wat Musk in ieder geval wél heeft gedaan, is het wijzigen van zijn Twitternaam. Voortaan gaat hij door het leven als ‘Daddy DotCom’. (LV)

Update: inmiddels is de bewuste tweet alweer verwijderd en twittert Musk vrolijk verder onder zijn eigen naam.

Na Samsung stelt ook Huawei uitklapbare telefoon uit - 14 juni 2019

Het is niet makkelijk, een uitklapbare telefoon maken, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Afgelopen april stelde Samsung zijn vouwtelefoon al uit naar een nog altijd onbekende datum, nadat meerdere recensie-exemplaren kapot gingen. Nu schuift Huawei de release van de vouwbare Huawei Mate X van eerder in de zomer naar september. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen CNBC. Huawei zou voorzichtiger zijn geworden na de problemen bij Samsung.

Met de Samsung Galaxy Fold loopt het naar verluidt al helemaal niet lekker, trouwens: The Korea Herald meldt op basis van een hooggeplaatste bron bij Samsung dat ‘er geen vooruitgang is geboekt sinds de vertraging in april'. Ondertussen zeggen grote telefoonhandelaren als het Amerikaanse AT&T orders van de Galaxy Fold af. De vouwtelefoon, de opvallendste innovatie op telefoongebied in jaren, beleeft in elk geval geen goede start. (NW)

De Volkskrant had de kans beide vouwtelefoons al te testen. Lees onze previews van de de Samsung Galaxy Fold en de Huawei Mate X.

De belangrijkste aankondigingen van videogamebeurs E3 – 14 juni 2019

Het is een van de grootste gamebeurzen ter wereld en een perfect moment voor grote aankondigingen door gamestudio’s: de Electronic Entertainment Expo, beter bekend onder de naam E3. Dit waren de belangrijkste aankondigingen van deze editie:

Er komt een nieuwe Xbox in 2020, momenteel in ontwikkeling onder codenaam ‘Project Scarlett’. De gameconsole van Microsoft moet vier keer sneller worden dan zijn voorganger, de Xbox One X. Verder is er nog weinig over de spelcomputer bekend.

De opvolger van Legend of Zelda: Breath of the Wild, een zeer succesvol spel voor de Nintendo Switch uit 2016, staat in de steigers. De trailer laat doorschemeren dat het spel zich in dezelfde wereld afspeelt als Breath of the Wild. Het lijkt erop dat het een ongezellige aangelegenheid wordt:

Het langverwachte Marvel’s Avengers is officieel aangekondigd. De game, waarin onder meer superhelden als Iron Man en Thor figureren, zal op 15 maart 2020 uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One, pc en Google Stadia.

Gamestudio FromSoftware werkt samen met auteur George R.R. Martin, bekend van de boeken waarop de populaire tv-serie Game of Thrones is gebaseerd, aan een fantasyspel dat Elden Ring gaat heten. Het spel zal beschikbaar zijn voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. De releasedatum is onbekend. (NW)

Voor wie meer wil lezen over aankondigingen op E3: Gamespot maakte een overzicht vol linkjes met gedetailleerde informatie.

Google-baas belooft beterschap bij haatbeleid YouTube - 13 juni 2019

De beslissing van YouTube om Steven Crowder niet te schorsen, blijft dooretteren. De YouTuber plaatste onlangs op zijn kanaal discriminerende en homofobe opmerkingen over een kritische journalist. De beslissing van YouTube om Crowder niet offline te halen, is ook intern niet goed gevallen, schrijft The Verge. Google-topman Sundar Pichai belooft nu in een interne mail beterschap. Hij erkent dat de lhbt-gemeenschap ‘veel pijn en frustratie’ ervaart naar aanleiding van een aantal recente voorvallen. Ook zegt hij dat hij samen met YouTube-baas Susan Wojcicki het huidige pestbeleid al grondig aan het bekijken is.

In ons land kwam YouTube deze week juist in het nieuws, omdat het te gretig zou zijn geweest met ingrijpen. YouTube haalde het kanaal van het Regionaal Archief Alkmaar weg wegens het aanzetten tot haat. Het archief had al een waarschuwing gekregen naar aanleiding van een fragment met daarin NSB-leider Anton Mussert. Dit tot woede van het archief zelf, dat benadrukt dat de video dienstdoet als lesmateriaal. (LV)

Since I started working at Vox, Steven Crowder has been making video after video "debunking" Strikethrough. Every single video has included repeated, overt attacks on my sexual orientation and ethnicity. Here's a sample: pic.twitter.com/UReCcQ2Elj Carlos Maza

Baas berichtendienst Telegram verdenkt China van cyberaanval – 13 juni 2019

Pavel Durov, bestuursvoorzitter van Telegram, verdenkt China ervan zijn berichtendienst te hebben aangevallen in verband met de protesten in Hong Kong, zegt hij op Twitter. Dinsdag werd Telegram getroffen door een ddos-aanval: de app werkte niet goed doordat een grote hoeveelheid verzoeken op servers werd afgevuurd, zodat deze overbelast raakten. Volgens Durov kwamen de meeste van deze verzoeken van computers uit China. Telegram is een berichtendienst vergelijkbaar met WhatsApp, die onder meer de mogelijkheid biedt om berichten automatisch te verwijderen. Bekend is dat China soms beperkingen oplegt aan apps en websites tijdens politiek gevoelige momenten. In het verleden ontkende het land echter vergelijkbare cyberaanvallen te hebben uitgevoerd. (NW)

IP addresses coming mostly from China. Historically, all state actor-sized DDoS (200-400 Gb/s of junk) we experienced coincided in time with protests in Hong Kong (coordinated on @telegram). This case was not an exception. Pavel Durov

Zijn ddos-aanvallen op banken echt zo moeilijk af te slaan? Of is het een kwestie van de juiste verdedigingslinies? Dat beantwoorden we hier.

Facebook in verlegenheid door nepvideo van Mark Zuckerberg op Instagram – 12 juni 2019

‘Stel je dit toch eens voor: één man, met totale controle over de gestolen gegevens van miljarden mensen… al hun geheimen, hun levens, hun toekomst.’ Aan het woord op de video is Facebook-voorman Mark Zuckerberg, die het duidelijk over zichzelf heeft. De video, opgedoken op Facebook-dochter Instagram, is een creatie van een Israëlische start-up, Canny genaamd. De beelden zijn niet echt; het gaat om een zogenoemde deepfake. Met deze AI-technologie is het mogelijk mensen dingen in de mond te leggen die ze nooit hebben uitgesproken. Facebook werd onlangs nog in de verdediging gedwongen nadat er een nepvideo opdook op Facebook van Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en Democratische tegenstander van Donald Trump. Facebook weigerde deze te verwijderen, ondanks het overduidelijke nepgehalte. Nu overkomt Zuckerberg hetzelfde en is Facebook vooralsnog consequent: de video is nog online. (LV)

In akelig overtuigende nepvideo’s zeggen en doen beroemdheden en politici dingen waar je nogal van opkijkt. En er zijn al apps waarmee iedereen makkelijk zo’n video zou kunnen maken. De Volkskrant probeerde zelf zo'n nepvideo te maken.

Google niet langer waardevolste merk ter wereld - 11 juni 2019

Amazon is uitgegroeid tot het waardevolste merk ter wereld. Het is inmiddels 315 miljard dollar waard, maar liefst 52 procent meer dan vorig jaar. Het bedrijf stijgt daardoor van de derde naar de eerste plaats op de BrandZ-lijst van onderzoeksbureau Kantar. Dat prijst de slimme overnames en het uitgebreide aanbod van het bedrijf van Jeff Bezos. Google, vorig jaar koploper, is gezakt naar de derde plaats met een merkwaarde van 309 miljard dollar, vlak achter Apple. Ook in de rest van de toptien staan vooral techbedrijven, zoals Microsoft, Facebook en het Chinese Tencent. De grote stijgers komen ook uit de techhoek: onder andere Netflix, YouTube, Uber en Instagram. (LV)

De top-10 van waardevolste merken ter wereld Beeld BrandZ

🥇@amazon steals the top spot from @Google to become this year's most valuable brand at $315.5 billion. Download the report to find out more #BrandZ100 https://t.co/4iLJLrQH27 pic.twitter.com/8cGlia0KAO BrandZ

Contactloos betalen met iPhones nu ook in Nederland beschikbaar - 11 juni 2019

Bezitters van een iPhone of Apple Watch kunnen voortaan hun betaalpas thuislaten. Apple Pay is namelijk eindelijk - omringende landen gingen ons al voor - ook in Nederland beschikbaar. Al is ING vooralsnog de enige bank die de betaalmethode ondersteunt. Klanten kunnen Apple Pay activeren door de betaalpas te koppelen aan de Wallet-app van Apple. Apple Pay werkt overal waar het mogelijk is om contactloos te betalen en kan daarnaast gebruikt worden voor online betalingen. Wie een (moderne) Android-telefoon bezit, kan overigens al veel langer contactloos betalen. (LV)

In Nederland zijn banken, betaaldienstverleners, technologiebedrijven en zelfs supermarkten verwikkeld in een race om de ultieme vervanger van de draadloze pinpas uit te rollen. Een ring met een chip om contactloos te betalen: makkelijker dan de pinpas en veel leuker. De Volkskrant testte de nieuwe wearable van ABN Amro in de supermarkt, het café en de bioscoop. Overal liep het gesmeerd. Althans, bijna overal.

Twitter versimpelt regels rondom blokkeren accounts - 7 juni 2019

Twitter heeft zijn regels veranderd voor zijn platform. Het bedrijf geeft toe dat alle recente veranderingen ‘als onduidelijker en verwarrend’ werden ervaren. Vanaf nu heeft Twitter zijn regels in drie verschillende categorieën opgedeeld: veiligheid, privacy en authenticiteit. Hieronder vallen zaken als wangedrag, haatzaaien, terrorisme, erotische beelden, nepnieuws en spam. Verder is het aantal woorden aanzienlijk gereduceerd: van 2.500 woorden naar minder dan 600. Naast de regels geeft Twitter ook voorbeelden en instructies hoe vermeend foutief gedrag gerapporteerd kan worden. Recent nog kwam Twitter in Nederland onder vuur te liggen nadat Geert Wilders werd geblokkeerd vanwege haatzaaien. (LV)

Rules should be easy to understand. We heard you, ours weren’t. We updated, reordered, and shortened them, so you can know what’s not allowed on Twitter. Click through this thread for all our rules, and read our blog to learn more. https://t.co/d5GJp8urMV Twitter Safety

KPN wil XS4ALL toch echt opheffen - 6 juni 2019

KPN laat zich niet vermurwen zich niet en wil de volledige integratie van dochtermerk XS4ALL doorzetten. De afgelopen maanden zijn door het management van KPN en XS4ALL verschillende scenario’s bekeken. KPN ziet het definitieve einde van XS4ALL, iets waar veel protest tegen was, echter nog altijd als de beste optie. Volgens het telecombedrijf is het uitgangspunt dat de dienstverlening voor XS4ALL-klanten gelijkwaardig blijft en dat ze hun mailadres en modem kunnen behouden.

KPN maakte begin januari bekend te willen stoppen met de in 1998 overgenomen internetprovider XS4ALL en de bijna een kwart miljoen klanten over te hevelen naar KPN. Het besluit leidde tot veel protest onder XS4ALL-klanten en vanuit de ondernemingsraad van XS4ALL. Het doel is nu dat het opslokken van XS4ALL uiterlijk in 2020 voltooid moet zijn. Het actiecomité dat voor behoud strijdt, geeft de moed ondertussen nog niet op. Volgens initiatiefnemer Kirsten Verdel moet nog deze maand een eigen provider worden gelanceerd waar fans van het oude XS4ALL onderdak kunnen vinden. Dat zal echter niet gebeuren onder de naam XS4ALL. (LV)

Meer over het einde van XS4ALL: Hackers waren het, maar aardige hackers. De roemruchte provider XS4all vond zijn oorsprong in de Nederlandse hackersscene in het begin van de jaren negentig. Onder KPN-vlag bleef het merk lang eigengereid, maar binnenkort is het einde oefening. Op de benefietavond voor XS4ALL heerst ongeloof en hardnekkig optimisme

Google in beroep tegen Europese miljardenboete - 5 juni 2019

Google heeft - geheel volgens verwachting - beroep aangetekend tegen een boete van 1,5 miljard euro van de Europese Commissie. Het technologiebedrijf kreeg de boete in maart opgelegd omdat het bij zijn advertentiedienst AdSense misbruik maakte van zijn sterke marktpositie.

Eerder had Google van de Europese Commissie ook miljardenboetes gekregen voor machtsmisbruik bij mobiel besturingssysteem Android en een zaak rond Google Shopping. Ook in die gevallen is Google in beroep gegaan. Niet alleen in Europa ligt Google onder vuur; de afgelopen werd duidelijk dat ook de Amerikaanse toezichthouders en overheid zich gaan buigen over de machtspositie van onder andere Google. (LV)

Grote ransomware-groep stopt ermee: genoeg geld verdiend - 4 juni 2019

Het is mooi geweest voor de – anonieme – makers van de beruchte ransomware Gandcrab. In een afscheidsboodschap zegt het team te gaan genieten van een welverdiend pensioen. Naar eigen zeggen hebben ze 150 miljoen dollar verdiend met hun illegale activiteiten. Gandcrab werd op fora aangeboden als ‘ransomware-as-a-service’. Kopers konden de gijzelsoftware gebruiken voor hun afpersacties, zonder veel kennis van zaken. Het aanpassen van de teksten of het gevraagde losgeldbedrag dat slachtoffers moesten overmaken om hun bestanden te bevrijden was voldoende. Het Gandcab-team verdiende geld door een percentage van het losgeld te innen. (LV)

Aandeelhouders Facebook willen Zuckerberg afzetten, alleen heeft Zuckerberg zelf de meerderheid van de stemmen - 4 juni 2019

Tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering van Facebook werd een opvallend voorstel ter stemming gebracht: Mark Zuckerberg afzetten als bestuursvoorzitter en hem vervangen voor een onafhankelijke figuur. Dat dit voorstel werd afgewezen is niet vreemd, aangezien Zuckerberg de meerderheid van de stemmen heeft en daarmee absolute controle. Haal je zijn stemmen echter weg, dan ontstaat een pijnlijk beeld: van de rest van de aandeelhouders stemde bijna 70 procent voor, berekenden Bloomberg en Business Insider op basis van de uitslagen. Een ander voorstel, om het stemproces zodanig aan te passen dat Zuckerberg niet langer absolute controle kan uitoefenen, had zelfs een meerderheid van meer dan 80 procent gehaald als Zuckerberg niet had meegestemd.

Het tekent de ontevredenheid onder aandeelhouders over de koers van het door schandalen geplaagde bedrijf, dat rekent op een miljardenboete van de Federale Handelscommissie (de FTC) vanwege het Cambridge Analytica-schandaal. Onlangs riep een mede-oprichter van Facebook, Chris Hughes, nog op om het bedrijf op te breken, mede vanwege de ‘ongekende en on-Amerikaanse’ macht van Zuckerberg. (NW)

De opvallendste aankondigingen van de Apple-keynote tijdens WWDC - 4 juni 2019

Maandag, tijdens de keynote van de jaarlijkse Worldwide Developers Conference, kondigde Apple een reeks nieuwe producten en diensten aan. De opvallendste aankondigingen op een rijtje:

Apple zet in op privacyfuncties. Zo staat het nieuwe besturingssysteem iOS 13 toe om locaties slechts eenmalig met apps te delen. Je kunt straks bij apps en websites inloggen met een Apple-account in plaats van socialemedia-accounts. En het besturingssysteem kan, als apps en websites om een mailadres vragen, een tijdelijk, willekeurig mailadres genereren dat verificatiemails doorstuurt naar je echte adres. Zo blijft je echte adres geheim.

Met de nieuwe app Find My wordt het mogelijk om Macs en iPhones terug te vinden als ze niet met internet zijn verbonden. Dit door Apple-apparaten in te schakelen die wél online zijn: zij kunnen Bluetooth-signalen van het gezochte apparaat opmerken.

Het wordt mogelijk om samen naar audio uit één apparaat te luisteren op twee paar AirPods. Ook kan stemassistent Siri direct via AirPods binnenkomende berichten van bijvoorbeeld WhatsApp voorlezen.

Het monitoren van gezondheid blijft een speerpunt op de Apple Watch, waarvoor ook een nieuw besturingssyteem is aangekondigd (watchOS 6). Nieuwe functies zijn het bijhouden van de menstruatiecyclus en een Noise-app, die laat weten of het geluidsniveau bij bijvoorbeeld concerten te hoog is.

Voor het eerst krijgen iPads hun eigen besturingssysteem: iPadOS. Hiervoor werd hetzelfde besturingssysteem als op de iPhone gebruikt. Een gespecialiseerd besturingssysteem moet het vooral makkelijker maken om in meerdere vensters te werken, iets dat je op telefoons niet doet.

Verder werd aangekondigd dat iTunes wordt opgesplitst in drie apps: Apple Music, Apple TV en Apple Podcasts. Lees hier ons postuum van het iconische programma. (NW)

CNET maakte deze samenvatting van de keynote:

Telefoonmerk Oppo toont een selfiecamera onder het beeldscherm - 3 juni 2019

Het zit telefoonontwikkelaars nogal dwars: liefst maken ze van hun telefoons één groot scherm, maar wat doe je met de (onmisbare) selfiecamera aan de voorkant? Een van de oplossingen - onder meer van OnePlus en Samsung - is een uitklapbare selfiecamera. Telefoonmerk Oppo komt nu met een ander idee: op Twitter toont het bedrijf een smartphone met een selfiecamera ónder het scherm. Het is afwachten of en wanneer een van hun telefoons zal zijn voorzien van deze technologie. De tweet waarom het gaat, met filmpje, is hieronder te bekijken. (NW)

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY OPPO

‘Sadistisch moeilijke’ game Cuphead binnenkort speelbaar in Tesla’s - 3 juni 2019

Tesla’s worden een soort spelcomputers op wielen nu de game Cuphead speelbaar zal zijn in de auto’s. Elon Musk vertelt in de podcast Ride the Lighting dat de videogame inmiddels werkt op de displays in Model 3, Model S en Model X. Mogelijk wordt hij deze zomer uitgebracht. Er stonden al wat eenvoudige, oude games op Tesla's, maar Cuphead – uit 2017 – is een stapje uitgebreider. Het spel, waarin je over platformen springt en vecht met vijanden, staat bekend om twee dingen: de prachtige tekenfilmstijl en de bijzonder hoge moeilijkheidsgraad. ‘Sadistisch moeilijk’, noemt Musk het zelfs in de podcast. Overigens zal alleen het eerste level van het spel beschikbaar zijn in Tesla’s, vanwege de benodigde opslagruimte. Een auto is toch niet helemaal hetzelfde als een spelcomputer. (NW)

Een screenshot uit de game Cuphead, binnenkort speelbaar op verschillende Teslamodellen, volgens Elon Musk. Beeld StudioMDHR

Grote privacyzaak Facebook wordt behandeld door Europees Hof - 31 mei 2019

Is je privacy goed gewaarborgd als een Amerikaans techbedrijf data van Europese burgers opslaat in de Verenigde Staten? Om die vraag draait de rechtszaak tegen Facebook die activist en advocaat Max Schrems aanspande. Facebook wilde via een Ierse hoge rechter - Schrems diende zijn aanklacht oorspronkelijk in in Ierland - voorkomen dat het Europese Hof zich over de zaak zou buigen. Vrijdag oordeelde een rechter dat dit gewoon kan. Verliest Facebook de zaak uiteindelijk, dan kan dit ook consequenties hebben voor de wijze waarop veel andere bedrijven omgaan met data.

Schrems is bezorgd dat persoonlijke data in de VS bij inlichtingendiensten terechtkomt onder de huidige afspraken tussen de EU en de VS. Die afspraken werden overigens in 2015 na een eerdere rechtszaak van Schrems al iets aangescherpt, door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Niet voldoende, vindt hij. Het Hof zal de nieuwe zaak behandelen in juli. (NW)

UPDATE: Irish Supreme Court dismisses @Facebook's final attempt to block CJEU case on EU-US data transfers, saying that Facebook could not substanciate its claims (#QuelleSurprise). Hearing in Luxembourg on July 9th.. 🥳🇪🇺



⏩More: https://t.co/RHRP6f5rux Max Schrems 🇪🇺🇦🇹

‘Android-telefoons krijgen te weinig updates’ - 29 mei 2019

Fabrikanten van Android-smartphones stoppen te snel met het verzorgen van updates. Dat concludeert de Consumentenbond, die vier jaar lang de updates bijhield van de zeven populairste smartphonemerken. Uit het onderzoek blijkt dat dure smartphones meer en sneller updates ontvangen dan goedkopere toestellen van dezelfde fabrikant. Gebruikers van de Redmi-toestellen van Xiaomi komen er volgens de bond het meest bekaaid vanaf. Van de toestellen in deze reeks kreeg alleen de 5 Plus een versie-update. De andere toestellen kregen de afgelopen vier jaar helemaal geen nieuwe versie van Android. Apple laat zien dat het ook anders kan, zeggen de onderzoekers. Alle telefoons die sinds 2009 zijn uitgebracht, kregen minimaal drie versie-updates en de iPhone 5S kreeg er zelfs vijf. (LV)

Een Redmi-toestel van de Chinese fabrikant Xiaomi Beeld Xiaomi

Besturingssysteem Huawei ‘is al klaar’ - 29 mei 2019

Terwijl Huawei bij de Amerikaanse rechter probeert af te dwingen dat de sancties worden teruggedraaid, is het bedrijf naar eigen zeggen gereed voor zijn plan B. En dat is: een eigen alternatief voor Android. Eerder werd nog gesproken over dit najaar als lanceringdatum, maar volgens TechRadar zou het systeem al volgende maand op de markt komen. De site baseert zich op gesprekken met een Huawei-directeur in het Midden-Oosten. Het systeem gaat mogelijk Ark OS heten en zou al sinds januari 2018 op de plank liggen. Nu Huawei door de Amerikaanse sancties wordt afgesneden van de volledige diensten van Android wordt dit Ark OS – inclusief eigen app-winkel - noodzakelijk. (LV)

🚨EXCLUSIVE🚨 Huawei's smartphone Android OS replacement will launch in June https://t.co/n24lUVRndN pic.twitter.com/OH2HnqDEOf TechRadar

Met virussen geïnfecteerde laptop brengt meer dan een miljoen euro op – 28 mei 2019

1,1 miljoen euro voor een laptop is vrij veel geld. Al helemaal als hij het niet doet omdat er zes virussen op geïnstalleerd zijn. Toch is dit precies het bedrag dat kunstenaar Guo O Dong ontving voor zijn laptop. Dong zette zes van de beruchtste virussen ter wereld op de computer, waaronder WannaCry, dat in mei 2017 wereldwijd meer dan 200 duizend computers gijzelde. Het gaat om een kunstproject met de naam The Persistence of Chaos (de voortduring van chaos), bedoeld om abstracte cyberdreigingen een fysieke vorm te geven. Hij is losgekoppeld van alle andere apparaten, opdat de gevaarlijke virussen veilig op het apparaat blijven opgesloten. Nu maar hopen dat de nieuwe eigenaar er ook zo netjes mee omgaat. (NW)

TU Delft laat kleinste zelfstandige drone ter wereld door parcours racen – 27 mei 2019

Het is een ukkie, de nieuwe drone die in een lab van de Technische Universiteit Delft door de lucht vliegt, maar desondanks heeft hij geen menselijke sturing nodig om hindernisbanen in de lucht af te leggen. Volgens de TU Delft – waar hij werd ontwikkeld – is de drone met zijn diameter van 10 centimeter en gewicht van 72 gram de kleinste autonome racedrone ter wereld. Dit soort drones zijn bruikbaar om tegen te racen als oefening voor menselijke droneracers, maar de onderzoekers hopen dat de verbetering van de technologie breder toepasbaar is, bijvoorbeeld voor toekomstige drones die zelfstandig pakketjes bezorgen.

De ontwikkeling was een flinke uitdaging: om de drone zo klein te houden, moest het aantal sensoren en benodigde rekenkracht extreem laag zijn. Dankzij een sterk staaltje engineering vliegt de Delftse drone autonoom rond met slechts één camera en een klein computertje. Volgens de TU Delft gaat hij ongeveer net zo snel als grotere autonome racedrones. Snelheden die door mensen bestuurde drones halen, zitten er dan weer niet in. (NW)

In dit filmpje toont de TU Delft zijn kleine race-drone:

Trump: ‘Ik kan me voorstellen dat Huawei onderdeel wordt van een handelsovereenkomst’ – 24 mei 2019

President Trump ziet Huawei wel onderdeel worden van een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China, zei hij in een persconferentie over landbouw. En dat is een opvallende uitspraak. Amerikaanse bedrijven mogen namelijk niet langer zakendoen met het Chinese techbedrijf vanwege zorgen over veiligheid en spionage. Hierdoor zou Huawei het besturingssysteem Android (van Google) bijvoorbeeld niet meer kunnen gebruiken op nieuwe telefoons. Ook gebruikt het bedrijf chips van Amerikaanse makelij.

‘Huawei is enorm gevaarlijk. Als je ziet wat ze doen, vanuit een veiligheidsstandpunt, vanuit een militair standpunt, dan is dat heel gevaarlijk’, zei Trump. Direct gevolgd door: ‘Het is mogelijk dat Huawei onderdeel wordt van een soort handelsovereenkomst. Als we een deal maken, kan ik me voorstellen dat Huawei daar in een bepaalde vorm in voorkomt.’ Het is te vroeg om iets te zeggen over de inhoud van zo’n deal, vervolgde hij. (NW)

Als KPN een cruciaal deel in zijn netwerk moet aanpassen, wil het in zee met de Chinese techgigant Huawei. Maar er is onrust, want hoe veilig is de Chinese apparatuur?

Komst eigen cryptopunt Facebook ‘aanstaande’ – 24 mei 2019

De al langer rondzingende plannen van Facebook voor een eigen digitale munt die zowel op internet als in het echte leven te gebruiken is, zijn vergevorderd. Dat schrijft zakenkrant Financial Times op basis van bronnen die bekend zijn met het project. Facebook, dat al ruim een jaar zou werken aan de munt, wil de waarde ervan koppelen aan de dollar. De oud-topman van betaalbedrijf PayPal, David Marcus, leidt naar verluidt de cryptodivisie van Facebook. De munt, die ook verhandelbaar moet worden met andere valuta, zou binnenkort al gelanceerd kunnen worden.

Pikant detail is dat een van de bedrijven waar Facebook mee zou samenwerken, Gemini is. Dit werd opgericht door de gebroeders Winkelvoss. De tweeling Cameron en Tyler Winklevoss stonden aan de wieg van de voorloper van Facebook. Zij beschuldigden Facebook-oprichter Mark Zuckerberg er eerder van het idee van de profielenwebsite te hebben gestolen. De zaak kwam voor de rechter, waarna er uiteindelijk een schikking werd getroffen voor 65 miljoen dollar in contanten en aandelen. (LV)

Facebook held talks with Winklevoss twins over new currency https://t.co/noD43TkY20 Financial Times

Tegendraads nieuw spelcomputertje heeft zwart-witscherm – 23 mei 2019

De Playdate, een nieuw spelcomputertje met een zwart-witscherm Beeld Panic

Terwijl handheldconsoles – spelcomputers die je in je hand houdt – in staat zijn om gedetailleerde werelden te tonen, driedimensionaal, met schitterende kleuren en filmische scènes, kondigt Panic een klein spelcomputertje met een zwart-witscherm aan. De Playdate, zoals de console heet, valt verder op door de slinger aan de zijkant, die een rol zal spelen in de aansturing van de nog niet vrijgegeven spellen. Wel vrijgegeven is dat het in eerste instantie om twaalf nieuwe games zal gaan, van traditionele tot experimentele, speciaal ontworpen voor de Playdate. In 2020 moet de spelcomputer op de markt komen, de tijd moet vervolgens uitwijzen of het meer is dan een gimmick. Goedkoop is de Playdate met zijn 149 dollar alvast bepaald niet. (NW)

Guess what! I’ve been working on a handheld gaming console! @playdate is cute and great—read about it at https://t.co/Xvj98FoR8j pic.twitter.com/TysQxfqLnn Neven Mrgan

Huawei hoopt eigen Android-alternatief al deze herfst klaar te hebben – 22 mei 2019

Nog deze herfst of op zijn laatst volgende lente moet Huawei zijn eigen besturingssysteem voor mobieltjes – ‘HuaweiOS’- klaar hebben. Deze stap is deze week ineens urgent geworden na de Amerikaanse maatregelen die Google dwingen de samenwerking met Huawei tot een minimum te beperken. Gevolg daarvan is dat Huawei niet langer een volwaardige versie van Android kan gebruiken voor toekomstige mobieltjes. Volgens de topman van de consumentendivisie van Huawei moeten bestaande Android-apps gewoon blijven werken op HuaweiOS. Onduidelijk is of de geruststellende woorden een poging zijn om de pr-schade te beperken of realistisch. Een andere Huawei-topman gaf dinsdag nog een andere optie: een systeem van een andere fabrikant. Daar zijn echter nauwelijks opties. Analisten verwachten hoe dan ook dat het marktaandeel van Huawei de komende tijd een flinke knauw zal krijgen. (LV)