Techblog - Go-kampioen houdt het voor gezien: computer te goed

Beeld Matteo Bal

Go-kampioen houdt het voor gezien: computer te goed

Een van de beste go-spelers ter wereld zet een punt achter zijn carrière. De reden: computers zijn zo slim geworden, dat het onmogelijk is om ze nog te verslaan in het eeuwenoude bordspel. ‘Zelfs als ik nummer één van de wereld ben, ben ik niet de top. Er is een wezen dat niet kan worden verslagen’, aldus de 36-jarige Zuid-Koreaan Lee Sedol.

De 36-jarige Zuid-Koreaan is al sinds zijn twaalfde professioneel go-speler en werd achttien keer wereldkampioen. Sedol werd wereldberoemd door zijn tweestrijd met AlphaGo in 2016. Sedol verloor toen met 4-1.

AlphaGo was gemaakt door DeepMind, Googles zusterbedrijf dat werkt aan kunstmatige intelligentie. Later won AlphaGo ook van de toenmalige nummer 1 van de wereld, Ke Jie. De kans dat een mens ooit nog van ’s werelds beste AI wint is nihil. De opvolger van Alpha Go – AlphaGo Zero genaamd – won in 2017 met 100-0 van zijn voorganger. (LV)

Damn. — Lee Sedol (@lee_sedol) 9 maart 2016

Nederland koploper in betalen met horloges en ringen - 28 november 2019

Nederland is Europees koploper als bij het betalen met ringen, smartwatches of armbanden. Volgens betalingsdienstverlener Mastercard is ons land goed voor een derde van alle Europese transacties met deze zogenoemde wearables.

Mastercard maakt niet bekend hoe vaak Nederlanders precies hun wearable, voorzien van een speciale chip, langs de betaalterminal in winkels hebben gehaald.

Ook wereldwijd gezien behoort Nederland tot de landen met de meeste wearable-transacties. Alleen in Australië wordt er meer gebruik van gemaakt. Buiten Australië en de Verenigde Staten (achtste plaats) zijn alle landen van de wereldwijde top 10 Europees. (LV)

Nederland loopt voorop als het gaat om betalen met #wearables. 33% van alle wereldwijde wearable transacties in 2019 vond tot nu toe in ons land plaats. Benieuwd wie er op 2 en 3 staat of naar verdere cijfers? Lees het hier! — Mastercard NL (@MastercardNL) 28 november 2019

Twitter gaat inactieve accounts verwijderen; en de tweets van overledenen dan? – 27 november 2019

Accounts waarop langer dan zes maanden niet is ingelogd, worden vanaf december verwijderd van Twitter, meldt The Verge. Hierdoor komt een zwik gebruikersnamen beschikbaar. Twitter verwacht dat het verwijderproces maanden in beslag zal nemen.

Een neveneffect is dat ook tweets van overledenen hierdoor verdwijnen. Daarom is een project met de naam The Twittering Dead gestart, dat op verzoek Twitteraccounts archiveert.

ATTENTION USERS OF TWITTER. Did someone who know or know of make the huge mistake of dying before clicking through a 2019 Terms of Service for their twitter account? Do you want to honor their memory? Please fill out this form: https://t.co/rsMBPsXtrR — Jason Scott (@textfiles) 26 november 2019

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook biedt Twitter geen mogelijkheid om de accounts van overledenen een herdenkingsstatus te geven. Dat terwijl de digitale nalatenschap voor achtergebleven vrienden en familie van waarde kan zijn.

UPDATE 28 november: Twitter heeft na kritiek op zijn aankondiging besloten nog even te wachten met het verwijderen van inactieve accounts.

We’ve heard your feedback about our effort to delete inactive accounts and want to respond and clarify. Here’s what’s happening: — Twitter Support (@TwitterSupport) 27 november 2019

Lees meer over in dit artikel rond de vraag: wat moet er met onze data gebeuren na de dood? (NW)

Samsung en Huawei verkopen meer smartphones, Apple minder - 26 november 2019

Samsung en – vooral – Huawei hebben hun posities op de wereldwijde smartphonemarkt flink weten te verstevigen. In het derde kwartaal steeg het marktaandeel van Samsung van 18,9 procent (vorig jaar) naar 20,4 procent en dat van Huawei van 13,4 naar 17 procent.

Apple verkocht volgens marktonderzoeksbureau Gartner juist minder telefoons en zakte van 11,8 naar 10,5 procent. Xiami en OPPO (beide net als Huawei Chinees) zijn de nummer vier en vijf. Huawei deed het vooral goed op de thuismarkt, waar 40 van de 66 miljoen apparaten werden verkocht. (LV)

Wereldwijde verkopen in duizendtallen Beeld Gartner

Tim Berners-Lee onthult nieuw reparatieplan voor internet - 25 november 2019

De uitvinder van het world wide web – Tim Berners-Lee – heeft een nieuw plan gelanceerd dat het web moet repareren. Met veel anderen is Berners-Lee van mening dat het dertig jaar oude web zijn beloftes niet heeft ingelost. Onder andere omdat het wordt gedomineerd door een paar extreem machtige en rijke marktpartijen die er met de data van gebruikers vandoor gaan.

Zijn nieuwe initiatief Contract for the Web gaat uit van negen basisprincipes waaraan overheden, bedrijven én consumenten zich moeten houden. Zo moeten bedrijven de privacy van hun gebruikers respecteren en moeten gebruikers start-ups steunen die zich inzetten voor publieke waarden. Het contract wordt door tientallen organisaties en bedrijven gesteund, waaronder opvallend genoeg ook Microsoft, Google, Twitter en Facebook, op wie de laatste tijd juist veel kritiek is vanwege hun ongezonde datahonger en te grote macht.

Berners-Lee stelt tegenover the Guardian dat er nu actie nodig is, willen we niet met zijn allen in een digitale dystopie terecht komen. Vorig jaar kwam de Brit al met een ander plan dat een deel van de problemen moet oplossen: een digitale kluis waarin de data van consumenten worden opgeslagen. (LV)

A year ago I called for governments, companies & citizens to come together to protect the web as a force for good.



Today, we launch the Contract for the Web — the first global plan of action to build the #WebWeWant.



Join us. @webfoundation #IGF2019https://t.co/CeLuSzKtqB pic.twitter.com/gsPDQQSnRh — Tim Berners-Lee (@timberners_lee) 25 november 2019

‘Vrouwen zijn beleefder tegen slimme speakers dan mannen’ - 22 november 2019

Het blijkt maar weer hoezeer de mens geneigd is sociaal gedrag te vertonen richting apparaten: meer dan de helft van de eigenaren van een slimme speaker zegt soms ‘alsjeblieft’ tegen de digitale assistent. ‘Hey Google, zet de thermostaat op twintig graden - alsjeblieft.’ En opvallend: van de vrouwen zegt 62 procent weleens ‘alsjeblieft’, tegenover 45 procent van de mannen.

Dat blijkt uit onderzoek van Pew Research, die een enquête hield onder bijna zesduizend Amerikaanse bezitters van slimme speakers, waarvan er meer dan vierduizend mensen reageerden. Wat dit verschil veroorzaakt – of mannen daadwerkelijk onbeleefder zijn of een andere houding jegens technologie hebben, bijvoorbeeld – is de vraag (The Verge speculeert er in dit artikel over door). (NW)

De Amazon Echo (links) en Google Home (rechts). Beide zijn slimme speakers, die reageren op gesproken commando's. Bijvoorbeeld om online zoekopdrachten uit te voeren, of om apparaten in huis te bedienen. Beeld AP

Altijd spannend: zegt de baby eerst ‘mama’, of krijgt papa die egostreling? Of gaat de eer binnenkort naar Siri of Alexa, de digitale assistent?

Spiekbriefje Trump leidt tot eigen letterype (en Ramones-song) - 21 november 2019

De uitgeschreven verklaring die de Amerikaanse president Trump woensdag voorlas, heeft tot de nodige digitale huisvlijt geleid. In de verklaring stelt hij dat hij niets wilde als tegenprestatie – ‘quid quo pro’ – van zijn Oekraïense ambtsgenoot Zelenski. De kenmerkende kloeke letters zijn nu ook gratis te downloaden als lettertype: Tiny Hand (verwijzend naar Trumps kleine handen).

Het briefje van Trump Beeld EPA

De eerste regels (I WANT NOTHING, I WANT NOTHING, I WANT NO QUID PRO QUO) inspireerden een Twitteraar ook tot een song in de traditie van de New Yorkse punkband Ramones, bekend van nummers als I don’t Want you, I don’t Care, I don’t Wanna Go Down to the Basement en I don’t Wanna Walk Around with You.

somebody on twitter today: trump's weird hand-scrawled denial today sounds like a ramones song.



me: pic.twitter.com/mynZjx0E0M — Alex Kliment (@SaoSasha) 21 november 2019

Wie liever naar emo luistert dan naar punk, komt gelukkig ook aan zijn trekken:

Emo Trump recites poem on White House lawn pic.twitter.com/rAD3xRjX4L — Nick Lutsko (@NickLutsko) 20 november 2019

Een volgende knutselaar voerde de regels aan een neuraal netwerk en liet dit er losjes op door associëren. Een van de pogingen leidt tot een nihilisme waaraan zelfs de Ramones een puntje hadden kunnen zuigen, een andere variant juist tot ‘een grotere capaciteit voor het tonen van emoties dan Trump zelf’. (LV)

I fed the first part of Trump's I WANT NOTHING note into @OpenAI's Neural Network on https://t.co/SlTLJPJh3z and the computer did the rest pic.twitter.com/fS43ZLoEoY — Emily Heller (@MrEmilyHeller) 20 november 2019

Google leest nieuws van verschillende bronnen achter elkaar voor - 20 november 2019

Google News, maar dan voor audio. Dat is in het kort de nieuwe dienst Your News Update van Google. Het idee is dat Google’s praatassistent – op een telefoon of via een praatpaal – achter elkaar audio voorleest afkomstig van verschillende bronnen.

Deze voegen zich naar de voorkeur van de gebruiker. Op dit moment heeft Google samenwerkingsverbanden gesloten met een groot aantal mediapartijen, waaronder Politico, Wired, Fox News, ABC en the Washington Post. Het moet, stelt Google, audio op het web gebruiksvriendelijker maken.

Critici zien gelijk nadelen: na het creëren van een filterbubbel in tekst gaat Google nu over op een filterbubbel in audio. En deze is nog lastiger uit de weg te gaan. (LV)

Minecraft-versie waarbij je de echte wereld volbouwt nu te spelen in Nederland - 20 november 2019

Een bijzondere variant voor smartphones van de populaire game Minecraft is vanaf woensdag te downloaden in Nederland. Bijzonder, want Minecraft Earth, zoals het spel heet, maakt gebruik van augmented reality.

Net als bij Pokémon Go speel je door rond te lopen in de fysieke wereld, waarbij de telefoon een portaal vormt naar een andere werkelijkheid. Bij Mincecraft Earth verzamel je tijdens het lopen bouwmaterialen. Daarmee kun je landschappen en gebouwen neerzetten die via de telefooncamera op de omgeving worden geprojecteerd. Andere spelers kunnen jouw bouwwerken via augmented reality zien staan.

Overigens gaat dit allemaal niet vlekkeloos. Dit stukje natuur werd oorspronkelijk op tafel geplaatst, maar is na wat rondlopen nogal afgedreven:

Mogelijk verbetert dit nog, want het gaat nog om een onvolledige, vroege versie van het spel (early access). Minecraft Earth is gratis te downloaden, zowel op toestellen met Android als met iOS. (NW)

Magie uit de Potterwereld, gewoon op straat Eerder dit jaar kwam Harry Potter: Wizards Unite uit, die door middel van augmented reality de straten vult met magische wezens. Lees hier hoe dat beviel.

Snapchat controleert alle politieke advertenties vooraf - 19 november 2019

Anders dan Facebook en Twitter factcheckt Snapchat alle politieke advertenties die op het netwerk verschijnen vooraf. Dat heeft Snap-baas Evan Spiegel maandag gezegd in een interview met CNBC, als reactie op de maatregelen van zijn rivalen. Facebook hanteert juist het beleid dat bij politieke advertenties meer is toegestaan dan bij gewone advertenties. Zuckerberg vindt het ook niet zijn verantwoordelijkheid om ze inhoudelijk te controleren. Twitter zit juist aan de andere kant van het spectrum en heeft een verbod op alle politieke advertenties aangekondigd, al worstelt het nog met de definitie ervan. (LV)

“We think broadly, around the world, people are going to embrace visual communication more and more.” Snap CEO Evan Spiegel discusses Snapchat's demographics and growth with @JBoorstin. https://t.co/Xd9HGAVc5G pic.twitter.com/RtiTzsK1FD — CNBC (@CNBC) 19 november 2019

Lees verder: zo gaan Twitter en Facebook om met politieke advertenties op hun netwerken.

RTL Nieuws zet ‘robotjournalist’ in voor lokaal nieuws - 14 november 2019

Het is voor RTL Nieuws ondoenlijk om voor elk dorpje in Nederland op te schrijven of het aantal verkeersongelukken stijgt of daalt en welk kruispunt het gevaarlijkst is. Toch heeft de nieuwsdienst sinds donderdag een webpagina die precies deze informatie biedt, in netjes uitgeschreven artikelen, en dat voor elke woonplaats.

Hoe dat kan? Dankzij ‘robotjournalist’ Adam (Automatische Data Artikel Machine). Die gebruikte een database van Rijkswaterstaat over verkeersongelukken, trok conclusies (is er sprake van een stijging of daling?) en maakte er nieuwsberichtjes van. RTL Nieuws is tevreden over de eerste artikelen van Adam en is van plan hem vaker in te zetten.

Overigens is geen sprake van een kunstmatige intelligent programma met taalgevoel; Adam vult een reeks complexe, vooraf uitgeschreven sjablonen in op basis van de data. Afgelopen gemeenteraadsverkiezingen gebruikte de NOS een vergelijkbaar systeem om nieuwsberichten met uitslagen voor elke gemeente te generen.

Benieuwd hoe geautomatiseerde journalistiek werkt en wat de laatste ontwikkelingen zijn? Eerder schreven we er dit artikel over. (NW)

Vorige afleveringen van het techblog kunt u hier lezen.