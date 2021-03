Techblog - Facebook laat weer politieke advertenties toe in de VS • TikTok krijgt externe ‘adviesraad’ voor veiligheid gebruikers

. Beeld Matteo Bal

Facebook laat weer politieke advertenties toe in de VS - 4 maart 2021

Facebook laat vanaf vandaag weer politieke advertenties zien op haar platformen in de Verenigde Staten. In aanloop naar de presidentsverkiezingen stopte het bedrijf met tonen van nieuwe advertenties. Toen toenmalig president Trump de verkiezingsuitslag aanvocht, stopte Facebook helemaal met politieke advertenties.

Dat deed het platform vanwege toenemende kritiek dat gebruikers via die advertenties misleid konden worden, zoals gebeurde rond de presidentsverkiezingen in 2016. Facebook controleert de inhoud van advertenties niet. Afzenders van politieke promotie moeten, nu Facebook ze weer toelaat, wel aantonen dat ze zijn wie ze zeggen dat ze zijn voordat een advertentie wordt geplaatst.

Vrijwel al het geld dat Facebook verdient komt van advertenties, al is politieke inhoud daar maar een klein deel van. (PS)

Politieke partijen willen liever niet dat u dit weet: de geruisloze strijd om uw stem via Facebook Door covid-19 speelt de strijd om de kiezer zich meer dan ooit af in de digitale arena. Hoe proberen partijen u daar te beïnvloeden? Omdat nauwelijks iemand in Den Haag daarover wil praten, is de Volkskrant een eigen onderzoek begonnen.

Consumentenbond: veel websites houden zich niet aan de regels rond cookies en privacy - 3 maart 2021

Bijna een kwart van de honderd door de Consumentenbond onderzochte websites plaatsen cookies die het gedrag van de bezoeker volgen voordat er om toestemming is gevraagd. 20 van die sites, waaronder Coolblue en NLZiet, plaatsen volgens de bond ook volgcookies als de bezoeker daar geen toestemming voor heeft gegeven. De Consumentenbond onderzocht honderd sites, daarvan voldoen er 53 niet aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die drie jaar geleden werd ingevoerd. Daaronder zijn ook sites van DPG Media, uitgever van onder andere de Volkskrant. (PS)

Eh ja, accepteer alles dan maar Veel websites overladen op de verplichte cookieschermen hun bezoekers met eindeloos veel ingewikkelde keuzen. Dat is bewust, zegt een Britse expert, om je vooral maar akkoord te laten gaan.

Bol.com stopt met particuliere verkoop van boeken, films en muziek - 2 maart 2021

Handelaars en koopjesjager hebben nog twee maanden de tijd om de tweedehandsmarkt van Bol.com af te struinen. Op 3 mei stopt de webwinkel met de particuliere verkoop van boeken, films en muziek. Alleen zakelijke verkoopaccounts kunnen daarna hun waar nog aanbieden.

Vanaf 2007 speelt de internetgigant Marktplaatsje op zijn website. Op zijn website schrijft Bol.com dat inmiddels 60 procent van het aanbod verkocht wordt door zakelijke partners. Zodoende voelde het bedrijf zich genoodzaakt om zich te richten op ‘de ontwikkeling van zakelijke verkoopmogelijkheden’.

Waar de verkopers nu naartoe moeten? Daarin toont Bol.com zich collegiaal. Het bedrijf tipt zijn verkopers Boekenbalie, Studystore, Boekwinkeltjes.nl en Marktplaats. ‘Of je plaatselijke antiquariaat.’

Voor de afhandeling van retourzendingen blijven de verkoopaccounts nog tot 1 juli beschikbaar. (Pepijn de Lange)

TikTok krijgt ‘adviesraad’ van buitenaf voor veiligheid van gebruikers - 2 maart 2021

TikTok vraagt hulp van buitenaf om de veiligheid van gebruikers te verbeteren. Het bedrijf achter de app roept een ‘veiligheidsadviesraad’ voor Europa in het leven. Een van de negen leden is de Nederlandse Kristine Evertz. Zij werkt voor de Blijf Groep, een organisatie die zich inzet tegen huiselijk geweld en meerdere blijf-van-mijn-lijfhuizen runt.

De veiligheidsadviesraad moet advies geven over de regels op de app, maar moet ook helpen ‘om nieuwe problemen te identificeren waarmee TikTok en de community in de toekomst te maken kunnen krijgen’. De andere leden komen onder meer uit Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Ierland. Een van hen strijdt tegen pesten, een ander onderzoekt het onlinegedrag van zedendelinquenten en nog een ander lid zet zich in tegen radicalisering en extremisme online.

TikTok heeft wereldwijd honderden miljoenen gebruikers, onder wie ruim 1,5 miljoen in Nederland, met name kinderen. TikTok krijgt regelmatig kritiek omdat het te weinig zou doen om jongeren op het platform te beschermen. Zo blokkeerden de Italiaanse autoriteiten de app in januari na de dood van een 10-jarig meisje. Zij zou meegedaan hebben aan een ‘sjaaltjesspel’ dat gespeeld werd in video’s in de app. (PS/ANP)

Na Facebook en YouTube grijpt ook Twitter in bij misleidende vaccinberichten - 2 maart 2021

Twitter voorziet misleidende berichten over coronavaccins voortaan van een waarschuwing. Gebruikers die dergelijke tweets vaker plaatsen, worden tijdelijk geblokkeerd. Na vijf overtredingen worden ze permanent verbannen van het sociale netwerk.

Het Amerikaanse bedrijf verwijderde al berichten die verkeerde of misleidende informatie over het virus bevatten als die schade kunnen aanrichten. Van dergelijke tweets zijn er inmiddels meer dan 8.400 geschrapt.

Nu landen verschillende vaccins gebruiken zijn mensen nog vaker op zoek naar gezaghebbende informatie over de pandemie, verklaart Twitter het aangescherpte beleid. Het brengt berichten die daarnaar verwijzen daarom extra onder de aandacht. Vorig jaar kondigden YouTube en daarna ook Facebook al vergelijkbare maatregelen aan bij desinformatie over coronavaccins. (LV)

De nieuwe labels die Twitter bij berichten over covidvaccins kan plaatsen. Beeld Twitter

Speciaal verkiezingsdebat over digitalisering en tech - 2 maart 2021

Bits of Freedom, Amnesty International, Waag en Open State Foundation organiseren een verkiezingsdebat rondom het thema digitalisering. Belangrijke onderwerpen als de toeslagenaffaire, het datalek bij de GGD en de machtige Big Tech laten volgens de organisatoren zien dat de politiek nog achterloopt op dit thema. Politici van VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en SP gaan woensdag om 16.00 met elkaar in debat over onderwerpen als massasurveillance, de macht van techbedrijven en het toezicht op algoritmes. (LV)

Baas PlayStation: tekort aan leveringen duurt nog tot zeker het najaar - 24 februari 2021

Het duurt tot zeker het najaar voordat de PlayStation 5 goed verkrijgbaar is, vertelt PlayStation-baas Jim Ryan vandaag aan The Washington Post en de Financial Times. Fabrikanten die de spelcomputer maken hebben hebben een tekort aan chips. Er is wereldwijd veel meer vraag naar spelcomputers en andere producten met chips doordat veel mensen thuis zitten door de coronapandemie. Ook smartphonefabrikanten hebben daar last van.

De PlayStation 5 heeft daarom sinds hij gelanceerd is problemen met levering. Volgens Ryan zal het elke maand een beetje beter gaan, maar hij kan niet garanderen dat er genoeg computers leverbaar zijn tijdens de feestdagen aan het eind van dit jaar. (PS)

Peter van Ammelrooy recenseerde de PlayStation 5 in november vorig jaar, en had er de maximale vijf sterren voor over. ‘Een superstille en megasnelle haute couture-console die je vooral moet voelen.’

Parachute van marswagentje bevat gecodeerde boodschap - 24 februari 2021

De parachute waaraan het marswagentje landde op Mars. Beeld AP

De parachute waaraan marsrover Perseverance vorige week op Mars landde bevatte een geheime boodschap in binaire code, dat is code die gebruikmaakt van twee symbolen, bijvoorbeeld een 0 en een 1. In dit geval waren het rode en witte vlakken.

Het kostte ‘het internet’ ongeveer zes uur om uit te vogelen wat de boodschap was.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA geeft haar voertuigen vaker boodschappen mee. Zo stond er ‘JPL’ in morsecode in kleine gaatjes in de wielen van de vorige marsrover Curiosity. Als Curiosity over het oppervlakte van de planeet reed, werd er ‘JPL’ in morse achtergelaten. JPL is de afkorting voor het Jet Propulsion Lab van Nasa, waar onbemande voertuigen voor Nasa worden gebouwd.

Oh en die boodschap? Dare mighty things, het motto van het Perseverance-team, en de coördinaten van het gebouw van het Jet Propulsion Lab in Pasadena, Verenigde Staten. (PS)

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY — Adam Steltzner (@steltzner) 23 februari 2021

Over de eerste beelden die Perseverance naar aarde stuurde, van het traditionele panorama tot een ‘wielfie’ schreef ruimtevaartdeskundige van de Volkskrant George van Hal hier. En deze week bereikten de eerste videobeelden de aarde. ‘Met het eerste Marslandingsfilmpje uit de geschiedenis is het toch een beetje alsof je rechtstreeks in een sciencefictionspektakel uit Hollywood zit.’

Spotify komt met abonnement met hogere geluidskwaliteit - 23 februari 2021

Spotify komt later dit jaar met een abonnement waarmee je muziek kunt luisteren in hogere geluidskwaliteit. Abonnees van Spotify HiFi krijgen muziek te horen van cd-kwaliteit, wat betekent dat de muziek minder gecomprimeerd is. Gecomprimeerde bestanden, waarvan de mp3 het bekendst is, werden populair toen internet voor iedereen toegankelijk werd maar de bandbreedte schaars.

Spotify kondigde aan ‘in sommige markten’ te gaan experimenteren met het abonnement, maar maakte niet bekend waar dat is, of wat het gaat kosten. Wereldwijd bieden Amazon Music en Tidal al abonnementen aan met muziek in hogere kwaliteit. (PS)

Bij Spotify kon Dieuwertje Heuvelings artiesten maken of breken. Ze schreef er een roman over Als playlistmaker bij Spotify kon Dieuwertje Heuvelings artiesten maken of breken. Werken in de muziek was haar droom, maar ze werd ook onderdeel van een keihard systeem. Ze goot haar verhaal in de roman Auxiety.

Facebook laat gebruikers weer nieuws delen in Australië - 23 februari 2021

Facebook laat gebruikers weer nieuws delen op haar platform nadat de Australische overheid beloofde aanpassingen te doen aan een nieuwe mediawet. Die wet verplicht Facebook en Google om uitgevers te betalen voor inhoud van die uitgevers die op hun platforms wordt gedeeld - inclusief links.

De wet moet nog aangenomen worden, maar Facebook was niet van plan onderhandelingen met uitgevers te starten. Voor Australische gebruikers en nieuwsorganisaties werd het vorige week onmogelijk om nieuws te delen op Facebook. De wijziging van het algoritme die daarvoor nodig was zorgde ook dat berichten van een aantal overheidsorganisaties niet zichtbaar waren.

Een van de aanpassingen die de Australische overheid en Facebook overeenkomen is het aanstellen van een soort scheidsrechter die bepaalt welke van de twee partijen (Google of Facebook aan de ene kant en de uitgever in kwestie aan de andere kant) het beste voorstel heeft. Die situatie gaat nu omschreven worden als een allerlaatste mogelijkheid, schrijft ABC News.

Google koos in Australië een andere aanpak en sloot al deals met grote Australische nieuwsmedia. Facebook heeft voor zover bekend nog geen afspraken gemaakt met uitgevers. (PS)

Google gaat (eindelijk) betalen voor nieuws: vier vragen over deze overwinning van de ‘oude’ media Jarenlang hebben uitgevers wereldwijd bij Facebook en Google gehengeld naar vergoedingen voor het nieuws dat via deze bedrijven wordt aangeboden. Eindelijk is er een doorbraak: Google trekt de portemonnee. Wat houdt deze ontwikkeling in en wat gaan we er in Nederland van merken?

Het vorige Techblog werd wat traag om te kunnen vullen, daarom zijn we in februari dit nieuwe blog gestart. Het blog dat grofweg de periode december 2020, januari 2021 en een deel van februari bestrijkt is hier te vinden.