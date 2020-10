Techblog - Campagnewebsite Trump gehackt

Campagnewebsite Trump voor korte tijd gehackt - 28 oktober 2020

Vorige week nog was president Trump heel stellig: niemand wordt gehackt. Toch is zijn campagnesite dinsdag het slachtoffer geworden van een hack. Voor korte tijd werd de normale inhoud vervangen door een nepbericht dat de site zou zijn overgenomen door de FBI. ‘De wereld heeft genoeg van het nepnieuws dat dagelijks door president Trump wordt verspreid’, zo was op de site te lezen.

De hackers suggereerden dat ze gevoelige informatie in handen hebben. Dit ging vergezeld van een adres voor cryptovaluta waar belangstellenden geld op konden storten. Het is het tweede incident rondom Trump in korte tijd. Vorige week claimde een Nederlandse beveiligingsonderzoeker dat hij complete toegang had tot Trumps Twitter-account. (LV)

Google verbiedt advertenties op pagina’s met Zwarte Piet - 28 oktober 2020

Google verbiedt advertenties waarin Zwarte Piet te zien is. Verder kan op YouTube voortaan geen geld meer verdiend worden met video’s van Zwarte Piet of Roetveegpiet, zo maakte Google Nederland bekend.

Het nieuwe advertentiebeleid betekent een wijziging voor uitgevers die gebruik maken van advertentiediensten van Google. Veel grote Nederlandse uitgevers doen dat, waaronder ook Volkskrant-uitgever DPG. Zij mogen op pagina’s met Zwarte Piet of Roetveegpiet geen advertenties via de netwerken van Google tonen. Dit beleid gaat ergens de komende weken in, zegt Google.

Video’s van Zwarte Piet mogen onder bepaalde voorwaarden nog wel op YouTube verschijnen omdat Google naar eigen zeggen ‘het publieke debat niet in de weg wil zitten’. (LV)

Gegevens van duizenden Nederlanders verhandeld op marktplaats - 28 oktober 2020

Op een Russische onlinemarktplaats worden digitale vingerafdrukken van duizenden Nederlanders verhandeld. Die kunnen worden gebruikt voor identiteitsfraude. Er is een toegangscode nodig om binnen te komen en nieuwe gebruikers worden alleen toegelaten op uitnodiging.

Op de marktplaats staan meer dan 260.000 gedetailleerde profielen, blijkt uit onderzoek van de TU Eindhoven. KPN Security doet ook al een tijd onderzoek naar het forum en ontdekte daar de gegevens van duizenden Nederlanders.

De cybercriminelen verkopen niet alleen verzamelde gebruikersnamen en wachtwoorden, maar bieden kopers ook de kans om in te loggen vanaf de computers van slachtoffers. Bedrijven en instanties verzamelen basisinformatie als het type browser, het besturingssysteem en de locatie van gebruikers. Daarmee maken ze een digitale vingerafdruk om gebruikers te herkennen en fraude te voorkomen. Als cybercriminelen zo’n vingerafdruk hebben, denken organisaties dat de echte gebruiker inlogt.

Via de marktplaats is het mogelijk om toegang te krijgen tot internetbankieren, DigiD, webwinkels en sociale media van mensen, maar ook accounts die mensen gebruiken voor hun werk. Volgens de onderzoekers van TU Eindhoven varieert de prijs van een ‘virtuele identiteit’ van 1 dollar tot ongeveer 100 dollar. (LV)

TikTok vertelt voortaan waarom video’s worden verwijderd - 23 oktober 2020

Net als andere socialmediaplatformen worstelt TikTok met racisme, haat en andere onwelgevallige video’s die worden verspreid. Sinds deze week laat TikTok zijn gebruikers weten waarom beelden zijn verwijderd. Ook krijgen makers de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing.

TikTok treedt al langer op tegen bijvoorbeeld antisemitisme, homohaat, het ontkennen van de holocaust en nazisme. Ook inhoud die bekeringstherapie voor homo’s bevordert, is niet toegestaan. Sinds kort is daar ook ‘gecodeerde taal’ bijgekomen. Te denken valt in dat geval aan de cijfercombinatie 88, die voor Heil Hitler (HH) staat. (LV)

Facebook Dating alsnog van start in Nederland - 22 oktober 2020

Facebook bindt de strijd aan met datingwebsites als Lexa en Pepper met de lancering van Facebook Dating in Nederland en een groot deel van de rest van Europa. In onder meer de Verenigde Staten bestaat de dienst al ruim een jaar.

Mensen die de nieuwe functionaliteit gaan gebruiken, hoeven volgens Facebook niet bang te zijn dat dat aan al hun vrienden op het netwerk kenbaar wordt gemaakt. Ook kunnen gebruikers onder meer ‘stiekem’ kenbaar maken aan een connectie op Facebook dat ze open staan voor meer dan vriendschap. Dat wordt dan alleen bekendgemaakt wanneer die andere persoon aangeeft daar ook zo over te denken.

Facebook Dating zou in eerste instantie al in februari in Europa worden gelanceerd, maar de Ierse privacywaakhond stak daar toen een stokje voor. Facebook had volgens de Ierse autoriteiten toen nog niet voldoende duidelijk gemaakt wat de gevolgen van de introductie van de nieuwe functionaliteit zouden zijn voor de privacy van gebruikers van de dienst.

De datingdienst is beschikbaar binnen de bestaande Facebook-app, maar is wel een aparte omgeving waarvoor een nieuw profiel moet worden aangemaakt. (LV)

Telegram overspoeld met nep-naaktbeelden dankzij bot - 21 oktober 2020

Op WhatsApp-alternatief Telegram is een bot actief waarmee gebruikers in een handomdraai naaktbeelden kunnen creëren op basis van één enkele foto van een vrouw. Volgens onderzoek van het Nederlandse Sensity - gespecialiseerd in zogenoemde deepfakes - zouden ongeveer 680.000 vrouwen hiervan het slachtoffer zijn geworden.

Software waarmee van een gewone foto een naaktfoto kan worden gemaakt is niet nieuw, maar volgens de onderzoekers is het maken van gemanipuleerde foto’s nog niet eerder zo laagdrempelig geweest. Veel foto’s worden van social media gepakt en daarna bewerkt. Eén foto is genoeg als basis voor de computergegenereerde naaktfoto met het oorspronkelijke hoofd. (LV)

Computercrimineel doet zijn voordeel met coronacrisis - 21 oktober 2020

Computercriminelen hebben munt geslagen uit de coronacrisis. Ze hebben bijvoorbeeld snel ingespeeld op de groei van thuiswerk en videovergaderingen en waren beveiligers te vlug af, constateert het Europese Agentschap voor Cyberveiligheid (ENISA).

Cybercriminelen pasten zich snel aan de pandemie en haar gevolgen aan, schrijft het agentschap in zijn jaarrapport. Het lukt hun steeds beter om mensen heel gericht te belagen. Zo bedienden ze zich van nieuwe, sluwe manieren om inloggegevens te stelen of te hergebruiken, lokten ze mensen naar phishing-websites of deden ze zich voor als bekenden om informatie los te krijgen. Ook wisten ze steeds vaker telefoons en andere mobiele apparaten binnen te dringen.

Deze gevaren gaan alleen nog maar toenemen, waarschuwt ENISA. Verder waarschuwt het voor zogenoemde deepfakes, met kunstmatige intelligentie gemanipuleerde videobeelden. (LV)

Adblocker blijkt ineens kwaadaardige software - 20 oktober 2020

Gebruikers van de Chrome-extensies Nano Adblocker en Nano Defender doen er goed aan deze programmaatjes zo snel mogelijk uit hun browser te verwijderen. Sinds de ontwikkelaar vanwege gebrek aan middelen besloot de rechten van de hand te doen, is het hommeles. De nieuwe eigenaren misbruiken de extensies, waarmee de advertentieblokker inmiddels verworden is tot malware, schrijft Ars Technica.

Nano uploadt nu gebruikersdata en zorgt ervoor dat eigenaren zonder dat ze het weten likes uitdelen op Instagram-posts. De extensies hebben 300.000 actieve gebruikers. Google heeft de extensies inmiddels uit zijn Chrome Web Store verwijderd. (LV)

Google biedt ook voor spraakassistent een incognitomodus aan - 8 oktober 2020

Voor Google’s spraakassistent (Google Assistant) komt binnenkort een gastfunctie beschikbaar, die met een stemcommando geactiveerd kan worden. Deze privacyvriendelijke optie is vergelijkbaar met de incognitomodus die Google eerder al bij zijn Chrome-browser, YouTube en Maps beschikbaar stelde.

Normaliter worden alle spraakopdrachten die aan het mobieltje of een praatpaal worden gegeven (‘Hey Google, zet de lamp op oranje’ bijvoorbeeld) opgeslagen, samen met alle andere activiteit die iemand via zijn account verricht. Die activiteit wordt na een tijd automatisch gewist, maar dat kan ook altijd handmatig gebeuren (én per stem trouwens). In de gastmodus wordt de activiteit helemaal niet vastgelegd. Ook wordt hiermee voorkomen dat andere personen via een spraakopdracht bijvoorbeeld toegang tot een agenda krijgen. (LV)

Facebook laat na verkiezingsdag VS tijdelijk geen politieke advertenties toe - 7 oktober 2020

Facebook staat na het sluiten van de stembureaus in de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november tijdelijk geen politieke advertenties meer toe om misbruik of verwarring te voorkomen. Ook gaat het socialemediaplatform berichten die voortijdig een winnaar uitroepen voorzien van een label met informatie van gezaghebbende nieuwsmedia en verkiezingsfunctionarissen.

‘Als een kandidaat of partij de overwinning te vroeg opeist, voordat grote nieuwsmedia de winnaar hebben aangewezen, zullen we meer specifieke informatie toevoegen’, stelden directiemedewerkers van Facebook in een verklaring. Te denken valt volgens het bedrijf aan notificaties die aangeven dat nog niet alle stemmen geteld zijn. Ook gaat het bedrijf berichten die de suggestie wekken op te roepen tot het intimideren van kiezers en medewerkers van stembureaus verbieden.

Eerder maakte Facebook al bekend advertenties te verbieden waarin wordt beweerd dat stemfraude wijdverbreid is, de geldigheid van de uitslag van de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt tegengesproken of waarin een wijze van stemmen wordt betwist.

