Te koop: stokoud steentje, herkomst: het heelal

Echt, zegt John M. Saul, hij wil geen adres in de krant en geen publiciteit. Althans niet heel persoonlijk. Het gaat niet om hem, bedoelt de Amerikaan in Parijs. En noem hem vooral ook geen handelaar.



Maar inderdaad, erkent hij daarna zonder omhaal, hij heeft een fors stuk van een van de vreemdste stenen ter wereld in huis. Gewoon in een doosje in een la, in zijn appartement ergens boven een traiteur in het negende arrondissement.