Taalfout: 'Wiet en hennep zijn 2 VERSCHILLENDE planten!!!'

En? Op onze beurt begrijpen wij wat Mastenbroek bedoelt ('een explosief kan voortijdig afgaan', voegt hij eraan toe), maar fout is 'vroegtijdig' hier niet. Volgens Van Dale betekent het woord simpelweg 'vroeg'. 'Voortijdig' is een ander geval. Het betekent 'te vroeg', wat in dit verband impliceert dat een mens kan sterven vóór zijn tijd - een religieus-filosofische twistpunt waar we ons liever niet aan branden.



Iets anders. We schrokken even van lezer Debby van der Pool, die alarm sloeg over 'Een zeer grote fout in artikel!!'.



Vanwaar die uitroeptekens? Van der Pool is verstoord over een bericht in de krant van 5 april, waarin 'handel in legale wiet' en 'hennep' door elkaar worden gebruikt.

Echt geschokt ben ik dat dit zó in de krant staat: wiet en hennep zijn 2 VERSCHILLENDE planten!!!