Taal leren met de app Duolingo: je weet dat je gemanipuleerd wordt, maar het werkt als een tierelier

Ik besloot mijn beheersing van de Zweedse taal te verbeteren via de Duolingo-app en die app blijkt een manipulatief stuk vreten, door de ontzettende stapel gamification-technieken erin. Gamification is het toevoegen van spelelementen aan diensten of activiteiten die in principe geen spel zijn, om zo de aantrekkingskracht te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan competitie en beloning. In het Nederlands zou je het ‘verspelling’ kunnen noemen.

Gamification is natuurlijk niet nieuw of voorbehouden aan digitale omgevingen. Zo heeft judo een systeem met verschillende kleuren banden en slippen, waaraan je iemands niveau kan afleiden, maar dat daarmee ook een beloningssysteem vormt. Een band is iets om naar toe te werken. En er zijn ook de badges die scouts op hun uniform mogen aanbrengen als ze een bepaalde vaardigheid hebben laten zien.

Duolingo barst uit z’n voegen van dit soort technieken. Zo geeft de Engelstalige app voor elke oefening of test die je succesvol afrondt ‘experience points’ en ‘lingots’. Je aantal ervaringspunten bepaalt vervolgens je plaats op een scorebord, waar je tussen andere deelnemers staat en waarvan de bovensten aan het eind van de week promoveren naar een hogere ‘league’. Competitie! En hoewel ik er nog steeds niet helemaal zeker van ben of de andere deelnemers echt zijn of nep, stimuleert het wel om dagelijks oefeningen te doen en juist dat is essentieel bij het leren van een taal.

Om het dagelijks oefenen erin te houden is er ook de ‘streak’, waarbij de app bijhoudt hoeveel dagen op rij je geoefend hebt. Dat motiveert enorm om ’s avonds voor het slapen gaan nog nét even een oefeningetje te doen.

Met de ‘lingots’ die je verdient met oefeningen kun je dan weer aankopen doen en je avatar voorzien van een goud-suède trainingspak of een ‘streak freeze’ kopen, waardoor je niet helemaal terugvalt naar nul mocht je toch een keer een dag missen.

Ten slotte zie je vooruitgang door een overzicht van de hoofdstukken die je succesvol hebt afgerond (‘verleden tijd’, ‘dieren’) en door ‘achievements’ die je kan verdienen, zoals de ‘sharpshooter’ als je een aantal oefeningen foutloos hebt afgerond.

Het merkwaardige is: experience points, badges en lingots, scorebordposities, het ís niks. Het zijn icoontjes. Getalletjes. Ze bestaan alleen, en hebben alleen waarde en betekenis, binnen de Duolingo-wereld. Maar toch wil je ze hebben. En je weet dat je gemanipuleerd wordt waar je bij staat, maar het werkt als een tierelier.

En de manipulatie voelt nog goed ook. Ik denk omdat de app me helpt een doel te bereiken dat ik onderschrijf. Duolingo is niet de slinkse, manipulatieve verkoper in de winkel die mij iets wil aansmeren, maar de minstens zo manipulatieve personal coach die mij – op mijn verzoek – fitter wil maken. En daarmee wil zorgen dat ik vaker terugkom bij haar sportschool, dat wel natuurlijk.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk