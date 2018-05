Sybrand Buma is de taalatleet van de week: wie snapte íéts van deze zinnen?

Wie



Sybrand Buma, talentvol taaltrapeze-artiest uit de roemruchte school van het CDA. Vorige week sloeg het politieke circus zijn tenten weer op in de Tweede Kamer, met een themavoorstelling over dividendbelasting. Opnieuw verbaasde Buma's verbale lenigheid. In een tijdrovende act draaide hij eindeloos maar losjes pirouettes rond het begrip 'herinnering', door enkelen ook wel 'actieve herinnering' genoemd. Menig toeschouwer liep de rillingen over de rug.



Waar verdient-ie het aan.



Aan de schijn van filosofische diepgang die hij wist te wekken met zijn zinsbegoochelende woordenvloed. In de eerste minuten van de act noteerden wij (en met ons de notulisten die de zinnen moesten verwerken in de officiële Handelingen van de Tweede Kamer) al het pareltje: 'Er moet iedere dag iets nieuws gebeuren, dus dan is het niet zo gek, zeg ik maar over mijn eigen herinnering, dat je een jaar later niet zomaar meer kan zeggen: o ja, dat was daar en dat gebeurde op een bepaald moment.